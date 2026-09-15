Vì sao người dùng iPhone cần cập nhật ngay iOS 27 và iOS 26.7 để vá hơn 100 lỗ hổng?

Apple vừa chính thức phát hành hai bản cập nhật phần mềm quan trọng gồm iOS 27 và iOS 26.7. Đợt nâng cấp này tập trung giải quyết hơn 100 lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trên hệ điều hành, qua đó ngăn chặn nguy cơ tin tặc xâm nhập và bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng trên toàn bộ hệ sinh thái thiết bị iPhone.

iOS 26.7 và iOS 27 vá nhiều lỗ hổng bảo mật quan trọng

Hàng loạt lỗ hổng nhân hệ điều hành bị triệt tiêu

Bản cập nhật iOS 27 cung cấp giải pháp khắc phục cho hơn 100 lỗ hổng an ninh trên các dòng máy đời mới. Bên cạnh đó, phiên bản iOS 26.7 cũng được tung ra đồng thời với hơn 80 bản vá dành riêng cho các thiết bị đời cũ hơn chưa thể hoặc chưa sẵn sàng nâng cấp hệ điều hành mới. Đáng chú ý, có đến 75 bản vá được chia sẻ chung giữa hai nền tảng này, bảo đảm sự đồng bộ về tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật.

Trọng tâm của đợt vá lỗi nằm ở các điểm yếu liên quan đến nhân hệ thống (Kernel). Những lỗ hổng này có mức độ nguy hiểm cao do có thể tạo điều kiện cho ứng dụng độc hại leo thang đặc quyền để chiếm quyền truy cập gốc (root cao nhất). Nguy hiểm hơn, kẻ tấn công từ xa có thể lợi dụng giao thức kết nối Bluetooth để thực thi mã độc trái phép trên thiết bị nạn nhân. Dù chưa ghi nhận trường hợp khai thác thực tế nào, việc chủ động cập nhật được khuyến cáo thực hiện ngay lập tức để loại bỏ nguy cơ.

iOS 27 mang đến nhiều thay đổi ấn tượng

Trí tuệ nhân tạo tham gia rà soát mã nguồn

Một bước tiến kỹ thuật đáng chú ý trong đợt phát hành lần này là sự tham gia trực tiếp của các mô hình trí tuệ nhân tạo vào quy trình phát hiện lỗ hổng. Apple ghi nhận vai trò của công nghệ tự động hóa khi rà soát các phân tầng mã phức tạp trong cấu trúc hệ điều hành.

Cụ thể, có ba bản vá quan trọng trong hệ thống đã được phát hiện nhờ sự hỗ trợ từ mô hình Claude của Anthropic, kết hợp với các thuật toán phân tích chuyên sâu từ OpenAI Codex Security. Việc tận dụng AI giúp đội ngũ kỹ sư bảo mật phát hiện sớm các kẽ hở tiềm ẩn trước khi chúng bị các tổ chức tin tặc tìm thấy và khai thác.

Người dùng iPhone có thể tiến hành nâng cấp hệ điều hành ngay trong phần Cài đặt của thiết bị nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật cao nhất cho dữ liệu cá nhân.