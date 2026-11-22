Tối 21/11, tập 8 Ca sĩ mặt nạ lên sóng. Sau vòng đấu, Ngọc Sơn bị loại. Anh thua cuộc với số phiếu bình chọn sít sao trong cuộc đấu với Khỉ Xù Mì và Mad Long. Cụ thể, mascot Thỏ Rabibuum của Ngọc Sơn nhận về 49,52% lượt bình chọn. Danh tính của nam nghệ sĩ đã được toàn bộ các cố vấn dự đoán chính xác. Chia sẻ về hành trình tại chương trình, Ngọc Sơn cho biết ngay từ mùa đầu tiên, anh đã có ý định tham gia nhưng còn e ngại bản thân chưa đủ duyên dáng và tự tin. Tuy nhiên, anh vẫn quyết định thử sức tại chương trình. Việc đi đến vòng hai nằm ngoài dự tính của Ngọc Sơn.

Nam ca sĩ chia sẻ mong muốn sự xuất hiện của anh có thể trở thành nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm sự ủng hộ cho các nghệ sĩ đàn em. Ngọc Sơn cũng cảm thấy đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ khi có thể đi đến vòng đấu này. "Điều đáng quý nhất sau hành trình không chỉ là cơ hội được đứng trên sân khấu mà còn là những tình cảm chân thành từ các cố vấn và khán giả", Ngọc Sơn chia sẻ.

Trước khi nói lời chia tay Ngọc Sơn, Trấn Thành dành nhiều thời gian chia sẻ về những kỷ niệm và sự trân trọng dành cho đàn anh. Trấn Thành nhận định nếu nói về một ngôi sao có tuổi nghề và sức sống bền bỉ với danh xưng "ngôi sao" tại Việt Nam, "anh Ba" Ngọc Sơn là một trong những trường hợp đặc biệt nhất. Nhớ lại thời điểm mới bước chân vào nghề, Trấn Thành kể về lần lưu diễn tại Australia khi bản thân may mắn được đàn anh trò chuyện, dù lúc đó Ngọc Sơn đã là một ngôi sao lớn. Điều khiến đạo diễn Thỏ ơi trân trọng là sau nhiều năm, mỗi khi gặp lại, nam danh ca vẫn nhớ rõ "nickname" cũng như những câu chuyện nhỏ giữa hai người từ thời điểm ấy.

Trước đó, khi xuất hiện tại tập 2, Ngọc Sơn dưới lớp mascot Rabibuum cũng khiến dàn cố vấn xúc động. Anh thể hiện bài hát Một đêm say thuộc dòng Indie Pop, mang âm hưởng Acoustic và kể về những rung động cùng sự ngập ngừng của một chàng trai khi muốn bày tỏ tình cảm.

Giọng hát, cách luyến láy, nhả chữ và phong cách trình diễn của Rabibuum gây ấn tượng. Trấn Thành và Bích Phương bật khóc khi nghe ca sĩ hát. Trấn Thành nhận xét đây là chất giọng có cá tính riêng, đến mức anh tin rằng dù có hóa thành tro vẫn có thể nhận ra. Nam MC cũng bày tỏ mong muốn mascot tiến sâu vào vòng chung kết.

Trấn Thành cho biết: "Sau tiết mục này, tôi nhận ra bên cạnh kỹ thuật, điều quan trọng nhất vẫn là cảm xúc và sự chân thành. Chúng ta vừa nghe một tiết mục hát bằng sự chân thành". Các cố vấn đều chung nhận định Rabibuum là một nghệ sĩ đã dành nhiều năm gắn bó với âm nhạc. Sau đó, trên các nền tảng mạng xã hội, khán giả đều đưa ra dự đoán Rabibuum chính là danh ca Ngọc Sơn.

Trên trang cá nhân, nam ca sĩ vẫn thường chia sẻ những hình ảnh, clip trong các buổi biểu diễn, sân khấu gần đây. Gần nhất, anh từng góp mặt ở concert của ban nhạc Quái vật tí hon tổ chức tại Capital Theatre (TP.HCM). Nam ca sĩ cho thấy kinh nghiệm sân khấu dày dặn, khả năng xử lý ca khúc linh hoạt và nhanh chóng hòa mình vào phần nhạc đệm giàu biến hóa của Quái vật tí hon.

Ở tuổi U60, Ngọc Sơn vẫn duy trì năng lượng, sức làm việc bền bỉ. Nam ca sĩ chăm tập thể dục, chú trọng sức khỏe.

An Nhi