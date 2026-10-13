Vì sao người mắc bệnh mạn tính cần được quản lý lâu dài?

1. Bệnh mạn tính có thể tiến triển âm thầm dù cơ thể chưa có biểu hiện bất thường

Với các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) hay bệnh thận mạn... triệu chứng không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác mức độ bệnh. Người bệnh vẫn có thể sinh hoạt bình thường trong khi các chỉ số sức khỏe đã vượt mục tiêu điều trị hoặc tổn thương cơ quan đang âm thầm tiến triển.

Tăng huyết áp là một ví dụ điển hình. Nhiều người không đau đầu, chóng mặt hay có biểu hiện rõ rệt dù huyết áp đã tăng cao. Nếu chỉ đi khám khi cảm thấy mệt hoặc khó chịu, người bệnh có thể bỏ lỡ cơ hội phát hiện và kiểm soát bệnh từ sớm. Huyết áp tăng kéo dài làm tăng nguy cơ đột quỵ, bệnh tim và tổn thương thận.

Tương tự, đái tháo đường có thể gây tổn thương mạch máu, mắt, thận và thần kinh ngay cả khi người bệnh chưa nhận thấy triệu chứng đáng kể. Đường huyết tăng không phải lúc nào cũng khiến cơ thể mệt mỏi hay khát nước rõ rệt. Do đó, việc đánh giá hiệu quả kiểm soát bệnh cần dựa trên các chỉ số như đường huyết, HbA1c và những xét nghiệm đánh giá biến chứng theo chỉ định, thay vì chỉ dựa vào cảm giác của người bệnh. Khi các dấu hiệu xuất hiện, tổn thương có thể đã tiến triển và cần được đánh giá kỹ hơn.

Với COPD, tình trạng khó thở và giảm khả năng gắng sức có thể tiến triển từ từ. Người bệnh đôi khi thích nghi dần với những thay đổi này nên không nhận ra chức năng hô hấp đang suy giảm. Đặc biệt, khi khó thở tăng lên, ho nhiều hơn hoặc đờm thay đổi về lượng và tính chất, người bệnh cần được đánh giá sớm để phát hiện đợt cấp và có hướng xử trí phù hợp.

Những đặc điểm này cho thấy cảm giác khỏe mạnh chưa đủ để khẳng định bệnh đang được kiểm soát tốt. Khám định kỳ và thực hiện các xét nghiệm phù hợp giúp phát hiện những thay đổi mà người bệnh khó tự nhận biết, từ đó có biện pháp can thiệp kịp thời.

ThS.BS Nguyễn Thu Huyền kiểm tra huyết áp cho người bệnh. Ảnh NVCC.

2. Theo dõi lâu dài giúp đánh giá hiệu quả và điều chỉnh điều trị phù hợp

Bệnh mạn tính thường cần được quản lý trong thời gian dài. Tuy nhiên, kế hoạch điều trị không phải lúc nào cũng cố định mà có thể thay đổi theo tuổi tác, bệnh đi kèm, lối sống, khả năng đáp ứng thuốc và nguy cơ biến chứng của từng người, hay còn gọi là cá thể hóa bệnh nhân.

Trong quá trình tái khám, bác sĩ đánh giá mức độ kiểm soát bệnh, xem xét hiệu quả của thuốc, phát hiện tác dụng không mong muốn và quyết định có cần điều chỉnh điều trị hay không. Chẳng hạn, người mắc đái tháo đường cần được đánh giá đường huyết và HbA1c cũng như các yếu tố nguy cơ liên quan theo lịch phù hợp; người tăng huyết áp cần theo dõi huyết áp, đồng thời kiểm tra những yếu tố nguy cơ tim mạch và tổn thương cơ quan khi có chỉ định.

