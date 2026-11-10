Vì sao nên vắt chanh vào phở bò?

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, chanh chứa nhiều vitamin C và axit citric, trong khi thịt bò là thực phẩm giàu sắt. Vì vậy, thêm vài giọt chanh vào bát phở không chỉ giúp cân bằng vị giác mà còn có lợi cho quá trình hấp thu dinh dưỡng.

Vitamin C trong nước chanh giúp cơ thể hấp thu sắt từ thực phẩm tốt hơn. Đây là lợi ích đáng chú ý khi ăn phở bò, bởi sắt trong thịt bò là nguồn cung cấp vi chất quan trọng cho quá trình tạo máu.

Dù nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin C, việc sử dụng nước chanh tươi ngay khi ăn vẫn giúp bổ sung vitamin này. Ngoài phở bò, người ăn có thể kết hợp thịt bò với các thực phẩm giàu vitamin C như ớt chuông, cà chua, cam hoặc các loại rau củ quả tươi để hỗ trợ hấp thu sắt.

Vắt chanh vào phở bò là thói quen của nhiều người dùng. (Ảnh minh hoạ)

Ăn phở thế nào để không nạp quá nhiều muối?

Một bát phở bò thông thường gồm khoảng 140g bánh phở, 100g thịt bò, hành lá, hành tây, mỡ và 350ml nước dùng. Khẩu phần này cung cấp khoảng 350-400 kcal, với các thành phần chính là tinh bột, protein và chất béo.

Tuy nhiên, phở lại không phải món ăn giàu chất xơ. Một bát chỉ chứa khoảng 0,4g chất xơ, khá thấp so với nhu cầu hằng ngày. Nếu thường xuyên ăn phở mà ít bổ sung rau xanh, trái cây và các thực phẩm giàu chất xơ khác, chế độ ăn có thể mất cân đối, ảnh hưởng đến hoạt động tiêu hóa và làm tăng nguy cơ táo bón.

Đáng lưu ý hơn là lượng muối trong nước dùng. Một bát phở có thể chứa khoảng 3,8g muối, trong khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị người trưởng thành tiêu thụ dưới 5g muối mỗi ngày.

Như vậy, chỉ một bát phở có thể chiếm phần lớn lượng muối được khuyến nghị trong ngày. Nếu ăn hết nước dùng và tiếp tục sử dụng các món ăn nêm mặn khác, tổng lượng muối nạp vào cơ thể rất dễ vượt ngưỡng an toàn.

Thói quen ăn mặn kéo dài có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, bệnh tim mạch và các vấn đề sức khỏe khác. Vì vậy, người ăn nên hạn chế uống hết nước dùng, tránh ăn phở liên tục nhiều ngày và chủ động bổ sung rau xanh, trái cây để cân bằng khẩu phần.

Một lưu ý khác là không nên uống trà hoặc cà phê ngay sau khi ăn phở bò. Các hợp chất polyphenol trong hai loại đồ uống này có thể cản trở quá trình hấp thu sắt. Nếu muốn tận dụng nguồn sắt từ thịt bò, người ăn nên dùng trà và cà phê cách bữa ăn một khoảng thời gian.