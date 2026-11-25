Ông Jensen Huang ở bên ngoài một nhà hàng ở Đài Bắc, Đài Loan vào tháng 5/2025. Ảnh: Ann Wang/Reuters.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, chỉ số chứng khoán Taiex của Đài Loan đã tăng gần 9%. Đà tăng diễn ra sau khi Nvidia khôi phục các chức vụ Chủ tịch, Tổng giám đốc điều hành (CEO) và thành viên Hội đồng quản trị cho ông Huang ngày hôm trước.

ĐÀI LOAN KỲ VỌNG ĐÓN THÊM VỐN VÀ ĐƠN HÀNG

Theo Reuters, sự trở lại của ông Huang cũng được người dân Đài Loan chào đón. Trên khắp các thành phố lớn của hòn đảo, nhiều màn hình lớn đồng loạt trình chiếu các đoạn video tôn vinh, chào mừng ông trở lại lãnh đạo Nvidia, công ty do chính ông đồng sáng lập.

Hàng chục màn hình ngoài trời tại các trung tâm giao thông và khu mua sắm ở Đài Bắc, Tân Đài Bắc và Đào Viên đã đồng loạt trình chiếu đoạn video dài 217 giây nhằm vinh danh ông Huang. Con số này gắn với ngày sinh của ông, 17/2.

Đầu tháng 11, quyết định từ chức của ông Huang sau những thông tin về các mối quan hệ ngoài hôn nhân, trong đó có một người bị cáo buộc là gián điệp cho Bắc Kinh, đã gây chấn động tại Đài Loan. Tuy nhiên, nhiều người ủng hộ vẫn bày tỏ hy vọng ông sẽ trở lại.

“Với Đài Loan, tôi nghĩ đây là một tin rất tốt. Chỉ cần nhìn vào mức độ lao dốc của thị trường chứng khoán Đài Loan trong những ngày sau khi ông ấy từ chức là có thể thấy điều đó. Những đóng góp của ông ấy cho Đài Loan là vô cùng lớn. Vì vậy, tôi thực sự vui mừng khi thấy ông trở lại”, bà Venus Chang, 51 tuổi, nhân viên trong lĩnh vực tài chính tại Đài Bắc, chia sẻ với Reuters.

Trong thông báo về quyết định đưa ông Huang trở lại, Hội đồng quản trị Nvidia cho biết đã tham khảo ý kiến các quan chức cấp cao của Chính phủ Mỹ và tin tưởng rằng quyết định này phục vụ “lợi ích tốt nhất của các cổ đông, nhân viên, đối tác và khách hàng”.

Trong suốt thời gian xảy ra biến động, các đối tác Đài Loan vẫn kiên định ủng hộ ông Huang. Trước khi Nvidia công bố quyết định vào ngày thứ Hai, ông Liu Young-way, Chủ tịch Foxconn, đã công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với Huang trong một cuộc họp báo về ngành bán dẫn Đài Loan.

“Chúng tôi tin tưởng vào tầm nhìn của Jensen Huang và ngành công nghiệp mà ông đã dày công gây dựng trong nhiều thập kỷ”, ông Liu nói.

Trước đây, trong những chuyến thăm tới Đài Loan, ông Huang thường xuyên tổ chức nhiều buổi gặp gỡ với lãnh đạo TSMC, Foxconn, Wistron, Quanta Computer và các nhà cung ứng khác. Truyền thông địa phương gọi đây là những “bữa tối nghìn tỷ USD”, chỉ tổng giá trị vốn hóa thị trường của các doanh nghiệp tham dự.

Trang nhất của một tờ báo Đài Loan đưa tin tức về sự trở lại của Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang tại một cửa hàng tiện lợi ở Đài Bắc, Đài Loan. Ảnh: Ann Wang/Reuters.

Hồi tháng 5, ông Huang từng mô tả Đài Loan là “tâm điểm” của cuộc cách mạng AI, đồng thời cho biết Nvidia có kế hoạch đầu tư khoảng 150 tỷ USD mỗi năm vào hòn đảo này.

