Vì sao người Hàn thích đi cà phê một mình để đọc sách?

Nữ du khách ngồi đọc sách trong quán cà phê ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: @May_5_dragon.

Thay vì gặp gỡ bạn bè hay trò chuyện, không ít người trẻ Hàn Quốc bước vào quán cà phê với một cuốn sách, laptop hoặc tài liệu học tập rồi ngồi lại hàng giờ.

Thói quen này phổ biến đến mức tại Hàn Quốc xuất hiện thuật ngữ kagongjok (카공족), chỉ những người sử dụng quán cà phê như nơi học tập hoặc làm việc. Theo Yonhap, kagongjok bắt đầu xuất hiện trên truyền thông Hàn Quốc từ năm 2015 và sau đó dần trở thành một hiện tượng xã hội quen thuộc.

Khảo sát do nền tảng tuyển dụng Jinhaksa Catch thực hiện với 2.037 người thuộc Gen Z năm 2025 cho thấy 70% cho biết họ học tại quán cà phê ít nhất một lần mỗi tuần. Trong đó, 10% đến quán từ 5 lần/tuần trở lên, trong khi chỉ 3% hoàn toàn không sử dụng quán cà phê cho mục đích này.

Khoảng thời gian họ sẵn sàng ngồi lại cũng không ngắn. Có 42% cho rằng gọi một đồ uống rồi sử dụng chỗ ngồi 2-3 giờ là hợp lý, 23% chọn khoảng 3-4 giờ.

Du khách xem quán cà phê sách Butter Book (Seoul) là không gian thứ ba để đọc sách, làm việc và thư giãn bên ngoài nhà riêng và nơi công sở. Ảnh: *@**mylittlebooktique.*

"Không gian thứ ba" giữa nhà và nơi làm việc

Tại Seoul, quán cà phê không đơn thuần là chỗ uống cà phê hay gặp gỡ bạn bè mà được sử dụng để đọc sách, học, làm việc hoặc dành thời gian một mình, trở thành nơi diễn ra một phần đời sống cá nhân của người trẻ đô thị.

Không gian nhà ở hạn chế, cùng nhu cầu tách khỏi môi trường làm việc, khiến nhiều người tìm đến café như một nơi trung gian, đủ riêng tư để tập trung nhưng không hoàn toàn tách biệt với bên ngoài.

Khảo sát của Jinhaksa Catch cũng phản ánh điều này. Có 38% người cho biết thích học ở quán vì nơi đây ít tạo cảm giác bí bách hơn nhà hoặc phòng tự học, trong khi 22% lựa chọn vì thích bầu không khí của quán.

Du khách đọc sách tại quán cà phê kết hợp hiệu sách ở Hàn Quốc. Ảnh: KOCIS.

Ở một mình nhưng không hoàn toàn cô lập

Đi quán một mình không đồng nghĩa với mong muốn tách biệt hoàn toàn khỏi xã hội.

Đây là trạng thái đôi khi được mô tả bằng cụm từ "alone together", tức là mỗi người làm việc riêng, không cần giao tiếp nhưng vẫn cảm nhận được sự hiện diện của những người khác.

Chính cảm giác "có người xung quanh nhưng không ai làm phiền" khiến quán cà phê trở thành môi trường phù hợp với những người muốn đọc một mình nhưng không thích cảm giác cô lập.

Không gian đọc sách và ghi chép tại Odd’s Book, quán cà phê sách tự phục vụ ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Seoul Shinmun.

Quán cà phê giúp tạo kỷ luật cho việc đọc

Một lý do khác nằm ở khả năng tập trung.

Trong khảo sát của Jinhaksa Catch, 58% người tham gia cho biết họ chọn học tại quán cà phê vì cảm thấy dễ tập trung hơn. Khoảng 12% nói nhìn những người xung quanh cũng đang học hoặc làm việc giúp họ có thêm động lực.

Ở nhà, người đọc có thể dễ bị gián đoạn bởi điện thoại, việc nhà hoặc thói quen nghỉ ngơi. Khi đã chủ động ra quán, gọi một đồ uống và chọn chỗ ngồi, khoảng thời gian đó thường được dành rõ ràng hơn cho việc đọc, học hoặc làm việc.

Khu vực Focus Zone tại Starbucks Hàn Quốc được thiết kế dành riêng cho khách đọc sách, học tập và làm việc, với chỗ ngồi 1-2 người, có vách ngăn và ổ cắm điện. Ảnh: Hjsong.net.

Quán ngày càng được thiết kế cho khách đi một mình

Nhu cầu đọc, học và làm việc một mình cũng đang tác động ngược trở lại cách các quán cà phê tại Hàn Quốc được thiết kế.

Nhiều nơi bố trí bàn đơn, chỗ ngồi sát cửa sổ, ổ điện, vách ngăn hoặc khu vực hạn chế trò chuyện. Một số mô hình còn yêu cầu khách đặt chỗ trước để bảo đảm không gian yên tĩnh.

Thậm chí, xu hướng này đang xuất hiện tại các chuỗi lớn. Tháng 4/2026, Starbucks Korea cho biết đang mở rộng mô hình Focus Zone dành cho một hoặc hai khách đến học tập hoặc làm việc. Tại một số cửa hàng gần trường đại học, khoảng nửa diện tích được dành cho khu vực này.

Một số chỗ ngồi được thiết kế thành booth cá nhân hoặc bàn có vách ngăn để giảm xao nhãng. Cách bố trí này cho thấy khách đi một mình không còn là nhóm phụ, mà đã trở thành một kiểu nhu cầu đủ lớn để tác động đến thiết kế và vận hành quán.