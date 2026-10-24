Vì sao người Hàn Quốc tránh kết hôn ở tuổi 29, 39?

Quan niệm "ahopsu" khiến nhiều cặp đôi Hàn e ngại cưới vào năm 19, 29, 39 tuổi. Ảnh: @inhyuk_bb/Instagram.

Một người đàn ông 29 tuổi đau khổ khi mối tình đơn phương kéo dài suốt một năm kết thúc trong thất vọng. Em trai 19 tuổi của anh, một vận động viên judo đầy triển vọng, thua trận đấu quan trọng vì đau bụng. Người em út 9 tuổi, một diễn viên nhí, mất vai diễn lớn vào tay đối thủ. Trong khi đó, người chú 39 tuổi làm nhà sản xuất truyền hình bị giáng chức sau khi mắc lỗi trong một buổi phát sóng trực tiếp.

Đó là một số điều không may mà 4 nhân vật trải qua trong bộ phim truyền hình Plus Nine Boys của đài tvN năm 2014. Điểm chung là "ahopsu" - quan niệm phổ biến ở Hàn Quốc cho rằng những độ tuổi kết thúc bằng số 9 ("ahop" trong tiếng Hàn Quốc) mang lại vận rủi.

Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, các yếu tố tâm lý và xã hội có thể đóng vai trò lớn hơn, Korea JoongAng Daily đưa tin.

E ngại số 9

Người Hàn Quốc tin rằng số 9 là con số "chưa hoàn chỉnh", bởi đây là số cuối cùng trước khi chuyển sang bội số tiếp theo của 10. Người ở các độ tuổi kết thúc bằng số 9 có thể trải qua nhiều cảm xúc đan xen khi chuẩn bị bước sang một "giai đoạn" mới của cuộc đời.

"Khi chuẩn bị bước sang một thập kỷ tuổi mới, con người thường cảm thấy lo lắng hơn. Quan niệm coi số 9 là một dạng chướng ngại cuối cùng trước khi chạm đến số 10 có thể đã hình thành nên 'ahopsu'", Yoon Ryeo-bin, Giám đốc Hiệp hội Nghiên cứu Myeongri Hàn Quốc, nói. Hiệp hội này chuyên nghiên cứu siêu hình học truyền thống Trung Quốc, trong đó, siêu hình học là một nhánh của triết học nghiên cứu các nguyên lý căn bản của thực tại.

Cũng bởi quan niệm e ngại số 9, nhiều người Hàn Quốc thậm chí tránh tổ chức các sự kiện trọng đại trong đời, đặc biệt là kết hôn, ở các độ tuổi 19, 29, 39, theo Seoul Newspaper.

Nhiều cặp đôi Hàn tránh tổ chức đám cưới vào năm tuổi kết thúc bằng số 9 vì sợ xui xẻo. Ảnh: Lin and Jirsa.

Choi Yoon-jung, trưởng nhóm quản lý các cặp đôi tại công ty mai mối Sunoo, cho biết đến nay vẫn có nhiều người nhạy cảm với vấn đề này. Không chỉ các bậc cha mẹ thuộc thế hệ trước mà cả người trẻ cũng có người cân nhắc chuyện tuổi tác.

Theo bà, nhiều cặp đôi chọn lùi đám cưới sang mùa xuân năm 30 tuổi hoặc tổ chức sớm hơn vào mùa đông năm 28 tuổi để tránh kết hôn trong năm 29 tuổi.

"Cứ 10 người thì có khoảng 3-4 người để ý đến 'ahopsu'. Có lẽ tâm lý của họ là dù điều đó có đáng tin hay không, tốt nhất vẫn nên tránh những gì được cho là không may", bà nói.

Không có cơ sở xác thực

Dù có ảnh hưởng từ lâu, nguồn gốc của "ahopsu" vẫn chưa rõ ràng. Một số chuyên gia cho biết chưa có lời giải thích xác đáng về sự hình thành của quan niệm này.

Giám đốc Yoon Ryeo-bin cho rằng những niềm tin như "ahopsu" có thể đã xuất hiện từ thời cổ đại, khi con người dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài, trong đó có gia đình và những quan niệm mê tín.

"Cách đây hàng nghìn năm, khi con người sống cùng đại gia đình, họ không tự đưa ra những quyết định quan trọng. Họ có xu hướng làm theo mong muốn của cha mẹ", bà nói.

Trong lễ Thất Tịch, việc tặng người yêu 99 bông hồng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Ảnh: Sam Tsang.

Giống người Hàn Quốc, nhiều người Nhật Bản cũng xem số 9 là không may vì cách phát âm của nó đồng âm với từ có nghĩa là "đau khổ".

"Hệ quả là nhiều bệnh viện Nhật Bản không có phòng hoặc giường mang số 9. Sẽ đặc biệt không may nếu phải nằm ở phòng số 49. Sự kết hợp giữa số 4 (cái chết) và số 9 (đau khổ) có thể hàm ý rằng người bệnh sẽ chịu đau đớn đến chết trong căn phòng đó", trích từ cuốn The Seven Keys to Communicating in Japan: An Intercultural Approach (2017).

Ngược lại, số 9 lại được xem là may mắn ở Trung Quốc. Số này có cách phát âm giống chữ Hán mang nghĩa "vĩnh cửu" - jiu. Trong lễ Thất Tịch, được ví như ngày Valentine của Trung Quốc, việc tặng người yêu 99 bông hồng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.