Vì sao người Hàn sẵn sàng xếp hàng để ngồi bàn nhựa, ăn thịt nướng ngoài trời?

Khi những cơn gió đầu thu bắt đầu xuất hiện ở Seoul, nhiều người Hàn lại có một thú vui quen thuộc: tìm đến những chiếc bàn nhựa đặt ngoài trời, gọi thịt nướng, bia, soju rồi ngồi trò chuyện giữa những con phố đông đúc.

Người Hàn thậm chí có câu nói đùa: “Thời tiết thế này mà không đi yajang thì đúng là có tội". Với họ, đây không chỉ là một bữa ăn mà còn là cách tận hưởng những ngày đẹp trời và một phần rất đời thường của văn hóa đô thị Hàn Quốc.

Quán ăn ngoài trời tại khu phố Jongno 3-ga, Seoul. Ảnh: Korea Times

Những chiếc bàn nhựa hút khách

Khoảng 7 giờ tối tại khu Jongno 3-ga, Seoul, những chiếc bàn nhựa màu đỏ và xanh nhanh chóng kín chỗ. Sinh viên, nhân viên văn phòng vừa tan ca, các cặp đôi và thực khách lớn tuổi ngồi sát nhau, nướng những lát thịt ba chỉ, cụng ly bia, soju và makgeolli.

Điều thú vị là ngay bên cạnh những hàng quán bình dân này vẫn có các nhà hàng với ánh đèn ấm áp, nội thất đẹp và không gian tiện nghi. Thế nhưng, những chiếc bàn nhựa đặt trước các cửa hàng cũ lại thường thu hút hàng dài người chờ đợi, theo Korea Times.

Hình thức này được gọi là “yajang”, một kiểu ăn uống, tụ tập bạn bè ngoài trời, bình dân. Ở những khu phố cũ như Jongno và Euljiro, yajang đặc biệt phổ biến.

Lee Soo-yeon, một thợ làm bánh 33 tuổi ở Seoul, thường xuyên tìm đến các địa điểm yajang. Theo cô, điểm hấp dẫn nhất là cảm giác tự do.

“Bạn có thể ăn uống thoải mái trong một bầu không khí sôi động và tận hưởng không khí ngoài trời”, cô chia sẻ.

Với nhiều người Hàn, một buổi yajang không nhất thiết phải có món ăn đặc biệt. Thịt ba chỉ nướng với kimchi, gà rán, cá nướng hay lòng bò xào cay đều là những lựa chọn quen thuộc. Điều quan trọng hơn là được ngồi cùng bạn bè, đồng nghiệp hoặc người thân và trò chuyện thật lâu ở ngoài trời.

Cho Hyun-soo, một nhân viên văn phòng 34 tuổi ở Seoul, cho rằng chuẩn bị cho một buổi yajang rất đơn giản: chỉ cần kiểm tra dự báo thời tiết.

“Miễn là trời không mưa thì món gì ăn ở yajang cũng đều thú vị”, anh nói.

Thực khách thưởng thức yajang tại khu phố Jongno 3-ga ở Seoul. Ảnh: Korea Times.

Vì sao phải xếp hàng?

Những địa điểm yajang nổi tiếng thường đông khách, đặc biệt vào tối thứ Sáu và thứ Bảy khi thời tiết đẹp. Việc phải chờ một chiếc bàn không phải chuyện hiếm.

Tuy nhiên, nhiều người không coi thời gian chờ đợi là một bất tiện quá lớn. Những khu phố như Jongno và Euljiro vốn nổi tiếng với các tòa nhà cũ, con hẻm quanh co và những cửa hàng lâu năm. Trong lúc chờ, thực khách có thể đi dạo, chụp ảnh và khám phá khu phố.

Yajang vì thế mang đến một trải nghiệm khác với những nhà hàng hiện đại. Không có sự yên tĩnh, rộng rãi hay hoàn hảo về tiện nghi. Bàn ghế có thể chật, đường phố có thể ồn và mọi thứ phụ thuộc vào thời tiết. Nhưng sự bình dân ấy giúp thực khách cảm thấy gần gũi với nhịp sống thực tế của thành phố.

Với du khách, trải nghiệm yajang không cần một kế hoạch cầu kỳ. Chỉ cần chọn một buổi tối thời tiết đẹp, đi bộ qua Jongno hoặc Euljiro, tìm một chiếc bàn còn trống và ngồi xuống.

Trên những chiếc bàn nhựa giản dị ấy, du khách có thể bắt gặp một Seoul rất khác: không phải những điểm tham quan nổi tiếng hay các nhà hàng sang trọng, mà là những người vừa tan sở, nhóm bạn tụ tập, tiếng ly chạm nhau và mùi thịt nướng hòa trong không khí.

Đó có lẽ là lý do người Hàn sẵn sàng xếp hàng để có một chỗ ngồi ngoài trời: họ không chỉ đi ăn, mà đang tận hưởng một buổi tối bình thường theo cách rất riêng của Seoul.