Vì sao Naruto chọn cưới Hinata thay vì Sakura?

Trong truyện Naruto, hành trình trở thành Hokage vĩ đại của Naruto Uzumaki luôn có sự hiện hiện của 2 nhân vật nữ quan trọng là Sakura Haruno và Hinata Hyuga.

Dù Naruto và Sakura là "cặp bài trùng" khăng khít, cùng vượt qua muôn vàn thử thách ở Đội 7 nhưng đến cuối cùng, Hinata mới là người về chung nhà với nam chính. Dưới góc độ tình yêu và gia đình, Hinata đã chứng minh mình là mảnh ghép hoàn hảo dành cho Naruto.

Hinata - "mảnh ghép" còn thiếu của Naruto

Bản tính dịu dàng, nhân hậu của Hinata từng bị coi là nhược điểm đối với một nhẫn giả phải xông pha trận mạc. Tuy nhiên, khi bước vào cuộc sống gia đình trong Boruto, chính sự dịu dàng đó lại giúp cô trở thành điểm tựa vững chắc nhất cho Naruto.

Trước hết, Hinata lấp đầy khoảng trống tuổi thơ thiếu tốn tình thương của chồng, thể hiện rõ qua việc hết lòng chăm sóc con cái. Cô trực tiếp hướng dẫn Boruto và Himawari rèn luyện, giúp lối đánh của Boruto mang đậm dấu ấn Nhu quyền. Bên cạnh đó, Hinata còn sở hữu tay nghề nấu nướng xuất sắc - điều từng được Naruto khen ngợi từ nhỏ.

Trong vai trò làm mẹ, Hinata vừa bao dung vừa kiên định. Khi Himawari bị ốm, cô không ngần ngại "mắng" và đuổi cả Naruto lẫn Boruto ra ngoài để giữ không gian yên tĩnh cho con. Cô hiểu và đồng cảm với gánh nặng của chồng trên ghế Hokage, từ đó kiên nhẫn giải thích cho Boruto hiểu cho sự vắng mặt của cha. Hinata thậm chí sẵn sàng hy sinh khoảng thời gian riêng tư với chồng trong các ngày lễ để các con có trọn vẹn sự chú ý từ Naruto.

Sự gắn kết của Hinata với gia đình còn nằm ở bản năng người mẹ đặc biệt. Cô có thể nhận ra mối liên hệ huyết thống với Boruto ngay cả khi cậu bị kẹt ở quá khứ dưới danh tính người lạ.

Khi làng Lá bị tộc Otsutsuki tấn công, Hinata sẵn sàng liều mạng bảo vệ Naruto, chứng minh gia đình quan trọng hơn cả tính mạng của mình. Sự bao dung của cô chạm đến đỉnh cao khi dang tay đón nhận Kawaki - một đứa trẻ xa lạ đầy vết thương lòng và đối xử với cậu như con ruột.

Điểm sáng của Sakura

Về phía Sakura, cô cũng đóng góp quan trọng cho hạnh phúc gia đình Uchiha theo cách riêng.

Dù gánh vác công việc bận rộn tại Bệnh viện Làng Lá và một mình nuôi dạy con khi Sasuke đi làm nhiệm vụ xa, Sakura vẫn nuôi dưỡng Sarada trở thành một nhẫn giả thông minh, độc lập.

Dù Sarada không kế thừa y thuật, cô bé về sau vẫn bộc lộ cú đấm quyền lực thừa hưởng từ mẹ. Sakura luôn giữ vững niềm tin mãnh liệt vào Sasuke, là chỗ dựa tinh thần giúp anh yên tâm bảo vệ nhẫn giới từ xa.

Để xây dựng một mái ấm bình yên cho người từng thiếu vắng gia đình như Naruto, Hinata rõ ràng là lựa chọn trọn vẹn hơn. Cô mang lại sự ấm áp, hy sinh và bình yên mà Naruto luôn khao khát sau những năm tháng dài chinh chiến. Mặt khác, Sakura mang một lòng hướng về Sasuke, xem Naruto như một người bạn tri kỷ và hiểu rằng anh xứng đáng có một "nắng ấm" như Hinata ở bên để chữa lành.