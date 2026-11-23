Giáo sư Harvard trở về Trung Quốc sau hơn 30 năm ở Mỹ

Một năm trước, Liu Jun là giáo sư cơ hữu tại Đại học Harvard, đồng thời vừa được bầu vào Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ, một trong những tổ chức học thuật danh giá nhất nước này.

Hiện ông sống tại Bắc Kinh, giữ chức trưởng khoa Thống kê và Khoa học dữ liệu của Đại học Thanh Hoa. Nghiên cứu của ông tập trung vào những lĩnh vực quan trọng đối với trí tuệ nhân tạo (AI) và sinh học tính toán.

Ở tuổi 61, Liu Jun muốn thu hút thêm những học giả gốc Trung Quốc từng được đào tạo và gây dựng sự nghiệp tại các trường đại học hàng đầu Mỹ trở về quê hương.

"Trong tuyển dụng, trước hết chúng tôi hướng đến các học giả Trung Quốc", ông nói trong cuộc phỏng vấn tại Đại học Thanh Hoa.

Đối tượng ông hướng tới là những nhà khoa học gốc Trung Quốc đã khẳng định tên tuổi tại Mỹ nhưng muốn trở về để gần gia đình hoặc nắm bắt cơ hội trong ngành công nghệ Trung Quốc đang phát triển.

Giáo sư Liu Jun tại một quán trà gần Đại học Thanh Hoa. Ảnh: Gilles Sabrié/WSJ

Trong nhiều thập kỷ, Mỹ là điểm đến của nhiều tài năng khoa học Trung Quốc. Các nhà nghiên cứu này đóng góp đáng kể vào vị thế dẫn đầu của Mỹ trong khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, khi điều kiện nghiên cứu trong nước được cải thiện, ngày càng nhiều người lựa chọn trở về, mang theo kiến thức và kinh nghiệm tích lũy tại các trường đại học, doanh nghiệp Mỹ.

Xu hướng này thể hiện rõ ở cả giới học thuật và lĩnh vực công nghệ. Hàng chục học giả Trung Quốc nổi tiếng đã rời Mỹ trong những năm gần đây, trong đó có nhiều giáo sư Harvard và các nhà nghiên cứu từng làm việc tại Đại học Yale, Đại học California ở Los Angeles (UCLA), Đại học Chicago.

Yang Zhilin, tiến sĩ Đại học Carnegie Mellon, trở về Trung Quốc lãnh đạo Moonshot AI, một trong những công ty AI đáng chú ý của nước này. Yao Shunyu, cựu nhà nghiên cứu OpenAI và tiến sĩ Đại học Princeton, được Tencent tuyển dụng làm nhà khoa học trưởng về AI năm 2025.

Theo dữ liệu sơ bộ của các nhà nghiên cứu tại Đại học Princeton và Harvard, từ năm 2022 đến 2026, có 668 nhà khoa học gốc Trung Quốc thuộc diện giáo sư cơ hữu hoặc đang trong lộ trình được bổ nhiệm cơ hữu rời các tổ chức của Mỹ để làm việc tại những quốc gia khác, trong đó có Trung Quốc.

Nhiều người trở về cho biết quyết định của họ xuất phát từ lý do cá nhân. Trung Quốc đưa ra các ưu đãi tài chính, chức danh học thuật và nguồn lực nghiên cứu để thu hút nhân tài, đồng thời tạo điều kiện cho họ theo đuổi những đề tài mong muốn.

Nhà toán học Yau Shing-Tung, người đoạt Huy chương Fields, cũng gia nhập Đại học Thanh Hoa. Ảnh: Đại học Thanh Hoa/Tân Hoa Xã/ZUMA Press

Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ (NSF) cho biết 83% người Trung Quốc có bằng tiến sĩ khoa học và kỹ thuật tại Mỹ vẫn ở lại nước này sau 5 năm tốt nghiệp. Theo ước tính sơ bộ của một nhà nghiên cứu tại Đại học Princeton, khoảng 22.000 giáo sư cơ hữu gốc Trung Quốc đang làm việc trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) tại Mỹ.

Từ Harvard trở về Đại học Thanh Hoa

Liu Jun sinh năm 1965 trong khuôn viên Đại học Thanh Hoa. Năm 1985, ông tốt nghiệp ngành Toán học tại Đại học Bắc Kinh rồi sang Mỹ du học theo chương trình do chính phủ Trung Quốc tài trợ. Năm 1991, ông nhận bằng tiến sĩ thống kê tại Đại học Chicago. Sau thời gian giảng dạy tại Đại học Harvard và Đại học Stanford, ông trở thành giáo sư cơ hữu tại Harvard năm 2000.

Là một nhà thống kê học nổi bật, Liu có nhiều đóng góp trong lĩnh vực học máy và thống kê. Năm 2002, ông nhận COPSS Presidents' Award, một trong những giải thưởng danh giá của ngành thống kê.

Năm 2014, lãnh đạo Đại học Thanh Hoa từng sang Boston thuyết phục Liu trở về nhưng ông quyết định ở lại Mỹ để các con tiếp tục học tập. Đến năm 2023, sau khi cha qua đời, ông bắt đầu cân nhắc nghiêm túc việc về nước để ở gần mẹ. Khi đó, hai người con lớn của ông đang học đại học tại Mỹ.

Đại học Thanh Hoa sau đó mời Liu tham gia xây dựng khoa Thống kê và Khoa học dữ liệu mới thành lập. Cơ hội gần gia đình và góp sức phát triển một đơn vị nghiên cứu tại ngôi trường cũ đã thuyết phục ông, dù mức lương không cao hơn đáng kể so với ở Mỹ.

Thanh Hoa cũng thu hút nhiều học giả từng làm việc tại Mỹ. Trong số đó có nhà toán học Yau Shing-Tung, chủ nhân Huy chương Fields; Charles Lieber, cựu giáo sư hóa học Harvard, gia nhập cơ sở của trường tại Thâm Quyến năm 2025; và Omar Yaghi, chủ nhân Nobel Hóa học 2025, gia nhập trường toàn thời gian năm 2026.

Dù trở về Trung Quốc, Liu vẫn duy trì liên hệ với Mỹ. Con trai cả của ông đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Stanford, gia đình vẫn có nhà ở bang Massachusetts và ông giữ chức giáo sư danh dự tại Harvard.

Tại Thanh Hoa, Liu tham gia dự án ứng dụng công nghệ chỉnh sửa gene CRISPR trong nghiên cứu mô ung thư. Ông cũng chú trọng đào tạo thế hệ nhà khoa học trẻ, đánh giá năng lực của sinh viên hiện nay không kém những người từng được mình hướng dẫn tại Harvard. Theo ông, dù đôi khi còn dè dặt trong tranh luận và phản biện, họ có thế mạnh về tinh thần làm việc chăm chỉ.