Do đó, theo các nhà phân tích, việc ông Huang trở lại giúp các nhà sản xuất Đài Loan giảm bớt lo ngại về khả năng người kế nhiệm có thể làm suy yếu mối quan hệ hợp tác giữa Nvidia với hòn đảo.

“Việc Jensen Huang trở lại đã loại bỏ rủi ro Nvidia có thể đánh mất sự gắn bó và mối quan hệ thân thiết giữa ông với quê hương”, bà Arisa Liu, Giám đốc kiêm nghiên cứu viên tại Taiwan Industry Economics Services, nhận định.

Bên cạnh đó, bà cho rằng các nhà sản xuất Đài Loan có thể thu hút thêm vốn đầu tư và đơn hàng trong bối cảnh Mỹ tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh của Nvidia tại Trung Quốc đại lục.

“Chuỗi cung ứng Đài Loan không chỉ củng cố vai trò trung tâm mà còn có cơ hội hưởng lợi từ sự dịch chuyển đơn hàng và tập trung năng lực sản xuất khi Nvidia chuyển hướng khỏi Trung Quốc”, bà Liu nói.

JENSEN HUANG GIỮ NHỊP LIÊN KẾT CHUỖI CUNG ỨNG CỦA NVIDIA

Phong cách đàm phán của ông Huang từ lâu được xem là một lợi thế cạnh tranh của Nvidia. Tỷ phú Elon Musk, CEO Tesla và SpaceX, từng đánh giá cao khả năng điều hành chuỗi cung ứng của ông Huang, đặc biệt là cách xây dựng và duy trì quan hệ với các đối tác thông qua những thỏa thuận trực tiếp, những cái bắt tay thay vì chỉ dựa trên điều khoản hợp đồng.

Ông Dan Ives, đối tác kiêm Giám đốc điều hành cấp cao tại ngân hàng đầu tư Yorkville Ives & Co. của Mỹ, cho rằng một lãnh đạo tạm quyền khó có thể duy trì và phát triển những mối quan hệ mà ông Huang đã xây dựng với Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) và các nhà sản xuất chip nhớ.

Theo ông, những mối quan hệ này càng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh chi phí chip nhớ tăng cao, gây sức ép lên biên lợi nhuận của doanh nghiệp.

Ông Brady Wang, nhà phân tích bán dẫn tại Counterpoint Research, nhận định Đài Loan vẫn là mắt xích “không thể thay thế” trong hệ sinh thái phần cứng của Nvidia.

Theo ông Wang, TSMC hiện đảm nhiệm toàn bộ khâu sản xuất và đóng gói các bộ xử lý đồ họa (GPU) của Nvidia. Trong khi đó, Foxconn, Quanta và Wistron tham gia lắp ráp nhiều hệ thống máy chủ quy mô tủ rack của hãng.

Ông Wang cho rằng, dù các quan chức Chính phủ Mỹ và cổ đông Nvidia là những nhân tố chính thúc đẩy quyết định đưa ông Huang trở lại, mối quan hệ thân thiết với các nhà cung ứng của ông Huang cũng góp phần tác động đến quyết định này.

“Mối quan hệ cá nhân của Jensen với các nhà cung ứng Đài Loan, cùng lợi thế được ưu tiên tiếp cận năng lực sản xuất, đã củng cố thêm cơ sở cho quyết định đưa ông trở lại”, ông Wang nói.

Tuy nhiên, sự trở lại của ông Huang sau sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng làm dấy lên những câu hỏi về rủi ro khi Nvidia phụ thuộc quá nhiều vào cá nhân ông, cũng như khoản đầu tư hàng tỷ USD mà công ty đã rót vào các doanh nghiệp khởi nghiệp AI đang mua chip của Nvidia.

Đà tăng mạnh của cổ phiếu Nvidia sau thông tin ông Huang trở lại đã chững lại trong phiên giao dịch ngày thứ Ba. Các nhà đầu tư một lần nữa tập trung vào những rủi ro chính trị và vấn đề quản trị doanh nghiệp liên quan đến quyết định khôi phục chức vụ cho ông.