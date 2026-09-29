Vì sao nhà mới xây bị nứt tường nhiều chỗ?

Nhà mới xây xuất hiện nhiều vết nứt trên tường là tình trạng không hiếm gặp. Điều này không chỉ tạo cảm giác bất an cho người ở mà còn làm mất tính thẩm mỹ của ngôi nhà.

Vì sao nhà mới xây bị nứt tường?

Không phải chỉ những ngôi nhà cũ mới bị nứt tường, nhiều căn nhà mới xây cũng gặp tình trạng này. Vậy, đâu là nguyên nhân khiến nhà mới xây bị nứt tường?

Nhà xây trên nền đất yếu, không ổn định

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến nhà mới xây bị nứt tường là nền móng không đảm bảo chất lượng. Nếu nền đất yếu, việc ép cọc không đều hoặc sai lệch tim sẽ khiến móng bị lún và nứt tường sau một thời gian sử dụng.

Do vậy, trước khi tiến hành thi công cần khảo sát kỹ lưỡng nền đất để chọn loại móng phù hợp (ép cọc hay móng băng).

Nền đất yếu có thể khiến nhà mới xây bị nứt tường. (Ảnh: Phedecor)

Vật liệu xây dựng kém chất lượng

Chất lượng vật liệu đóng vai trò quan trọng khi xây nhà. Nếu sử dụng vật liệu kém chất lượng như gạch, xi măng hay cát không đạt tiêu chuẩn, công trình sẽ dễ bị nứt sau một thời gian sử dụng.

Co ngót vật liệu

Hiện tượng co ngót vữa xây, vữa trát hoặc bê tông trong quá trình khô và đóng rắn cũng là nguyên nhân phổ biến gây nứt tường. Khi độ ẩm trong vật liệu thay đổi, thể tích có thể biến đổi, tạo ra các vết nứt nhỏ trên bề mặt.

Tình trạng này thường xuất hiện dưới dạng các đường nứt nhỏ, nông, có thể tập trung ở lớp vữa trát hoặc khu vực tiếp giáp giữa các vật liệu khác nhau.

Thi công không đúng kỹ thuật

Trong quá trình thi công, các vấn đề kỹ thuật ảnh hưởng đến chất lượng tường nhà bao gồm: gia cố, ép cọc, thi công không đảm bảo kỹ thuật; bê tông không đạt chuẩn; cốt thép chất lượng kém; giằng móng kém chất lượng...

Bên cạnh đó, tỷ lệ cấp phối vữa không phù hợp, tường chưa đủ thời gian ổn định trước khi trát, bảo dưỡng không đúng cách hoặc lớp trát quá dày cũng có thể làm tăng nguy cơ nứt.

Tác động của ngoại cảnh

Một số tác động từ bên ngoài như dư chấn động đất, khoan tường, bị đâm đụng, ảnh hưởng từ nền móng do nhà bên cạnh xây... đều có thể gây nứt tường. Với những tác động này, ngôi nhà bị rung lắc khiến các lớp tường cùng vữa trát bị gãy, từ đó tạo thành các đường nứt trên bề mặt.

Cách khắc phục tường nhà mới xây bị nứt

Để khắc phục tường nhà mới xây bị nứt, cần dựa trên nguyên nhân và tình trạng của vết nứt. Với các vết nứt nhỏ, ổn định và được xác định chỉ nằm ở lớp hoàn thiện, có thể xử lý bằng cách loại bỏ lớp vật liệu bị bong yếu, làm sạch khu vực nứt, sử dụng vật liệu trám phù hợp, sau đó sơn hoàn thiện.

Cần tìm hiểu nguyên nhân của vết nứt để có biện pháp xử lý phù hợp. (Ảnh: Xaydungphucthinhphat)

Đối với các vết nứt tại vị trí tiếp giáp giữa tường và cột, dầm, cần xử lý đúng nguyên nhân. Tùy tình trạng thực tế, có thể phải gia cố lớp hoàn thiện, sử dụng lưới chống nứt hoặc vật liệu đàn hồi phù hợp trước khi hoàn thiện.

Nếu nghi ngờ nguyên nhân do lún móng hoặc kết cấu, việc sửa chữa cần được thực hiện theo đánh giá của kỹ sư có chuyên môn. Trong trường hợp cần thiết, công trình có thể phải theo dõi diễn biến vết nứt, kiểm tra hiện trạng kết cấu và thực hiện giải pháp gia cố tương ứng.

Để tránh tình trạng nứt tường, cần kiểm tra kỹ nền móng trước khi thi công, lựa chọn thiết kế và đơn vị thi công có năng lực, sử dụng vật liệu đạt yêu cầu và kiểm soát chất lượng trong từng công đoạn.