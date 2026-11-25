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Cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) vừa trải qua hàng loạt phiên giao dịch biến động mạnh. Chỉ số Nasdaq ghi nhận tuần giảm sâu nhất kể từ cú sụp đổ do đại dịch vào tháng 3/2020, sau đó bật tăng mạnh khi thị trường mở cửa ngày 23/11.

Đà phục hồi được tiếp thêm động lực sau khi Nvidia phục chức CEO cho ông Jensen Huang cùng ngày, chỉ 11 ngày sau khi ông buộc phải từ chức vì bê bối liên quan đến các mối quan hệ ngoài hôn nhân. Một trong số đó là mối quan hệ với một phụ nữ bị cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc.

Đợt tăng mới nhất giúp các chỉ số chứng khoán Mỹ có phiên giao dịch tốt nhất kể từ năm ngoái. Tuy nhiên, chứng khoán Mỹ lại quay đầu giảm điểm khi áp lực bán cổ phiếu AI trở lại trong phiên AI. Những diễn biến vừa qua cho thấy mức độ biến động của thị trường và những rủi ro mà ngành AI cũng như lĩnh vực công nghệ nói chung đang đối mặt.

KHÓ TÌM NƠI TRÚ ẨN KHỎI CỔ PHIẾU AI

Biến động của nhóm cổ phiếu AI, chip nhớ và công nghệ khiến ngay cả những nhà đầu tư giàu kinh nghiệm và lạc quan nhất cũng lo ngại. Trong khi đó, những người muốn tìm nơi trú ẩn bên ngoài thị trường chứng khoán Mỹ - nơi cùng với Đài Loan và Hàn Quốc đang tập trung phần lớn làn sóng đầu tư AI - ngày càng khó tìm được lựa chọn phù hợp.

Theo các nhà kinh tế, một phần nguyên nhân nằm ở cách vận hành của các quỹ chỉ số, trong đó có quỹ hoán đổi danh mục (ETF). Những quỹ này đang nắm giữ tiền hưu trí và tiền tiết kiệm của hàng trăm triệu nhà đầu tư thụ động, trong khi các chỉ số mà các quỹ này mô phỏng ngày càng chịu ảnh hưởng lớn từ cơn sốt AI.

Phần lớn quỹ chỉ số hàng đầu phân bổ vốn dựa trên giá trị vốn hóa của doanh nghiệp, qua đó ưu tiên những cổ phiếu đang tăng giá. Giá trị công ty càng lớn, tỷ trọng cổ phiếu của công ty đó trong quỹ càng cao.

Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet và nhiều tập đoàn công nghệ lớn khác của Mỹ đã hưởng lợi từ cơ chế này. Giá cổ phiếu của nhiều công ty tăng vọt kể từ khi mô hình ChatGPT của công ty AI OpenAI ra mắt vào cuối năm 2022.

Các doanh nghiệp Mỹ cũng chiếm tỷ trọng áp đảo trong những quỹ theo dõi thị trường toàn cầu. Chỉ số MSCI All Country World (ACWI) gồm hơn 2.400 công ty tại 47 thị trường phát triển và mới nổi, nhưng 9 trong số 10 cổ phiếu lớn nhất là các tập đoàn công nghệ Mỹ. Vị trí còn lại thuộc về TSMC, công ty bán dẫn của Đài Loan, đơn vị sản xuất 90% lượng chip AI cao cấp. Tính chung, 10 công ty này chiếm gần 1/4 giá trị của chỉ số.

Dù mang tính toàn cầu, gần 2/3 giá trị của ACWI thuộc về các công ty niêm yết tại Mỹ, trong khi nhóm này chỉ chiếm khoảng 1/5 tổng số doanh nghiệp trong chỉ số.

“Một danh mục được đa dạng hóa tốt cần phản ánh hợp lý toàn bộ nền kinh tế toàn cầu. Điều đó không thể đạt được khi 70% danh mục tập trung vào một quốc gia duy nhất là Mỹ. Nền kinh tế toàn cầu có sức chống chịu tốt hơn bất kỳ nền kinh tế riêng lẻ nào”, ông Gerd Kommer, nhà sáng lập công ty quản lý tài sản Gerd Kommer Invest có trụ sở tại Munich, nói với trang DW.

Là một chuyên gia về ETF, ông Kommer cho rằng nhà đầu tư cần phân bổ vốn vào tất cả các ngành kinh tế và không ngành nào nên chiếm quá 1/4 danh mục.

Tuy nhiên, ngay cả khi muốn tránh hoàn toàn những quỹ toàn cầu do cổ phiếu Mỹ chi phối, nhà đầu tư vẫn khó thoát khỏi ảnh hưởng của làn sóng AI bởi xu hướng này cũng đang chi phối nhiều chỉ số lớn khác.

