Những năm gần đây, Việt Nam từng bước đặt nền móng cho chủ quyền công nghệ. Quyết định số 1528/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đề ra mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam đào tạo ít nhất 10.000 nhân lực AI trình độ cao, 50.000 người có khả năng ứng dụng AI trong các ngành trọng điểm.

Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 10.000 nhân lực AI trình độ cao đến năm 2030.

Song, để đầu tư nguồn nhân lực sở hữu khả năng thích nghi tốt, năng lực công nghệ được cập nhật liên tục và tư duy đổi mới, thì ngoài nâng cao chất lượng giảng dạy, chúng ta cần những cuộc thi công nghệ tầm cỡ để các bạn được cọ xát với thực tế và hiểu hơn về năng lực của bản thân. Nhiều năm gần đây, hàng loạt cuộc thi AI uy tín, chất lượng đã được nhiều cơ quan Nhà nước, tổ chức giáo dục, tập đoàn công nghệ tổ chức, thu hút hàng nghìn sinh viên và kỹ sư trẻ tham gia mỗi năm.

Đi thi "chỉ" để trải nghiệm?

“Trải nghiệm” khi tham gia các cuộc thi, trong bối cảnh các quốc gia đang đối mặt với “cơn khát nhân lực AI”, là hành trang cần thiết cho người trẻ trên hành trình học tập và làm việc. Vì việc học ở trường lớp hoặc tự học đôi khi trở nên dễ dàng dưới sự hỗ trợ của các công cụ AI, ranh giới giữa biết và làm chủ công nghệ nằm ở sự va vấp thực tế mà không giáo trình hay khóa học trực tuyến nào có thể mô phỏng trọn vẹn.

Người trẻ cần những cuộc thi công nghệ thực chiến để học tập thông qua trải nghiệm.

Các cuộc thi công nghệ tạo điều kiện để các kỹ sư, người đam mê công nghệ được thử sức giải các bài toán cùng bộ dữ liệu thực tế, nơi các con số không nằm gọn gàng trong mô hình lý thuyết mà phân mảnh, lộn xộn, thiếu chuẩn hóa; hay các giới hạn khắt khe về hạ tầng cũng như độ trễ hệ thống, đặc biệt là những hệ thống hiện đại, mới được cập nhật.

Các trải nghiệm này càng có giá trị bởi chúng không hàm chứa rủi ro. Nếu tại các doanh nghiệp hay dự án khởi nghiệp, một quyết định sai lầm khi triển khai mô hình AI có thể dẫn đến thiệt hại về chi phí hạ tầng, nguy cơ rò rỉ dữ liệu hoặc tổn hại uy tín với khách hàng, thì tại các cuộc thi, mức độ rủi ro thương mại được loại bỏ. Khung cảnh thi đấu với áp lực thời gian gay gắt và sự cạnh tranh khốc liệt tạo điều kiện lý tưởng để các kỹ sư va chạm với sai lầm, chủ động thử nghiệm kỹ thuật tiên tiến và rèn luyện bản lĩnh trước khi chính thức chịu trách nhiệm về các sản phẩm quy mô lớn.

“Tham gia các cuộc thi về AI giúp mình tiếp cận các bài toán AI thực tiễn và học hỏi kinh nghiệm từ nhiều đội thi khác. Từ thực tế thi đấu, mình mới nhận ra để có một giải pháp AI hiệu quả, chất lượng mô hình là chưa đủ, mà còn phụ thuộc nhiều vào các yếu tố vận hành và triển khai. Đây là động lực để mình tiếp tục phát triển trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo,” bạn Phạm Trung Nghĩa, Quán quân Zalo AI Challenge 2025, chia sẻ.

Mặt khác, quá trình tham gia thi đấu cũng giúp họ có thêm kinh nghiệm hoặc chứng chỉ có giá trị cao trên thị trường lao động trong bối cảnh các nhà tuyển dụng ngày càng khắt khe hơn khi đánh giá trình độ thực tế của ứng viên. Một sản phẩm hoàn chỉnh hoặc thành tích cụ thể bước ra từ cuộc thi bám sát bài toán thị trường không chỉ chứng minh kiến thức mà còn tạo cơ hội để họ trình bày tư duy phản biện nhằm tối ưu hiệu năng và chi phí khi đưa vào vận hành thực tế.

