Vì sao nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie quyết liệt đòi luận tội Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ?

Hạ nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie, đại diện bang Kentucky, ngày 9/11 đệ trình 8 điều khoản luận tội Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth.

Ông cáo buộc người đứng đầu Lầu Năm Góc vi phạm Hiến pháp, luật liên bang và lạm dụng quyền hạn trong một số chiến dịch quân sự.

Đây là lần thứ hai ông Massie tìm cách đưa các cáo buộc này ra bỏ phiếu tại Hạ viện.

Hồi tháng 9, nghị sĩ Kentucky từng đệ trình đề xuất tương tự nhưng không được xem xét do Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho cơ quan này nghỉ họp. Khi Quốc hội hoạt động trở lại, ông nhanh chóng khôi phục nỗ lực.

Massie được biết đến với biệt danh Mr. No, tức Ngài nói không, bởi thường xuyên bỏ phiếu chống các đề xuất của chính đảng mình, kể cả những dự luật được Tổng thống Trump ủng hộ.

Sinh năm 1971 tại bang Tây Virginia và lớn lên ở Kentucky, ông từng là doanh nhân trước khi được bầu vào Hạ viện năm 2012.

Nghị sĩ này xây dựng hình ảnh chính trị gia đề cao các nguyên tắc hiến pháp, phản đối tăng chi tiêu liên bang và hạn chế sự can dự quân sự của Mỹ ở nước ngoài.

Trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, ông Massie phản đối Đạo luật To Đẹp (OBBBA) vì lo ngại nợ công, đồng thời không ủng hộ một số khoản viện trợ nước ngoài, trong đó có viện trợ cho Israel.

Mâu thuẫn giữa hai người còn gia tăng khi ông Massie phối hợp với nghị sĩ Dân chủ Ro Khanna thúc đẩy công bố hồ sơ điều tra tỷ phú Jeffrey Epstein. Động thái này khiến ông Trump nhiều lần công kích Massie trên mạng xã hội.

Bất đồng tiếp tục bùng phát trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa năm nay. Tổng thống Trump công khai ủng hộ cựu đặc nhiệm hải quân SEAL Ed Gallrein trong cuộc cạnh tranh với Massie tại khu vực bầu cử số 4 của Kentucky.

Ông Gallrein giành chiến thắng, chấm dứt cơ hội tái tranh cử của Massie. Nhiệm kỳ nghị sĩ hiện tại của ông sẽ kết thúc ngày 3/1/2027.

Về chính sách đối ngoại, ông Massie nhiều lần phản đối việc ông Trump sử dụng sức mạnh quân sự tại Iran và Venezuela.

Ông cho rằng quyền quyết định đưa Mỹ vào chiến tranh phải tuân thủ những giới hạn hiến định, không thể chỉ phụ thuộc vào Tổng thống.

Trong 8 điều khoản luận tội, Massie cáo buộc ông Hegseth tiến hành chiến dịch nhằm vào Iran khi chưa được Quốc hội cho phép, vi phạm quy định bảo vệ dân thường.

Những cáo buộc khác liên quan đến vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và chiến dịch chống ma túy ngoài khơi Mỹ Latin.

Tuy nhiên, nỗ lực của Massie gặp trở ngại tại Hạ viện. Ngày 10/11, cơ quan này bỏ phiếu với tỷ lệ 211-204 để chuyển nghị quyết luận tội sang Ủy ban Tư pháp.

Trên thực tế, đây là cách lãnh đạo đảng Cộng hòa ngăn đề xuất được đưa ra bỏ phiếu trực tiếp về nội dung.

Ông Trump gọi kết quả này là sự minh oan cho ông Hegseth, trong khi phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell tuyên bố đây là chiến thắng hoàn toàn.

Ông Massie thất vọng, ví các nghị sĩ Cộng hòa như những hành khách trên tàu Titanic: "Họ biết con tàu đang chìm nhưng vẫn quyết định ở lại trên đó".