Vì sao nhà mái ngói được ưa chuộng tại Việt Nam?

Nhà mái ngói là hình ảnh quen thuộc trong kiến trúc tại Việt Nam. Không chỉ tạo vẻ đẹp gần gũi, mái ngói còn giúp che nắng, thoát nước và góp phần cải thiện điều kiện vi khí hậu bên trong công trình.

Nhà mái ngói là gì?

Nhà mái ngói là kiểu nhà sử dụng ngói làm vật liệu chính để lợp phần mái. Đây là hình thức kiến trúc đã xuất hiện lâu đời tại Việt Nam, phổ biến trong các công trình dân dụng từ nông thôn đến đô thị. Các viên ngói được xếp theo hàng, gối lên nhau để tạo thành bề mặt có khả năng che nắng, mưa và dẫn nước xuống hệ thống thoát nước mái.

Nhà mái ngói phổ biến ở nước ta, từ nông thôn đến đô thị. (Ảnh: Tostem Việt Nam)

Ngói truyền thống thường được sản xuất từ đất sét, tạo hình rồi nung ở nhiệt độ thích hợp. Hiện nay, bên cạnh ngói đất sét nung còn có nhiều dòng sản phẩm khác như ngói tráng men, ngói xi măng hay ngói composite, với kiểu dáng và màu sắc đa dạng hơn.

Nhà mái ngói có thể được thiết kế theo nhiều phong cách khác nhau, từ nhà cấp 4, nhà vườn đến biệt thự mái Nhật, mái Thái hay những công trình mang phong cách hiện đại.

Vì sao nhà mái ngói được nhiều gia chủ Việt ưa chuộng?

Không chỉ bắt nguồn từ thói quen kiến trúc, sự phổ biến của nhà mái ngói còn do đáp ứng các yêu cầu về công năng, thẩm mỹ và sự phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam.

Khả năng chống nóng

Một trong những lý do mái ngói được sử dụng phổ biến là khả năng hạn chế truyền nhiệt vào không gian ở. Các viên ngói được lợp thành từng lớp, kết hợp với khoảng không dưới mái, trần và hệ thống thông gió có thể tạo thành lớp đệm giúp giảm lượng nhiệt truyền trực tiếp xuống không gian sinh hoạt. Nhiều gia chủ cảm nhận nhà mái ngói dễ chịu hơn nhà chỉ sử dụng một lớp tôn mỏng trong những ngày nắng nóng.

Tuy nhiên, hiệu quả chống nóng không chỉ phụ thuộc vào vật liệu ngói. Hướng nhà, màu sắc mái, độ thông thoáng, lớp cách nhiệt và cấu tạo trần đều ảnh hưởng đến nhiệt độ bên trong.

Thoát nước mưa nhanh

Mái ngói dốc giúp thoát nước mưa nhanh. (Ảnh: Ngói xanh AZ)

Mái ngói thường được thiết kế với độ dốc nhất định để nước mưa thoát nhanh hơn. Cấu tạo này giúp hạn chế tình trạng nước đọng lâu trên bề mặt mái.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân mái ngói phù hợp với các vùng có lượng mưa lớn hoặc thường xuyên xảy ra mưa kéo dài.

Vẻ đẹp gần gũi

Màu đỏ của ngói đất nung từ lâu đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong kiến trúc Việt Nam. Những mái ngói dốc, hàng hiên rộng hay hệ mái nhiều lớp tạo cảm giác ấm cúng, gần gũi và gợi liên tưởng đến không gian làng quê.

Ngói đỏ phù hợp với nhà gỗ, nhà ba gian hoặc nhà vườn. Trong khi đó, ngói màu xám, xanh đen hoặc nâu thường được sử dụng cho nhà mái Nhật, biệt thự hoặc nhà phố.

Bên cạnh đó, mái ngói được ưa chuộng còn bởi có nhiều kiểu dáng, vật liệu, màu sắc. Mái ngói cũng có thể ứng dụng cho cả nhà truyền thống và nhà hiện đại.