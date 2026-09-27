Vì sao người trẻ thích nhắn tin hơn 'A lô'

Với nhiều người trẻ, gọi điện không còn là cách liên lạc được ưu tiên. Một cuộc gọi bất ngờ thậm chí có thể khiến họ giật mình, tự hỏi có chuyện gì xảy ra trước khi quyết định có nên nghe máy.

Trong khi đó, nhắn tin mang lại cảm giác thoải mái hơn khi họ có thể trả lời lúc thuận tiện, suy nghĩ trước khi gửi và không phải lập tức bước vào một cuộc trò chuyện.

Dù vậy, vẫn có những người thích những cuộc gọi không báo trước. Các chuyên gia về giao tiếp và phép lịch sự nói với Business Insider rằng những cuộc trò chuyện trực tiếp qua điện thoại có thể giúp mọi người kết nối dễ dàng hơn và giải quyết vấn đề nhanh chóng.

Lý do người trẻ ít gọi điện thoại

Có một thời, gọi điện cho bạn bè là chuyện rất đơn giản. Chợt nhớ đến ai đó, muốn kể một chuyện vui, hỏi thăm nhau hay chia sẻ một công thức nấu ăn, người ta chỉ cần nhấc máy. Không cần nhắn trước để hỏi đối phương có tiện nghe hay không.

Giờ đây, kiểu liên lạc này ngày càng ít xuất hiện. Điều đó cũng đặt ra câu hỏi liệu chúng ta có đang đánh mất một cách kết nối từng rất quen thuộc. Mary Jane Copps, chuyên gia về giao tiếp được biết đến với biệt danh “The Phone Lady” (tạm dịch: Quý cô điện thoại), cho rằng nguyên nhân không đơn giản là người trẻ thích nhắn tin hơn gọi điện. Công nghệ thay đổi cũng kéo theo cách mọi người sử dụng và kỳ vọng về việc liên lạc.

Thời điện thoại bàn, người ta có thể nhấc máy gọi cho nhau mà không cần nhắn trước. Ảnh minh họa: Jacob Von Bank/Pexels.

Ngày trước, điện thoại bàn thường được đặt cố định trong nhà. Khi chuông reo, người nhận gần như chắc chắn đang ở nhà và có thể nghe máy. Smartphone thì khác. Một cuộc gọi có thể đến lúc họ đang làm việc, lái xe, mua sắm, nghỉ ngơi hoặc thậm chí đang ngủ.

“Đó là sự khác biệt so với chiếc điện thoại bàn, bạn luôn ở nhà khi nhận cuộc gọi. Còn bây giờ, bạn có thể ở bất cứ đâu. Bạn có thể đang ngủ, đang họp hoặc đang trượt ván”, Copps nói.

Sự thay đổi không chỉ nằm ở thời điểm nhận cuộc gọi. Smartphone cũng mở ra quá nhiều cách liên lạc khác nhau. Tin nhắn, email, mạng xã hội hay video call đều có thể thay thế một cuộc gọi thoại trong nhiều tình huống.

“Chúng ta gọi đây là điện thoại, nhưng thực chất nó là một chiếc máy tính có ứng dụng điện thoại. Tôi có thể nhắn tin, gửi email hoặc trò chuyện với bạn trên LinkedIn. Tôi không nhất thiết phải gọi điện”, Copps nói.

Người trẻ giật mình khi điện thoại đổ chuông

Với Cassie Leigh (30 tuổi), một cuộc gọi bất ngờ hiếm khi mang lại cảm giác bình thường. Thay vào đó, cô thường nghĩ rằng có chuyện không ổn.

“Mỗi khi thấy ai đó, đặc biệt là người thân trong gia đình, gọi cho mình, tôi đều nghĩ đó là chuyện khẩn cấp, hoàn toàn khác với việc nhắn tin. Cảm giác thật tồi tệ”, cô nói.

Leigh cho biết nhắn tin khiến cô thoải mái hơn vì có thời gian suy nghĩ trước khi trả lời. Dù không thích gọi điện, Leigh vẫn muốn nghe giọng nói của người khác. Cô đặc biệt thích tin nhắn thoại vì không cần phản hồi ngay. Khi tự gửi, cô cũng có thể suy nghĩ và chỉnh sửa trước khi nói. Theo Copps, cảm giác được kiểm soát này là một trong những lý do khiến nhắn tin trở nên dễ chịu.

“Khi nhắn tin hoặc gửi email, chúng ta có thời gian để suy nghĩ, có thời gian để chỉnh sửa. Nó không nhất thiết phải diễn ra ngay lập tức”, bà nói.

Dù đôi lúc khiến người trẻ cảm thấy bị động, những cuộc gọi trực tiếp có thể giúp truyền tải cảm xúc rõ hơn, đồng thời nhanh chóng hóa giải những hiểu lầm dễ phát sinh khi nhắn tin. Ảnh: MART PRODUCTION/Pexels.

