Vì sao người Mỹ chuộng xe Toyota, Hyundai và Kia?

Một lô xe SUV Hyundai Tucson chuẩn bị được xuất khẩu tại một cảng ở Ulsan, Hàn Quốc

Tại Mỹ, việc giá xăng chạm mốc kỷ lục 4 USD/gallon đang thúc đẩy người tiêu dùng đổ xô tìm mua các dòng xe hybrid. Nhưng vì các hãng xe nội địa chưa cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp nên người mua xe ở xứ cờ hoa hiện nay có xu hướng chuyển sang các thương hiệu châu Á.

Mới đây, hãng xe Hàn Quốc Hyundai cho biết doanh số xe hybrid của công ty đã tăng vọt 39% trong quý 3/2026. Trong khi đó, doanh số xe hybrid của Kia thậm chí còn tăng hơn gấp đôi lên 152%.

Hyundai và Kia đạt tổng doanh số 506.200 xe trong quý 3/2026, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Do Hyundai sở hữu một phần đáng kể cổ phần tại Kia, phần lớn các nhà phân tích gộp doanh số của hai hãng khi xếp hạng doanh số.

Nhiều hãng ô tô Nhật Bản cũng ghi nhận doanh số xe hybrid tăng trưởng khả quan trong quý, với Toyota tăng 29% và Honda cộng 21%.

Đà tăng doanh số xe hybrid gần như đã giúp các hãng ô tô Hàn Quốc lần đầu tiên vượt Ford về doanh số tại Mỹ.

Ford, hãng sản xuất ô tô lớn thứ ba của Mỹ xét theo sản lượng, chứng kiến doanh số giảm 6,6% xuống còn 509.764 xe, trích dẫn số liệu công ty công bố hôm 2/10.

“Điều này càng cho thấy tầm quan trọng của việc có đúng sản phẩm vào đúng thời điểm, nhưng bạn không thể dự đoán điều đó chính xác như mong muốn”, ông Ivan Drury, Giám đốc phụ trách phân tích tại trang web mua bán ô tô Edmunds, nhận định.

Doanh số xe thuần điện tại Mỹ đã giảm mạnh trong một năm qua. Những mẫu xe này có giá cao hơn xe chạy xăng, thậm chí còn đắt đỏ hơn sau khi khoản tín dụng thuế 7.500 USD dành cho người mua xe điện kết thúc vào tháng 9 năm ngoái. Tesla, hãng sản xuất xe điện lớn nhất nước Mỹ, mới đây báo cáo doanh số trong quý 3 giảm 2% so với một năm trước.

Ngược lại, dòng xe hybrid, sử dụng kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện, có giá phải chăng hơn nhiều. “Tôi cho rằng đây là một trong những ví dụ rõ ràng nhất cho thấy người tiêu dùng nhận ra rằng lựa chọn xe hybrid có thể đáp ứng nhu cầu của họ một cách hợp lý, đồng thời có mức giá thấp hơn so với xe điện”, ông Ivan Drury nói.

Các mẫu xe Ford được trưng bày để bán tại Texas (Mỹ)

Các thương hiệu châu Á lần đầu tạo được bước tiến đáng kể trên thị trường Mỹ trong cú sốc giá dầu cách đây 50 năm và rõ ràng tiếp tục hưởng lợi từ đợt tăng giá xăng mới nhất.

Theo Cox Automotive, các hãng ô tô châu Á đã chiếm hơn một nửa tổng số xe mới đăng ký trong quý 3. Còn các hãng xe Mỹ ghi nhận thị phần thấp kỷ lục.

“Trong bối cảnh các hãng ô tô Detroit không có nhiều hệ truyền động hybrid và ít mẫu xe du lịch, xu hướng này dường như sẽ còn tiếp diễn”, ông Charlie Chesbrough, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Cox Automotive, dự báo.

Trong nhiều thập kỷ, 3 hãng ô tô lớn của Detroit đã ngừng sản xuất các dòng sedan tiết kiệm nhiên liệu và những mẫu xe cỡ nhỏ để tập trung vào SUV cỡ lớn và xe bán tải có biên lợi nhuận cao.

Ford hiện chỉ có một mẫu xe bán tải hybrid cỡ trung là Maverick và đã ngừng sản xuất mẫu SUV hybrid Escape. Doanh số tất cả các phiên bản của Escape đã giảm 85% trong quý 3 khi nguồn cung mẫu xe này tại các đại lý dần cạn kiệt.

General Motors cũng chỉ có một mẫu hybrid, là phiên bản của mẫu xe thể thao Corvette thuộc phân khúc ngách.

Stellantis hồi tháng 1/2026 thông báo về việc từng bước loại bỏ các mẫu xe hybrid sạc điện tại Bắc Mỹ.

Mặc dù cả Ford và GM đều có kế hoạch tung ra thêm các mẫu xe hybrid trong những năm tới, việc thay đổi chiến lược cần có thời gian.

Ford mất vị trí hãng sản xuất ô tô lớn thứ hai tại Mỹ vào tay Toyota của Nhật Bản vào năm 2007. Đây là một phần trong xu hướng kéo dài nhiều thập kỷ khi người Mỹ từ bỏ 3 hãng ô tô lớn của Detroit bao gồm Ford, General Motors và Jeep cùng nhà sản xuất Chrysler là Stellantis để chuyển sang các hãng ô tô châu Á.

Các kết quả doanh số được công bố chỉ vài ngày sau khi chính quyền Tổng thống Trump đưa ra loạt yêu cầu mới về hiệu suất nhiên liệu đối với các hãng ô tô, trong đó tiêu chuẩn trở nên ít nghiêm ngặt hơn. Điều này có thể giúp các hãng ô tô Detroit tiết kiệm tiền phạt trong trường hợp không đạt các mục tiêu về mức tiêu thụ nhiên liệu.

Nhưng ngay vào ngày 2/10, 26 tiểu bang do California dẫn đầu đã khởi kiện chính quyền, cho rằng việc nới lỏng quy định làm suy yếu các tiêu chuẩn về tiết kiệm nhiên liệu và gây tổn hại cho người tiêu dùng cũng như môi trường trên trái đất.

Hiện tại, việc thiếu các mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu có nguy cơ gây tổn hại đến tăng trưởng dài hạn của các hãng xe Mỹ nếu người mua chuyển sang các thương hiệu khác, ông Drury nhận xét.

“Động lực mà 3 hãng xe hàng đầu nước Mỹ đã đánh mất là rất lớn. Khi đã mất đi một khách hàng, để giành lại họ từ tay đối thủ là điều khó khăn nhất”, ông nhấn mạnh.