Vì sao người bệnh ở Tây Ninh phải chờ xét nghiệm đến chiều?

Người dân làm thủ tục tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Thanh Bình-TTXVN

Cử tri nhiều địa phương tại Tây Ninh phản ánh chất lượng khám, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế công lập chưa đáp ứng yêu cầu; thời gian xét nghiệm máu kéo dài, thuốc bảo hiểm y tế có lúc chưa được cung ứng đầy đủ, ảnh hưởng đến quyền lợi người bệnh. UBND tỉnh cho biết đã chỉ đạo ngành y tế rà soát quy trình chuyên môn, nâng cao chất lượng phục vụ và bảo đảm cung ứng thuốc, vật tư y tế.

Theo đó, cử tri các phường: Tân Ninh, Bình Minh, Thanh Điền và Trảng Bàng phản ánh, dù mức đóng bảo hiểm y tế ngày càng tăng nhưng chất lượng khám, chữa bệnh tại một số bệnh viện tuyến tỉnh chưa bảo đảm. Tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, Trung tâm Y tế khu vực Tân Ninh và một số cơ sở y tế công lập vẫn xảy ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế. Người dân đề nghị tỉnh có giải pháp căn cơ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế công, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Tại các xã: Hảo Đước, Phước Vinh, cử tri đề nghị ngành y tế tăng cường kiểm tra công tác khám, chữa bệnh tại các trung tâm y tế khu vực và bệnh viện tuyến tỉnh. Người dân phản ánh thời gian xét nghiệm máu còn chậm, có trường hợp phải chờ đến buổi chiều; tình trạng thiếu thuốc bảo hiểm y tế kéo dài, ảnh hưởng đến quá trình điều trị. Những vấn đề này đã được kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được khắc phục triệt để.

Theo ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, nâng cao chất lượng chuyên môn, bảo đảm an toàn người bệnh và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế là nhiệm vụ trọng tâm. Tỉnh đã chỉ đạo ngành y tế tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật; chấn chỉnh thái độ phục vụ của viên chức, người lao động; tiếp nhận phản ánh và cải tiến quy trình khám, chữa bệnh.

Y, bác sĩ tại bệnh viện Vạn An (phường Long An, tỉnh Tây Ninh), đang khám cho bệnh nhân. Ảnh: Thanh Bình-TTXVN

Đối với thời gian xét nghiệm máu, Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh đang rà soát toàn bộ quy trình, từ tiếp nhận người bệnh, chỉ định xét nghiệm, lấy mẫu, thực hiện xét nghiệm đến trả kết quả, nhằm xác định nguyên nhân kéo dài thời gian chờ. Bệnh viện cũng kiểm tra, xác minh phản ánh về tình trạng người bệnh phải chờ đến buổi chiều mới được xét nghiệm để có biện pháp khắc phục. Các khoa, phòng được yêu cầu phối hợp, bố trí nhân lực phù hợp; ưu tiên người bệnh cấp cứu, người bệnh nặng và những trường hợp cần kết quả xét nghiệm sớm. Bệnh viện tiếp tục cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian chờ nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu chuyên môn và chất lượng xét nghiệm.

Về cung ứng thuốc, hóa chất và vật tư y tế, ngành y tế cho biết các cơ sở khám, chữa bệnh đã chủ động lập kế hoạch, lựa chọn nhà thầu, mua sắm và cung ứng theo quy định. Với thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp địa phương, các đơn vị ký hợp đồng theo thỏa thuận khung của đơn vị mua sắm tập trung là Sở Y tế; thuốc ngoài danh mục do các cơ sở chủ động mua sắm.

Riêng tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, từ tháng 2/2026 đến nay, bệnh viện báo cáo đã bảo đảm cung ứng đầy đủ các nhóm thuốc theo Thông tư số 20/2022/TT-BYT và danh mục thuốc thiết yếu. Đơn vị tiếp tục theo dõi sử dụng, tồn kho và nhu cầu điều trị để dự trù, mua sắm, hạn chế nguy cơ thiếu thuốc.

Y, bác sĩ tại bệnh viện Vạn An (phường Long An, tỉnh Tây Ninh), đang khám cho bệnh nhân. Ảnh: Thanh Bình-TTXVN

Đối với các trạm y tế, việc cung ứng thuốc gặp vướng mắc sau khi các trung tâm y tế khu vực ngừng cấp thuốc do thay đổi mô hình tổ chức và bất cập về thủ tục tài chính, hóa đơn. Ngày 12/6/2026, Sở Y tế ban hành Công văn số 6283/SYT-NV1 hướng dẫn đơn vị mua sắm tập trung cấp địa phương và các cơ sở liên quan cung ứng thuốc cho trạm y tế theo nguyên tắc tài chính; trạm y tế ký hợp đồng trực tiếp với nhà thầu trúng thầu.

Tuy nhiên, một số trạm y tế trên địa bàn vẫn thiếu thuốc. Sở Y tế đã nắm tình hình, chỉ đạo đơn vị mua sắm tập trung và các cơ quan liên quan đẩy nhanh thực hiện hướng dẫn tại công văn nêu trên, sớm tháo gỡ vướng mắc.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát nguyên nhân, quản lý tồn kho, dự trù và theo dõi tiến độ cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế. Các cơ sở cần chủ động mua sắm, điều phối nguồn cung, cải tiến quy trình khám, chữa bệnh, nâng cao trách nhiệm phục vụ, hạn chế thiếu thuốc và kéo dài thời gian chờ, bảo đảm quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế.