Vì sao người ta nhớ mãi về Á quân Nguyễn Huy Quang Minh sau Chung kết Olympia 2026?

Những hình ảnh mới nhất của Trúc Anh - "nàng thơ" trong bộ phim "Mắt Biếc" nhận nhiều sự quan tâm của khán giả. Nữ diễn viên hiện tại đã lấy lại vóc dáng cân đối, chuẩn bị cho màn tái xuất trên màn ảnh rộng trong phim "Đặc Công Rừng Sác".