Chẳng hạn, trong MSCI Emerging Markets, chỉ số theo dõi cổ phiếu tại các thị trường mới nổi, 10 cổ phiếu lớn nhất chiếm 37,5% giá trị chỉ số và riêng TSMC gần 16%. Trong nhóm 10 cổ phiếu đó, 8 vị trí thuộc về các công ty công nghệ, chip và internet, 2 vị trí còn lại là một ngân hàng Trung Quốc và một ngân hàng Ấn Độ.

TỪ VÒNG XOÁY ĐỊNH GIÁ ĐẾN NGUY CƠ BONG BÓNG VỠ

Theo ông Dimitri Vayanos, giáo sư tài chính tại Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London, mức độ tập trung như vậy rất đáng chú ý. Ông Vayanos nghiên cứu cách dòng vốn đầu tư thụ động đẩy giá cổ phiếu của những công ty lớn nhất lên cao.

“Mô hình nghiên cứu của tôi cho thấy tác động của dòng vốn chảy vào các quỹ chỉ số sẽ lớn hơn khi những cổ phiếu lớn cùng thuộc một ngành”, ông Vayanos nói với DW.

Khi một bộ phận nhà đầu tư quá lạc quan về một công ty và đẩy giá cổ phiếu công ty đó tăng lên, các quỹ chỉ số sẽ tiếp tục tạo thêm sức ép tăng giá. Thông thường, nhà đầu tư chuyên nghiệp có thể đặt cược vào khả năng giảm giá của cổ phiếu bị định giá quá cao bằng cách bán khống, qua đó góp phần kéo giá xuống.

Tuy nhiên, việc bán khống cổ phiếu của một tập đoàn công nghệ lớn tiềm ẩn rủi ro cao hơn nhiều so với một công ty nhỏ.

“Bán khống 1% cổ phần của công ty công nghệ vũ trụ SpaceX rủi ro hơn nhiều so với bán khống 1% cổ phần của một công ty nhỏ”, ông Vayanos cho biết.

Vấn đề càng trở nên nghiêm trọng khi những công ty lớn nhất cùng hoạt động trong một ngành, như tình hình hiện nay. Khi các nhà bán khống trở nên thận trọng hơn, những cổ phiếu lớn nhất tiếp tục tăng giá, tạo ra hiện tượng mà ông Vayanos gọi là “vòng xoáy khuếch đại - định giá quá cao”.

Do đó, để giảm mức độ tiếp xúc với cổ phiếu liên quan đến AI, nhà đầu tư có thể phải chuyển sang những quỹ tập trung vào các thị trường phát triển ngoài Mỹ và Đông Nam Á. Tuy nhiên, các quỹ này có mức sinh lời thấp hơn trong thập kỷ qua.

Trong chỉ số MSCI EAFE - theo dõi cổ phiếu các thị trường phát triển ở châu Âu, châu Á, Australia, New Zealand và Viễn Đông - 10 cổ phiếu lớn nhất chiếm khoảng 14,5% tổng giá trị, thấp hơn khoảng 40% so với chỉ số toàn cầu ACWI. Nhóm cổ phiếu lớn của EAFE gồm công ty y tế Roche, tập đoàn dầu khí Shell, ngân hàng HSBC và Nestle - công ty thực phẩm và đồ uống lớn nhất thế giới.

Dù vậy, cổ phiếu lớn nhất trong EAFE là ASML vẫn gắn chặt với làn sóng đầu tư AI. Công ty công nghệ Hà Lan này cung cấp thiết bị cho các nhà sản xuất chip như TSMC, Samsung, Intel, SK Hynix và Micron.

Theo các nhà phân tích, nếu thị trường lấy lại đà phục hồi sau phiên giảm ngày 24/11, giá cổ phiếu AI có thể tiếp tục tăng mạnh trong vài tháng tới. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy các bong bóng cuối cùng đều vỡ, khiến cả nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư thụ động chịu tổn thất lớn.

“Nếu bong bóng AI vỡ, sự sụt giảm có thể kéo thị trường chứng khoán toàn cầu đi xuống, dù thiệt hại nặng nhất sẽ tập trung ở cổ phiếu công nghệ và AI”, ông Kommer cảnh báo.

Theo ông Kommer, nhóm chịu tổn thất lớn nhất sẽ là các nhà đầu tư nhỏ lẻ nắm tỷ trọng lớn cổ phiếu công nghệ và AI trong danh mục, trong đó có nhiều người đã mua thêm cổ phiếu AI riêng lẻ bên cạnh việc đầu tư vào các quỹ ETF.