Việc tái khám đều đặn định kỳ cũng giúp phát hiện những vấn đề có thể ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị, như quên thuốc, dùng thuốc không đúng cách, thay đổi chế độ ăn hoặc giảm hoạt động thể lực. Trao đổi thường xuyên với nhân viên y tế giúp người bệnh được hướng dẫn giải quyết những vấn đề này, thay vì tự ý thay đổi thuốc hoặc chờ đến khi xuất hiện triệu chứng mới đi khám.

Đặc biệt, không nên tự ý giảm liều hay ngừng thuốc chỉ vì các chỉ số đã trở về mức mục tiêu. Kết quả tốt có thể chính là nhờ phác đồ đang được duy trì hiệu quả. Việc thay đổi điều trị cần dựa trên đánh giá chuyên môn, tránh làm bệnh mất kiểm soát hoặc gia tăng nguy cơ biến chứng.

Quản lý lâu dài còn giúp người bệnh chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe. Khi hiểu được mục tiêu điều trị, biết cách theo dõi các chỉ số cần thiết và nhận diện những dấu hiệu bất thường, người bệnh có thể phối hợp tốt hơn với nhân viên y tế, duy trì thói quen có lợi và hạn chế những gián đoạn không cần thiết.

3. Quản lý bệnh liên tục giúp hạn chế biến chứng và duy trì chất lượng cuộc sống

Mục tiêu của quản lý bệnh mạn tính không chỉ là cải thiện các chỉ số trong một lần khám mà còn giảm nguy cơ biến chứng trong nhiều năm tiếp theo. Việc kiểm soát tốt huyết áp, đường huyết, mỡ máu và các yếu tố nguy cơ khác có thể góp phần bảo vệ tim, não, thận, mắt và hệ mạch máu.

Bên cạnh điều trị bằng thuốc, người bệnh cần được tư vấn về chế độ ăn phù hợp, hoạt động thể lực đều đặn theo khả năng, duy trì cân nặng hợp lý, ngủ đủ giấc, không hút thuốc lá và hạn chế tối đa hoặc tránh sử dụng rượu bia tùy theo tình trạng sức khỏe và khuyến cáo của bác sĩ. Những thay đổi về lối sống không thay thế thuốc điều trị khi đã có chỉ định, nhưng là một phần quan trọng của kế hoạch quản lý bệnh toàn diện.

Kế hoạch quản lý cũng cần được cá thể hóa. Người lớn tuổi, người mắc đồng thời nhiều bệnh hoặc có nguy cơ biến chứng cao có thể cần lịch theo dõi và các xét nghiệm khác với người bệnh trẻ hơn, ít bệnh đi kèm. Vì vậy, không nên áp dụng một lịch tái khám hay bộ xét nghiệm giống nhau cho tất cả mọi người.

Người bệnh nên lưu giữ kết quả xét nghiệm, đơn thuốc và ghi chép các chỉ số được hướng dẫn theo dõi tại nhà. Những thông tin này giúp bác sĩ đánh giá diễn biến sức khỏe qua nhiều lần khám để đưa ra quyết định điều trị phù hợp hơn.

Đồng thời, người bệnh cần biết khi nào không nên chờ đến lịch hẹn. Đau ngực dữ dội, khó thở nghiêm trọng, méo miệng, yếu liệt tay chân, nói khó hoặc mất ý thức là những dấu hiệu cần được cấp cứu ngay. Với các triệu chứng tăng dần hoặc chỉ số thường xuyên vượt mục tiêu điều trị, người bệnh nên liên hệ cơ sở y tế để được hướng dẫn sớm.

Bệnh mạn tính có thể kéo dài suốt nhiều năm, nhưng không đồng nghĩa với việc người bệnh phải sống trong tình trạng sức khỏe suy giảm liên tục. Quản lý bệnh có kế hoạch, duy trì điều trị phù hợp và theo dõi đúng lịch giúp phát hiện sớm những thay đổi, giảm nguy cơ biến chứng và bảo vệ khả năng sinh hoạt độc lập lâu dài.

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