Vì sao nên ngâm rau trong nước sạch 5-10 phút trước khi nấu?

Ngâm rau trong nước sạch hoặc nước muối loãng khoảng 5-10 phút trước khi chế biến là thói quen được nhiều gia đình áp dụng. Cách làm này giúp đất cát, bụi bẩn và một phần tạp chất dễ bong ra, nhưng cần thực hiện đúng cách để bảo đảm vệ sinh và hạn chế thất thoát chất dinh dưỡng.

Rau xanh là thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn hằng ngày, cung cấp chất xơ, vitamin và nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, trong quá trình trồng trọt, thu hoạch, vận chuyển và bày bán, rau có thể tiếp xúc với đất, bụi, nguồn nước không bảo đảm vệ sinh hoặc bị nhiễm vi sinh vật từ môi trường.

Vì vậy, sơ chế rau đúng cách trước khi nấu không chỉ giúp món ăn sạch hơn mà còn góp phần hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Một trong những cách đơn giản được nhiều người lựa chọn là ngâm rau trong nước sạch hoặc nước muối loãng từ 5-10 phút.

Giúp loại bỏ đất cát, bụi bẩn và tạp chất

Rau ăn lá như rau muống, cải xanh, xà lách, rau ngót thường có nhiều khe, kẽ và bề mặt không bằng phẳng. Đây là những vị trí dễ bám đất cát, bụi bẩn, côn trùng nhỏ hoặc các tạp chất trong quá trình thu hoạch, vận chuyển.

Việc ngâm rau trong nước sạch khoảng 5-10 phút giúp đất cát và các chất bẩn bám lỏng có thời gian tách khỏi bề mặt rau. Khi kết hợp với thao tác đảo nhẹ, rửa và thay nước, nhiều tạp chất có thể được loại bỏ dễ dàng hơn so với việc chỉ xả nước nhanh qua rau.

Đối với rau có nhiều lớp lá hoặc cấu tạo phức tạp, người nội trợ nên tách từng lá, loại bỏ phần dập nát, úa vàng trước khi rửa để nâng cao hiệu quả làm sạch.

Nước muối loãng có thực sự cần thiết?

Nhiều gia đình có thói quen pha một chút muối vào nước để ngâm rau với quan niệm giúp loại bỏ vi khuẩn, ký sinh trùng và hóa chất tồn dư. Tuy nhiên, cần hiểu rằng nước muối loãng không phải dung dịch khử khuẩn chuyên dụng và cũng không thể bảo đảm loại bỏ hoàn toàn thuốc bảo vệ thực vật.

Việc ngâm rau trong nước muối loãng có thể hỗ trợ làm bong một số chất bẩn bám bên ngoài, nhưng hiệu quả phụ thuộc vào loại rau, đặc điểm chất bẩn và cách sơ chế. Không có cơ sở để khẳng định cứ ngâm rau trong nước muối 5-10 phút là có thể loại bỏ hết vi khuẩn, trứng giun sán hay hóa chất độc hại.

Do đó, người tiêu dùng không nên quá phụ thuộc vào nước muối mà bỏ qua bước rửa rau dưới vòi nước sạch. Đây mới là thao tác quan trọng giúp cuốn trôi đất cát và nhiều tác nhân gây ô nhiễm trên bề mặt thực phẩm.

Rau được ngâm nước sạch hoặc nước muối loãng có thể loại bỏ bụi bẩn, tạp chất hoặc bị nhiễm vi sinh vật từ môi trường.

Ngâm quá lâu có thể làm giảm chất lượng rau

Bên cạnh lợi ích làm sạch, thời gian ngâm cũng là yếu tố cần lưu ý. Rau xanh chứa nhiều vitamin tan trong nước, trong đó có vitamin C và một số vitamin nhóm B. Khi ngâm quá lâu, đặc biệt là rau đã bị cắt nhỏ hoặc dập nát, một phần dưỡng chất có thể hòa tan vào nước.

Ngoài ra, việc ngâm kéo dài còn khiến rau mất độ tươi giòn, ảnh hưởng đến màu sắc và chất lượng khi chế biến. Vì vậy, khoảng 5-10 phút có thể được xem là thời gian tham khảo phù hợp cho bước ngâm sơ bộ, không nên ngâm hàng chục phút hoặc để rau ngâm qua đêm.

Sơ chế rau thế nào để an toàn hơn?

Để bảo đảm vệ sinh, người nội trợ nên lựa chọn rau tươi, có nguồn gốc rõ ràng, không dập nát hoặc có dấu hiệu hư hỏng. Sau khi nhặt bỏ lá sâu, lá úa và phần rễ bẩn, cần tách rau thành từng phần phù hợp, ngâm ngắn trong nước sạch hoặc nước muối loãng nếu có nhu cầu, sau đó rửa lại nhiều lần dưới vòi nước sạch.

Với rau ăn sống, việc rửa kỹ càng cần được chú trọng hơn bởi thực phẩm không trải qua công đoạn nấu chín để tiêu diệt phần lớn vi sinh vật gây bệnh. Dụng cụ, chậu rửa và tay người chế biến cũng cần được vệ sinh sạch sẽ để tránh nhiễm chéo.

Đặc biệt, không nên sử dụng xà phòng, nước rửa bát hoặc các hóa chất tẩy rửa gia dụng để làm sạch rau. Những sản phẩm này không được thiết kế để xử lý thực phẩm và có thể để lại tồn dư không an toàn.

Ngâm rau 5-10 phút là một bước sơ chế đơn giản, dễ thực hiện, nhưng không phải giải pháp thay thế cho việc lựa chọn thực phẩm an toàn và rửa rau đúng cách. Điều quan trọng nhất vẫn là sử dụng nguồn nước sạch, rửa kỹ dưới vòi nước chảy và chế biến thực phẩm bảo đảm vệ sinh.