Vì sao người Việt thường mua ô tô vào những tháng giáp Tết?

Nhu cầu đi lại dịp Tết, tâm lý sắm xe mới đón năm mới cùng các chương trình ưu đãi khiến thị trường ô tô thường sôi động vào cuối năm. Tuy nhiên, khi lãi suất vay mua xe ở mức cao, người tiêu dùng cần cân nhắc kỹ khả năng trả nợ trước khi quyết định xuống tiền.

Nhu cầu đi lại tăng, tâm lý sắm xe đón năm mới

Những tháng cuối năm, đặc biệt là thời điểm trước Tết Nguyên đán, thường là giai đoạn thị trường ô tô Việt Nam trở nên sôi động. Nhiều gia đình tranh thủ mua xe để chủ động đi lại, về quê, thăm hỏi người thân hoặc du lịch trong kỳ nghỉ dài ngày.

Với những gia đình có con nhỏ hoặc người cao tuổi, ô tô mang lại sự thuận tiện khi di chuyển đường dài, nhất là trong điều kiện thời tiết lạnh, mưa rét hoặc giao thông đông đúc dịp cuối năm.

Bên cạnh nhu cầu thực tế, tâm lý mua sắm đón năm mới cũng góp phần thúc đẩy sức mua. Với nhiều người, sở hữu một chiếc ô tô trước Tết không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện mà còn là dấu mốc cho một năm mới với nhiều kỳ vọng.

Sau một năm tích lũy tài chính, nhận thưởng cuối năm hoặc có thêm nguồn thu từ kinh doanh, một bộ phận khách hàng quyết định hiện thực hóa kế hoạch mua xe đã ấp ủ từ trước. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ tiền để thanh toán toàn bộ giá trị xe, khiến phương án vay ngân hàng, mua trả góp trở nên phổ biến.

Ưu đãi cuối năm tạo sức hút

Một nguyên nhân khác khiến người tiêu dùng quan tâm đến ô tô dịp giáp Tết là các chương trình giảm giá, hỗ trợ lệ phí trước bạ và quà tặng từ nhà sản xuất, đại lý.

Cuối năm, nhiều doanh nghiệp kinh doanh ô tô đẩy mạnh doanh số, giải phóng hàng tồn kho và hoàn thành mục tiêu kinh doanh. Vì vậy, các chương trình ưu đãi được triển khai với nhiều hình thức như giảm giá trực tiếp, hỗ trợ chi phí lăn bánh, tặng bảo hiểm hoặc phụ kiện.

Những chính sách này giúp người mua giảm một phần chi phí ban đầu, đồng thời tạo động lực để khách hàng quyết định mua xe sớm hơn dự kiến.

Ngoài ra, nhiều người muốn hoàn tất thủ tục đăng ký và nhận xe trước kỳ nghỉ Tết để chủ động kế hoạch đi lại. Tuy nhiên, mức ưu đãi phụ thuộc vào thương hiệu, phiên bản, lượng xe tồn kho và chính sách của từng đại lý. Người mua cần so sánh giá bán thực tế, chi phí lăn bánh và điều kiện khuyến mại trước khi ký hợp đồng.

Lãi suất cao, áp lực trả nợ không nhỏ

Dù nhu cầu mua ô tô tăng vào dịp cuối năm, việc vay tiền mua xe trong bối cảnh lãi suất cao có thể tạo áp lực đáng kể lên ngân sách gia đình.

Một số khoản vay trong những trường hợp cụ thể có thể áp dụng mức lãi suất trên 20%/năm, nhưng đây không phải mức lãi suất chung của toàn thị trường. Người mua cần kiểm tra trực tiếp lãi suất, thời gian ưu đãi và điều kiện vay tại ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng.

Cuối năm, nhiều hãng xe, các showroom thường có nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn để khách hàng có thể sở hữu được xe, cùng với tâm lý đi lại nên đây là thời điểm người Việt mua sắm ô tô nhiều nhất.

Khi mua xe trả góp, người tiêu dùng không nên chỉ quan tâm đến khoản trả trước hay số tiền phải trả mỗi tháng trong thời gian đầu. Tổng chi phí cần tính cả tiền gốc, lãi vay, bảo hiểm, nhiên liệu, bảo dưỡng, phí gửi xe và các khoản phát sinh khác.

Đặc biệt, cần tìm hiểu cách điều chỉnh lãi suất sau thời gian ưu đãi, các khoản phí liên quan và điều kiện trả nợ trước hạn. Nếu lãi suất tăng, số tiền phải trả hằng tháng có thể vượt dự tính ban đầu.

Người mua nên lập bảng thu - chi gia đình, xác định số tiền có thể dành cho việc trả nợ sau khi trừ các khoản sinh hoạt thiết yếu và dự phòng rủi ro. Nếu phần lớn thu nhập phải dùng để trả góp, gia đình có thể gặp khó khăn khi phát sinh chi phí bất ngờ hoặc thu nhập giảm sút.

Trong trường hợp chưa đủ khả năng tài chính, người tiêu dùng có thể chọn mẫu xe giá thấp hơn, tăng tỷ lệ vốn tự có, cân nhắc xe đã qua sử dụng có lịch sử rõ ràng hoặc lùi thời điểm mua để tích lũy thêm.

Không nên mua xe chỉ vì tâm lý đón Tết

Ô tô mang lại nhiều tiện ích nhưng cũng đi kèm chi phí sử dụng lớn và thường mất giá theo thời gian. Vì vậy, quyết định mua xe cần xuất phát từ nhu cầu thực tế và khả năng tài chính, thay vì chạy theo tâm lý đám đông hoặc lo ngại bỏ lỡ khuyến mại.

Người tiêu dùng nên tham khảo giá tại nhiều đại lý, yêu cầu báo giá lăn bánh rõ ràng và so sánh phương án thanh toán trực tiếp với vay ngân hàng. Nếu mua trả góp, cần tính toán cả kịch bản lãi suất tăng và thu nhập giảm.

Thị trường ô tô giáp Tết có thể sôi động nhờ nhu cầu đi lại, tâm lý mua sắm và chính sách kích cầu. Tuy nhiên, với người mua bằng tiền vay, quyết định hợp lý không chỉ là mua được xe với giá tốt mà còn phải bảo đảm khả năng trả nợ và duy trì cuộc sống ổn định sau khi nhận xe.