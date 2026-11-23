Năm 2026 là năm đầu tiên cả nước áp dụng kỳ nghỉ lễ nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Ảnh: ST

Ngày 24/4/2026, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 28/2026/QH16 về phát triển văn hóa Việt Nam với 477/489 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Nghị quyết quy định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam; người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Việc lựa chọn ngày 24/11 bắt nguồn từ sự kiện lịch sử đặc biệt: Ngày 24/11/1946, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất khai mạc tại Nhà hát Lớn Hà Nội, với sự tham dự của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn cùng hơn 200 đại biểu đại diện giới văn hóa trên cả nước.

Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Việc xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ nhằm nhắc nhớ truyền thống mà còn hướng tới nâng cao đời sống tinh thần, mở rộng cơ hội thụ hưởng văn hóa cho Nhân dân. Theo đó, các thiết chế văn hóa, thể thao công lập thực hiện miễn hoặc giảm phí tham quan, dịch vụ theo quy định và quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Ngày 24/11 vì thế được kỳ vọng trở thành dịp để mỗi người dân chủ động gìn giữ bản sắc, phát huy giá trị truyền thống, xây dựng môi trường sống văn minh, đồng thời khơi dậy sức sáng tạo và nguồn lực văn hóa phục vụ phát triển bền vững đất nước.