Vì sao Nga chưa mặn mà mở rộng biên chế tiêm kích MiG-35?

Câu hỏi lớn xoay quanh số phận của tiêm kích MiG-35 trong biên chế quân đội Nga luôn là đề tài thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới phân tích quân sự quốc tế.

Mặc dù tập đoàn chế tạo máy bay Mikoyan đã nỗ lực trang bị cho dòng chiến đấu cơ này những công nghệ tiên tiến nhất từ radar quét điện tử chủ động đến hệ thống động cơ điều hướng lực đẩy hiện đại, quy mô sản xuất thực tế vẫn duy trì ở mức rất khiêm tốn.

Nguyên nhân cốt lõi đầu tiên xuất phát từ sự dịch chuyển chiến lược dài hạn trong học thuyết quân sự của Không quân Nga.

Các nhà hoạch định chiến lược Moscow từ lâu đã đặt niềm tin tuyệt đối vào các dòng chiến đấu cơ hạng nặng tầm xa do tập đoàn Sukhoi chế tạo, tiêu biểu như tiêm kích Su-35 và tiêm kích bom Su-34.

Với một quốc gia sở hữu diện tích lãnh thổ trải dài rộng lớn qua nhiều múi giờ, quân đội Nga đòi hỏi những nền tảng máy bay có bán kính chiến đấu cực rộng, khả năng mang theo khối lượng vũ khí khổng lồ và sức mạnh áp đảo trong các chiến dịch không chiến đường dài.

Trong khi đó, phân khúc tiêm kích hạng trung của tiêm kích MiG-35 tuy linh hoạt nhưng lại không đáp ứng trọn vẹn yêu cầu về tầm bay chiến lược và tải trọng vũ khí hạng nặng như các đàn anh.

Bên cạnh yếu tố học thuyết chiến thuật, bài toán công nghiệp quốc phòng và chuỗi dây chuyền sản xuất cũng đóng vai trò quyết định.

Trong các giai đoạn ngân sách quốc phòng chịu áp lực từ biến động kinh tế toàn cầu, việc duy trì song song nhiều dòng tiêm kích khác nhau trên dây chuyền chế tạo tạo ra gánh nặng tài chính không nhỏ cho nhà nước.

Chính phủ Nga buộc phải tập trung nguồn lực tài chính có hạn để dồn sức cho việc phát triển các dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm như tiêm kích tàng hình Su-57, hiện đại hóa lực lượng oanh tạc cơ chiến lược và củng cố hệ thống phòng thủ tên lửa mặt đất tối tân.

Thêm vào đó, sự tương đồng về một số tính năng tác chiến chiến thuật giữa tiêm kích MiG-35 và các biến thể nâng cấp sâu của dòng tiêm kích Su-30SM cũng khiến giới chức quân sự Nga không cảm thấy quá cấp thiết phải rót thêm ngân sách lớn để tái trang bị một dòng máy bay hoàn toàn mới.

Do đó, dù tiêm kích MiG-35 vẫn giữ giá trị kỹ thuật cao và được biên chế số lượng hạn chế để thử nghiệm các nhiệm vụ chuyên biệt như đánh chặn mục tiêu tầm thấp, việc mở rộng quy mô lớn vẫn chưa phải là ưu tiên trong ngắn hạn của Không quân Nga.