Tuy nhiên, với một số người trẻ, việc gọi điện bất ngờ cũng có thể là điều khiến cuộc gọi trở nên gần gũi.

Maggie Cornejo (27 tuổi), cho rằng điện thoại mang lại kiểu kết nối mà tin nhắn khó thay thế. Cô thích được nghe giọng nói của đối phương, cùng cười và có thể lập tức hỏi thêm những điều vừa được nhắc đến. Làm việc từ xa càng khiến những cuộc trò chuyện này có ý nghĩa với Cornejo.

“Vì không làm việc tại văn phòng, tôi gần như ở một mình cả ngày. Được trò chuyện với một người bạn lâu ngày không gặp khiến tôi cảm thấy vui vẻ và có thêm năng lượng”, cô nói.

Dù vậy, Cornejo thừa nhận mình thuộc nhóm ít người trong số bạn bè thích gọi điện.

“Tôi có vài người bạn thân. Chúng tôi thường gọi cho nhau và cứ thế nói chuyện mà không cần báo trước, và điều đó hoàn toàn bình thường. Nhưng với một số người khác, nếu tôi bất ngờ gọi, họ sẽ kiểu như: ‘Trời ơi, có chuyện gì vậy?’”

Ở chiều ngược lại, nhắn tin đôi khi cũng gây phiền phức. Việc không thể nghe giọng hoặc ngữ điệu của đối phương rất dễ dẫn đến hiểu lầm. Trong những trường hợp như vậy, một cuộc gọi có thể giúp giải quyết vấn đề nhanh hơn nhiều so với việc nhắn tin.

“Bạn càng nhắn tin hay gửi email, sự hiểu lầm càng khó được giải quyết. Trong trường hợp này, một cuộc trò chuyện trực tiếp bằng giọng nói mới thực sự giúp mọi chuyện được rõ ràng”, Cornejo nói.

Có nên gọi điện lại cho nhau?

Theo Copps, không cần phải quay lại thời mà mọi người có thói quen gọi điện cho nhau thường xuyên. Một cuộc gọi đến cũng không có nghĩa người nhận phải lập tức nghe máy, đồng thời việc gọi điện thoại ở thời nay cần có chừng mực hơn.

Mariah G. Humbert, chuyên gia về phép lịch sự, cho rằng không phải cuộc gọi bất ngờ nào cũng khiến người trẻ khó chịu. Một cuộc gọi đơn giản để hỏi thăm bạn bè, người thân vẫn có thể cho thấy sự quan tâm. Tuy nhiên, nếu muốn trao đổi về chuyện nghiêm túc hoặc nhạy cảm, người gọi nên cân nhắc thời gian và địa điểm.

Công nghệ thay đổi khiến gọi điện không còn là cách liên lạc duy nhất, khi smartphone cho phép người trẻ nhắn tin, email và trò chuyện qua mạng xã hội. Ảnh: JESSICA TICOZZELLI/Pexels.

“Nếu gọi cho ai đó để nói về một vấn đề nhạy cảm hoặc có thể khiến họ khó xử, bạn nên cân nhắc liệu thời điểm và nơi gọi có phù hợp hay không”, cô nói.

Điều này cũng lý giải vì sao những tin nhắn như “Tôi có thể gọi cho bạn không?” ngày càng phổ biến. Tưởng như cách làm lịch sự, việc báo trước đôi khi lại khiến người nhận lo lắng hơn.

“Khi ai đó nhắn để hẹn trước một cuộc gọi, điều đó đôi khi lại khiến người nhận lo lắng hơn. Những tin nhắn như ‘Tôi gọi cho bạn sau được không?’ hay ‘Tôi có chuyện muốn nói với bạn’ dễ khiến người ta nghĩ rằng sắp có chuyện không hay xảy ra”, Humbert nói.

Thay vì chỉ báo rằng mình muốn gọi, Humbert cho rằng người gửi nên nói thêm lý do. Biết trước cuộc gọi liên quan đến chuyện gì sẽ giúp người nhận bớt phải đoán xem có chuyện gì nghiêm trọng đang xảy ra.

Dù vậy, cô vẫn khuyến khích mọi người thỉnh thoảng gọi cho những người thân thiết mà không cần một lý do đặc biệt. Một cuộc gọi chỉ để hỏi “Dạo này thế nào?” đôi khi cũng đủ để duy trì sự kết nối.

Nếu đã quen với việc nhắn tin, bắt đầu gọi điện trở lại có thể khiến người trẻ cảm thấy ngượng ngùng. Copps khuyên nên bắt đầu từ những việc đơn giản, chẳng hạn gọi cho một người mình đang nghĩ đến, để lại tin nhắn thoại thay vì chỉ nhắn một dòng chữ.