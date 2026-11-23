Thưa ông, nhu cầu vay vốn của người lao động hiện nay xuất phát từ những nguyên nhân nào? Vì sao dù có nhiều kênh tín dụng chính thức, một bộ phận người lao động vẫn dễ tìm đến tín dụng đen?

TS. Châu Đình Linh: Nhu cầu vốn của người lao động là nhu cầu rất thực tế và cấp thiết. Nếu nhìn vào cấu trúc tài chính cá nhân, có thể thấy nhiều người trẻ chưa tích lũy được nhiều, trong khi các khoản chi tiêu hằng tháng luôn hiện hữu. Thu nhập thường được dùng để trang trải những nhu cầu thiết yếu, nhưng không phải lúc nào nguồn thu cũng đủ bù đắp các khoản chi phát sinh.

Có những thời điểm, chi phí mua sắm đồ dùng, thanh toán dịch vụ, chăm sóc gia đình hoặc những nhu cầu cần tiền mặt đột xuất tăng lên, khiến người lao động rơi vào tình trạng thiếu hụt tài chính tạm thời. Khi đó, họ cần một khoản tín dụng để bù đắp khoảng chênh lệch giữa thu và chi, duy trì sinh hoạt và cân đối ngân sách cá nhân.

Vấn đề nằm ở chỗ, khi cần tiền ngay, người lao động thường ưu tiên tìm kiếm những nguồn vốn có thể tiếp cận nhanh nhất. Họ đặt ra câu hỏi rất đơn giản: Có nơi nào cho vay ngay không? Có hình thức tín dụng nào không cần nhiều thủ tục và có thể giải ngân tức thì? Trong hoàn cảnh đó, tín dụng đen xuất hiện với tần suất dày đặc, đánh trúng tâm lý cần tiền gấp của người vay.

Trong khi đó, người lao động, đặc biệt là nhóm có thu nhập thấp hoặc chưa có nhiều tích lũy, lại gặp không ít rào cản khi tiếp cận tín dụng chính thức. Họ có thể thiếu tài sản bảo đảm, hồ sơ chứng minh thu nhập chưa đầy đủ, chưa nắm rõ quy trình vay vốn hoặc chưa biết lựa chọn sản phẩm phù hợp. Một bộ phận cũng chưa có đủ kiến thức tài chính để tìm kiếm và đánh giá các kênh vay an toàn.

TS. Châu Đình Linh, giảng viên Đại học Ngân hàng TP.HCM,

Vậy theo ông, các tổ chức tín dụng và chính người lao động cần có những giải pháp gì để thu hẹp khoảng trống này, thay vì để tín dụng đen tiếp tục chiếm lĩnh nhu cầu vay vốn nhỏ, cấp thiết?

TS. Châu Đình Linh: Đã đến lúc cần phát triển các giải pháp tín dụng gọn nhỏ, cùng một hệ sinh thái sản phẩm được thiết kế xoay quanh nhu cầu thực tế của người lao động. Không phải khoản vay nào cũng cần có quy mô lớn, thời hạn dài hay quy trình thẩm định phức tạp. Trong nhiều trường hợp, người lao động chỉ cần một khoản tiền vừa phải để giải quyết tình trạng hụt thu trong tháng, sau đó hoàn trả khi có thu nhập.

Nếu các tổ chức tín dụng có thể cung cấp những khoản vay nhỏ với quy trình phù hợp, người lao động sẽ có thêm lựa chọn để cân đối tài chính cá nhân mà không phải tìm đến nguồn vốn không chính thức. Đây cũng là cách đưa tín dụng chính thống đến gần hơn với những nhóm khách hàng trước đây chưa được phục vụ đầy đủ.

Các kênh cung cấp vốn cần được đa dạng hóa. Có thể kể đến hệ thống ngân hàng với các sản phẩm tín dụng tự động, các công ty tài chính được cấp phép, Ngân hàng Chính sách xã hội và những chương trình hỗ trợ vốn dành cho người lao động thông qua tổ chức Công đoàn. Mỗi kênh có đối tượng, điều kiện và phương thức triển khai riêng, nhưng cần hướng tới mục tiêu chung là đáp ứng nhu cầu vốn hợp pháp, an toàn.

