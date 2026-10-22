Vì sao nghĩa quân chọn Ba Đình làm căn cứ chống Pháp?

Từng có công việc ổn định, sau 2 năm đi làm, Hà quyết định thi lại đại học để theo đuổi đam mê. Sau 4 năm, cô gái từng phải vừa học vừa “chạy sô” đám cưới để trang trải chi phí, đã tốt nghiệp thủ khoa đầu ra.