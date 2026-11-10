Vì sao Nguyễn Yến Trang chọn thi Hoa hậu Việt Nam 2026?

“Cơn lốc” là cách các bạn sinh viên Đại học Thăng Long gọi không khí đăng ký dự thi “Tiếng hát Hà Nội 2026” đang diễn ra sôi nổi tại trường những ngày này. Đặc biệt, ở Khoa Âm nhạc ứng dụng, hình ảnh sinh viên hào hứng hướng dẫn nhau đăng ký, cùng bàn luận, chia sẻ kinh nghiệm, tìm hiểu chiến thuật dự thi hay nghiên cứu video các mùa giải trước… đã trở nên quen thuộc. Sức nóng từ cuộc thi đang lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên một phong trào đầy hứng khởi trong cộng đồng sinh viên.