Một trong những khó khăn hiện nay là người lao động tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa thường không có hồ sơ thu nhập đầy đủ, khiến ngân hàng khó thẩm định khả năng trả nợ. Theo ông, có thể khai thác dữ liệu như thế nào để đưa vốn đến nhóm khách hàng này?

TS. Châu Đình Linh: Cần phân biệt giữa bài toán cấp tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa với cấp tín dụng cho từng người lao động. Đây là hai phạm trù có đặc điểm và cách thức thẩm định khác nhau. Nếu tập trung vào người lao động, tôi cho rằng các ngân hàng hoàn toàn có thể khai thác dữ liệu dòng tiền để đánh giá khả năng trả nợ, thay vì chỉ phụ thuộc vào hồ sơ chứng minh thu nhập hoặc tài sản bảo đảm như cách tiếp cận truyền thống.

Chẳng hạn, một doanh nghiệp có thể thực hiện trả lương định kỳ cho người lao động thông qua tài khoản tại ngân hàng. Khi tiền lương được chuyển vào tài khoản liên tục, ngân hàng đã có dữ liệu ban đầu về nguồn thu của khách hàng. Qua một khoảng thời gian nhất định, những giao dịch thu và chi phát sinh sẽ phản ánh tương đối rõ dòng tiền, thói quen sử dụng tài khoản và khả năng cân đối tài chính của từng cá nhân.

Hiện nay, công nghệ và các mô hình toán học cho phép ngân hàng thu thập, phân tích dữ liệu giao dịch theo thời gian. Từ đó, tổ chức tín dụng có thể đánh giá mức độ ổn định của dòng thu, quy mô chi tiêu và khả năng duy trì nghĩa vụ thanh toán của người lao động. Đây là cơ sở để xây dựng phương thức thẩm định linh hoạt hơn, phù hợp với những người có thu nhập thực tế nhưng chưa có đầy đủ hồ sơ theo cách truyền thống.

Từ việc khai thác và liên thông dữ liệu, ông đề xuất ngân hàng nên thiết kế những sản phẩm cụ thể nào? Làm thế nào để vừa hỗ trợ người lao động có vốn kịp thời, vừa bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng?

TS. Châu Đình Linh: Trước mắt, tôi đề xuất ngân hàng có thể xem xét cấp những hạn mức tín dụng nhỏ, đóng vai trò như một khoản dự phòng tài chính khi người lao động phát sinh nhu cầu chi tiêu cấp thiết trong tháng. Đây không nhất thiết phải là khoản vay lớn, mà có thể là một hạn mức vừa phải, được xác định dựa trên dữ liệu thu nhập, dòng tiền và khả năng trả nợ của từng người.

Khi người lao động được tiếp cận một nguồn tín dụng linh hoạt từ ngân hàng chính thống, họ sẽ có thêm phương án xử lý những thời điểm thiếu hụt tiền mặt mà không phải tìm đến tín dụng đen. Trong quá trình sử dụng, nếu dữ liệu giao dịch tiếp tục được cập nhật và cho thấy khả năng thanh toán ổn định, ngân hàng có thể xem xét điều chỉnh hạn mức phù hợp hơn. Việc tăng hạn mức cần dựa trên kết quả đánh giá thực tế, không nên áp dụng tự động hoặc đồng loạt.

Ngoài hạn mức dự phòng, thẻ tín dụng cũng là một sản phẩm có thể phát triển cho nhóm khách hàng này. Thẻ tín dụng đáp ứng nhu cầu chi tiêu trước, thanh toán sau, đặc biệt phù hợp với các khoản mua sắm hàng hóa, dịch vụ và những giao dịch không dùng tiền mặt. Trong khi đó, hạn mức thấu chi trên tài khoản có thể hỗ trợ người lao động khi cần tiền mặt để thanh toán các khoản chi tiêu phát sinh.

Như vậy, ngân hàng có thể xây dựng một nhóm sản phẩm xoay quanh nhu cầu tài chính của người lao động, trong đó thấu chi phục vụ nhu cầu bổ sung tiền mặt, còn thẻ tín dụng hỗ trợ thanh toán hàng hóa, dịch vụ. Người sử dụng có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp với mục đích và khả năng tài chính của mình, thay vì phải tìm đến một nguồn vay không chính thức.

Trần trọng cảm ơn ông !