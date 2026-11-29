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Áp lực từ AI và lãi suất

Theo số liệu của LSEG Lipper được Reuters công bố ngày 27/11/2026, trong tuần kết thúc ngày 25/11, các quỹ cổ phiếu toàn cầu bị rút ròng 22,73 tỷ USD, mức cao nhất kể từ ngày 17/9/2025. Riêng các quỹ cổ phiếu Mỹ ghi nhận dòng vốn rút ròng 30,57 tỷ USD, lớn nhất trong 11 tuần.

Xét theo ngành, các quỹ cổ phiếu công nghệ Mỹ chịu áp lực lớn nhất với lượng vốn rút ròng 9,27 tỷ USD. Các quỹ đầu tư vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và công nghiệp cũng lần lượt bị rút ròng 2,36 tỷ USD và 2,26 tỷ USD.

Động thái của giới đầu tư diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ biến động mạnh. Theo Reuters, tính đến ngày 27/11, chỉ số S&P 500 đã giảm khoảng 8% so với đỉnh lịch sử thiết lập ngày 6/10, trong khi chỉ số Nasdaq Composite giảm hơn 14%. Chỉ số biến động thị trường Cboe (VIX), được xem là thước đo “nỗi sợ hãi” của Phố Wall, ở mức khoảng 28 điểm, cao hơn đáng kể so với mức trung vị dài hạn là 17,6 điểm.

Một trong những nguyên nhân chính là giới đầu tư ngày càng đặt nhiều câu hỏi về khả năng sinh lời của các khoản đầu tư khổng lồ vào hạ tầng AI. Nếu trước đây, việc các tập đoàn công nghệ công bố kế hoạch mở rộng đầu tư thường được thị trường đón nhận tích cực, thì nay, khả năng chuyển hóa những khoản chi tiêu đó thành doanh thu và lợi nhuận đang trở thành vấn đề được quan tâm hơn.

“Chúng tôi ước tính tổng doanh thu từ các mô hình và ứng dụng AI sẽ phải tăng ít nhất 750% trong 4 năm tới để ngành này đạt được tỷ suất sinh lời đủ tương xứng với tổng chi tiêu đầu tư lũy kế”, ông Mark Haefele, Giám đốc đầu tư bộ phận quản lý tài sản toàn cầu của UBS, nhận định trong một báo cáo ngày 26/11.

Điều đáng lo ngại là những doanh nghiệp cần nhiều vốn để xây dựng hạ tầng nhưng chưa tạo được nguồn thu tương xứng sẽ phải đối mặt với sức ép lớn hơn nếu chi phí huy động vốn gia tăng. Trong khi đó, tỷ trọng của 10 doanh nghiệp lớn nhất trong chỉ số S&P 500 hiện vào khoảng 40%, theo UBS. Điều này khiến rủi ro của một nhóm doanh nghiệp có thể nhanh chóng trở thành rủi ro đối với cả danh mục đầu tư theo chỉ số.

Bên cạnh những nghi ngại về AI, triển vọng lãi suất Mỹ cũng đang gây bất lợi cho thị trường. Theo công cụ FedWatch của CME Group, tính đến ngày 27/11, các nhà giao dịch hợp đồng tương lai lãi suất Fed đang định giá xác suất tăng lãi suất trong tháng 12/2026 ở mức 99% và xác suất có thêm một đợt tăng lãi suất trong tháng 01/2027 ở mức 64%.

“Tôi cho rằng sẽ sớm cần phải thu hẹp hơn nữa mức độ nới lỏng chính sách tiền tệ. Nền kinh tế nhiều khả năng sẽ cần thêm một số đợt tăng lãi suất trước mùa xuân năm 2027 để kịp thời đạt được mục tiêu ổn định giá cả”, Chủ tịch Fed St. Louis Alberto Musalem nhận định tại Hội nghị tiền tệ và ngân hàng năm 2026 do Ngân hàng Trung ương Argentina tổ chức tại Buenos Aires ngày 17/11.

Lãi suất cao hơn không chỉ làm tăng chi phí vay vốn của doanh nghiệp mà còn làm giảm giá trị hiện tại của những khoản lợi nhuận kỳ vọng trong tương lai. Đây là bất lợi đặc biệt đối với các cổ phiếu công nghệ đang được định giá cao dựa trên triển vọng tăng trưởng dài hạn.

Dòng vốn đầu tư phân hóa

Tuy nhiên, diễn biến dòng vốn tuần qua cho thấy giới đầu tư không đồng loạt quay lưng với cổ phiếu. Trong khi các quỹ cổ phiếu châu Á bị rút ròng 2,75 tỷ USD, các quỹ cổ phiếu châu Âu lại thu hút ròng 7,29 tỷ USD.

Sự khác biệt này phần nào phản ánh sức hấp dẫn tương đối của các thị trường. UBS hiện ưu tiên cổ phiếu khu vực đồng euro, dự báo lợi nhuận doanh nghiệp tại đây tăng khoảng 15% trong năm 2027, tương đương mức dự báo đối với thị trường Mỹ, nhưng mặt bằng định giá thấp hơn và ít phụ thuộc vào nhóm doanh nghiệp liên quan đến AI hơn.

Đầu tư vào quốc phòng, hạ tầng và tự động hóa cũng được UBS kỳ vọng sẽ hỗ trợ lợi nhuận doanh nghiệp châu Âu. Đây là những động lực tăng trưởng giúp nhà đầu tư có thêm lựa chọn để đa dạng hóa danh mục.

Sự phân hóa còn thể hiện ở thị trường trái phiếu. Trong tuần kết thúc ngày 25/11, các quỹ trái phiếu toàn cầu bị rút ròng 3,51 tỷ USD, đánh dấu tuần thứ ba liên tiếp ghi nhận dòng vốn ra.

Trong đó, các nhà đầu tư rút ròng 5,85 tỷ USD khỏi các quỹ trái phiếu trung hạn định danh bằng USD; 2,73 tỷ USD khỏi các quỹ trái phiếu định danh bằng euro và 1,54 tỷ USD khỏi các quỹ trái phiếu lợi suất cao. Tuy nhiên, họ lại rót ròng 7,14 tỷ USD vào các quỹ trái phiếu chính phủ và 1,17 tỷ USD vào các quỹ trái phiếu ngắn hạn.

Đáng chú ý, ngay cả các quỹ vàng và kim loại quý cũng bị rút ròng 2,14 tỷ USD. Điều này cho thấy việc giảm đầu tư vào cổ phiếu Mỹ không nhất thiết đồng nghĩa với việc mọi dòng vốn đều tìm đến các tài sản trú ẩn truyền thống.

Đối với các thị trường mới nổi, các quỹ cổ phiếu thu hút ròng 971 triệu USD, ghi nhận tuần thứ tám liên tiếp có dòng vốn vào. Tuy nhiên, các quỹ trái phiếu tại nhóm thị trường này lại bị rút ròng tuần thứ năm liên tiếp, với giá trị rút ròng 1,42 tỷ USD, theo dữ liệu thống kê từ 29.180 quỹ.

Vẫn cần thêm thời gian để xác định liệu dòng vốn rút khỏi các quỹ cổ phiếu Mỹ chỉ mang tính ngắn hạn hay báo hiệu một xu hướng phân bổ lại tài sản kéo dài hơn. Trước mắt, báo cáo việc làm tháng 11 của Mỹ dự kiến công bố ngày 4/12 và cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed ngày 8-9/12 sẽ là những sự kiện quan trọng góp phần định hình tâm lý nhà đầu tư.