Vì sao người ta nhớ mãi về Á quân Nguyễn Huy Quang Minh sau Chung kết Olympia 2026?
Trở về sau trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26, Nguyễn Huy Quang Minh là một trong những trường hợp hiếm hoi khi khán giả không chỉ nhớ về Quán quân mà còn dành trọn sự yêu mến, ấn tượng đặc biệt cho chàng trai Á quân có phong thái điềm tĩnh và nụ cười rạng rỡ này. Sau trận chung kết, Quang Minh đã có cuộc trò chuyện cởi mở cùng nhà báo Nguyễn Tuấn Anh - host của chương trình về những câu chuyện đằng sau trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia, những định hướng tương lai và những câu chuyện đời thường khắc hoạ nên chàng trai được nhiều người yêu mến.
Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/vi-sao-nguoi-ta-nho-mai-ve-a-quan-nguyen-huy-quang-minh-sau-chung-ket-olympia-2026-post1892160.tpo