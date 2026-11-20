Mỗi năm, ngày 20/11 trở thành dịp để các thế hệ học sinh, sinh viên và phụ huynh bày tỏ lòng biết ơn tới những người làm công tác giáo dục. Tuy nhiên, ít người biết rằng ngày lễ này có nguồn gốc từ một sự kiện quốc tế và trải qua nhiều dấu mốc trước khi chính thức trở thành Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Từ Hiến chương các nhà giáo đến ngày 20/11

Nguồn gốc của ngày 20/11 gắn với Liên hiệp Quốc tế các Công đoàn Giáo dục (FISE), tổ chức được thành lập tại Paris (Pháp) vào tháng 7/1946.

Năm 1949, tại hội nghị tổ chức ở Warszawa (Ba Lan), FISE thông qua bản “Hiến chương các nhà giáo” gồm 15 chương, đề cập đến nghề dạy học, quyền lợi của giáo viên và vai trò của giáo dục trong xã hội.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam có mối liên hệ với tổ chức này từ khá sớm. Năm 1953, đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị FISE tại Viên (Áo), đánh dấu bước tham gia của Công đoàn Giáo dục Việt Nam vào tổ chức quốc tế này.

Một dấu mốc quan trọng diễn ra từ ngày 26 đến 30/8/1957, tại hội nghị FISE ở thủ đô Warszawa, với sự tham dự của đại biểu 57 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tại đây, các đại biểu thống nhất lấy ngày 20/11 hằng năm làm Ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo.

Từ đó, ngày 20/11 được tổ chức tại Việt Nam với nhiều hoạt động nhằm tôn vinh đội ngũ nhà giáo và khẳng định vai trò của giáo dục.

Hình minh họa

Năm 1982, chính thức trở thành Ngày Nhà giáo Việt Nam

Xuất phát từ nguyện vọng của đội ngũ nhà giáo và đề nghị của các cơ quan liên quan, ngày 28/9/1982, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 167-HĐBT, chính thức lấy ngày 20/11 hằng năm là Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Theo quyết định này, ngày lễ nhằm thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ giáo viên, đồng thời khẳng định vị trí, vai trò của người thầy trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ.

Văn bản cũng nhấn mạnh việc tổ chức ngày 20/11 cần bảo đảm sự trang trọng, thiết thực, tránh phô trương và gây phiền hà cho học sinh, cha mẹ học sinh.

Ngày 20/11/1982, lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam đầu tiên được tổ chức trọng thể trên cả nước. Từ đó, ngày này trở thành dịp thường niên để học trò, phụ huynh và toàn xã hội bày tỏ sự trân trọng đối với những người đang công tác trong ngành giáo dục.

Trải qua hơn bốn thập kỷ, 20/11 không chỉ là một ngày lễ của ngành giáo dục mà còn trở thành nét đẹp văn hóa, tiếp nối truyền thống “tôn sư trọng đạo” của dân tộc Việt Nam.