Zalo AI Challenge - đấu trường trí tuệ nhân tạo thực chiến hấp dẫn

Lý giải về con số 2.361 đội đăng ký dự thi, ông Nguyễn Minh Tú, Giám đốc Công nghệ cấp cao Zalo, Trưởng Ban tổ chức Zalo AI Challenge 2026, nhận định: “Kỷ lục số đội đăng ký dự thi năm nay cho thấy sức hút mạnh mẽ của làn sóng AI tác nhân (Agentic AI) cũng như khát khao chinh phục bài toán thực tế của cộng đồng công nghệ Việt. Nhờ sự hỗ trợ đắc lực từ các công cụ AI, thí sinh đăng ký tham gia năm nay cũng mở rộng sang nhân viên văn phòng, người làm trái ngành và cả học sinh THPT. Đồng thời, tính ứng dụng cao của đề thi mang lại cho người tham gia cảm giác đang kiến tạo một sản phẩm thực thụ phục vụ đời sống hàng ngày, tạo nên nguồn động lực rất lớn".

“Khi việc học lý thuyết hay viết mã cơ bản đã có AI hỗ trợ, giá trị của một kỹ sư nằm ở khả năng xử lý các tình huống thực tế. Tôi tin rằng thông qua việc cung cấp môi trường dữ liệu thực cùng các giới hạn khắt khe về độ trễ và hạ tầng, các đấu trường thực chiến như Zalo AI Challenge giúp phát hiện sớm tài năng trẻ, tạo bệ phóng nghề nghiệp vững chắc và từng bước nâng cao năng lực tự chủ công nghệ của Việt Nam,” ông Tú nói thêm.

Lễ trao giải Zalo AI Challenge 2025.

Duy trì liên tục qua 7 mùa giải và ngày càng mở rộng quy mô, Zalo AI Challenge là đấu trường trí tuệ nhân tạo thường niên được Zalo tổ chức với mục đích tạo điều kiện thúc đẩy việc nghiên cứu AI trên quy mô rộng, khuyến khích các bạn trẻ tài năng trong lĩnh vực AI tham gia giải quyết các bài toán thực tiễn nhằm đưa trí tuệ nhân tạo vào phục vụ cuộc sống con người. Cuộc thi được tổ chức lần đầu vào năm 2018, đến nay mỗi năm thu hút hàng nghìn đội trong và ngoài nước tham gia thử sức và chứng thực năng lực.

Năm nay, Zalo AI Challenge trở lại với chủ đề “Advancing AI Agents for Real Life” (Đưa AI tác nhân vào đời sống) cùng hai bài toán phát triển AI tác nhân, tập trung vào thực thi công việc theo yêu cầu bằng giọng nói tiếng Việt và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu. Cuộc thi có tổng giải thưởng lên tới 12.000 USD. Sau gần 3 tuần mở cổng đăng ký, Zalo AI Challenge 2026 đã thu hút 2.361 đội dự thi ở cả hai bảng đấu LifeMate và DataMate, lần đầu tiên phá kỷ lục về số đội đăng ký trong lịch sử cuộc thi.

Ban cố vấn của Zalo AI Challenge 2026 quy tụ những chuyên gia, nhà nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo hàng đầu trong và ngoài nước.

Đáng chú ý, cuộc thi tiếp tục ghi nhận sự tham gia của các thí sinh là học sinh trung học phổ thông. Tại mùa giải 2025, nhóm học sinh trung học phổ thông cũng từng lọt vào top 5 đội có điểm số cao nhất. Sức hút về định lượng lẫn định tính ngày càng chứng minh rằng cuộc thi mở ra những tiềm năng mới cho người trẻ trong việc thử sức với các xu hướng mới.

Tiếp nối các mùa giải trước, Zalo AI Challenge năm nay duy trì cơ chế chấm điểm tự động cùng bảng xếp hạng cập nhật theo thời gian thực, hướng đến môi trường thi đấu chuyên nghiệp, minh bạch và công bằng, tương tự hình thức tranh tài trên những nền tảng thi đấu AI quốc tế.

Đây chính là nền tảng vững chắc để người trẻ Việt tự tin chinh phục những đỉnh cao công nghệ mới, góp phần định hình vị thế và nâng cao năng lực làm chủ công nghệ của quốc gia trong kỷ nguyên số. Năm nay, LEADTEK Việt Nam đồng hành cùng Zalo AI Challenge 2026 với vai trò nhà tài trợ.