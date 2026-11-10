Vì sao Nguyễn Yến Trang chọn thi Hoa hậu Việt Nam 2026?
Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang cho biết, khi mới tham gia cuộc thi, cô còn thiếu tự tin, chưa thực sự mạnh dạn trong giao tiếp và bày tỏ suy nghĩ trước mọi người. Tuy nhiên, qua từng vòng thi và các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi, Yến Trang dần vượt qua những hạn chế của bản thân, trưởng thành hơn và tự tin khẳng định mình, để rồi chạm tới danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2026.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/vi-sao-nguyen-yen-trang-chon-thi-hoa-hau-viet-nam-2026-1765268.html