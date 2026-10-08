Vì sao nên đun nước vỏ chanh trong tháng 10?

Mùa thu không chỉ là thời điểm nhiệt độ giảm, ngày ngắn hơn và trời tối sớm mà còn là giai đoạn nhện có xu hướng tìm đường vào nhà để trú ẩn và tìm bạn tình. Đây cũng là thời điểm những người mắc chứng sợ nhện có thể đặc biệt lo lắng.

Theo báo Anh Express, mùa nhện cao điểm tại Anh thường bắt đầu từ đầu tháng 9 và kéo dài đến đầu tháng 11. Vì vậy, đây được xem là thời điểm thích hợp để chủ động áp dụng các biện pháp hạn chế nhện xâm nhập nhà.

Nhện có thể đi vào nhà qua các vết nứt, khe hở, cửa sổ hoặc cửa ra vào. Do đó, bịt kín những vị trí này là một trong những cách đơn giản để ngăn chúng xâm nhập. Bên cạnh đó, một nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp là chanh cũng có thể được tận dụng để tạo thêm lớp bảo vệ.

Nhện có khả năng cảm nhận mùi và thường không thích những hương thơm mạnh, đặc biệt là mùi của các loại trái cây họ cam quýt như chanh. Dựa trên đặc điểm này, nhiều chuyên gia gợi ý sử dụng dung dịch từ vỏ chanh để xịt tại những khu vực nhện có khả năng xuất hiện.

Cách làm khá đơn giản: ngâm vỏ chanh trong nước sôi cùng vài giọt tinh dầu, để hỗn hợp qua đêm rồi lọc lấy nước cho vào bình xịt.

Dung dịch sau đó có thể được phun quanh cửa sổ, cửa ra vào cũng như các vết nứt, khe hở - những vị trí nhện có thể sử dụng để xâm nhập vào nhà.

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Dịch vụ dọn dẹp The Happy House Cleaning Services cho biết các loại trái cây họ cam quýt có thể được tận dụng để tạo dung dịch xua đuổi nhện. Theo hướng dẫn, có thể vắt nửa quả chanh, pha với nước rồi cho vào bình xịt và sử dụng quanh nhà.

Nhện thường tìm nơi làm tổ tại các vết nứt trên tường, góc tường hoặc những vị trí tối, khuất như phía sau tủ, đồ nội thất lớn, góc tường, trần nhà và các khe nứt trên sàn gỗ.

Ngoài việc làm dung dịch xịt, vỏ của các loại trái cây họ cam quýt như cam, chanh, bưởi cũng có thể được phơi khô rồi xay thành bột. Một số chuyên gia khuyến nghị rắc loại bột này quanh nhà định kỳ để tạo mùi khiến nhện tránh xa.

Các chuyên gia kiểm soát sinh vật gây hại cũng gợi ý ngâm vỏ chanh, cam hoặc bưởi trong nước sôi cùng vài giọt tinh dầu, để qua đêm trước khi cho vào bình xịt. Dung dịch có thể được sử dụng tại cửa sổ, cửa ra vào và những khe hở trong nhà.

Công ty kiểm soát dịch hại Lake Norman Pest cũng cho rằng vỏ cam có thể được tận dụng để hạn chế nhện trong nhà thay vì bỏ đi.

Ngoài cách xịt dung dịch, một số hướng dẫn còn khuyên chà trực tiếp vỏ chanh lên bệ cửa sổ và sàn nhà hoặc đặt vỏ chanh tại những khu vực nhện thường xuất hiện.

Dịch vụ sửa chữa và lắp đặt tại nhà Go Assist cho biết vỏ chanh và cam có thể được sử dụng như một biện pháp xua đuổi nhện tự nhiên. Theo đó, có thể dùng vỏ chanh hoặc cam chà lên sàn gỗ và bệ cửa sổ để lưu lại mùi hương, hoặc đặt vỏ trái cây họ cam quýt gần cửa sổ, cửa ra vào.

Tuy nhiên, cần lưu ý việc chà trực tiếp vỏ chanh lên một số bề mặt có thể ảnh hưởng đến lớp sơn. Nếu áp dụng phương pháp này, nên thử trước trên một khu vực nhỏ, khuất tầm nhìn để kiểm tra phản ứng của bề mặt.