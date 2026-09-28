Vì sao nắp ca-pô trên ô tô thường có nhiều đường gân nổi?

Đường gân giúp nắp ca-pô cứng hơn

Nắp ca-pô là một trong những bộ phận quan trọng, không chỉ bảo vệ khoang máy mà còn góp phần định hình nên ngoại thất và phong cách của một chiếc ô tô. Để giảm chi phí và khối lượng, nắp ca-pô thường được chế tạo từ các loại thép tấm hoặc nhôm có chiều dày tương đối mỏng.

Dù vậy, nếu giữ nguyên một tấm phẳng có diện tích lớn, vật liệu sẽ dễ bị uốn cong khi chịu tải. Đây là đặc tính cơ học cơ bản của kết cấu tấm: độ cứng chống uốn không chỉ phụ thuộc vào loại vật liệu mà còn phụ thuộc rất lớn vào hình học và độ dày của kết cấu.

Nắp ca-pô trên xe hơi thường được tạo hình bằng nhiều đường gân nổi. Ảnh: VF

Khi dập các đường gân lên tấm kim loại, tiết diện của tấm không còn nằm trên một mặt phẳng. Một phần vật liệu được đẩy lên hoặc xuống, tạo thành các mặt nghiêng và vùng chuyển tiếp. Nhờ đó, mô men quán tính tiết diện của tấm tăng lên, khiến kết cấu khó bị uốn hoặc biến dạng hơn so với tấm phẳng có cùng độ dày.

Có thể hình dung đơn giản như một tờ giấy, nếu đặt nằm ngang rất dễ bị bẻ cong. Nhưng nếu gấp thành hình chữ V hoặc tạo thành các nếp gấp, nó trở nên cứng hơn nhiều dù lượng giấy không thay đổi. Đường gân trên nắp ca-pô hoạt động theo nguyên lý tương tự.

Nhà sản xuất không nhất thiết phải tăng chiều dày toàn bộ tấm kim loại để đạt độ cứng mong muốn. Thay vào đó, họ thay đổi hình dạng bề mặt thông qua các đường dập. Cách làm này giúp tăng độ cứng trên mỗi đơn vị khối lượng, qua đó góp phần giảm trọng lượng thân xe.

Đây là yếu tố quan trọng với cả xe động cơ đốt trong và xe điện, bởi khối lượng phương tiện càng lớn thì năng lượng cần thiết để tăng tốc và duy trì chuyển động càng cao.

Không chỉ để đẹp, đường gân còn liên quan đến khí động học và an toàn

Hình dạng nắp ca-pô được tính toán cùng nhiều bộ phận khác ở phía trước xe, trong đó có khoang động cơ, hệ thống treo, kết cấu đầu xe... thành một vùng hấp thụ lực. Trong trường hợp xảy ra va chạm, nắp ca-pô cần vừa đủ cứng để giữ hình dạng trong điều kiện vận hành thông thường, vừa có khả năng biến dạng theo thiết kế khi chịu lực lớn.

Do vậy, các đường dập trên nắp ca-pô không thể được bố trí tùy ý. Trên nhiều mẫu xe hiện đại, nắp ca-pô được thiết kế với những vùng có khả năng biến dạng nhằm góp phần kiểm soát quá trình hấp thụ năng lượng trong một số dạng va chạm.

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng cứ có nhiều đường gân thì nắp ca-pô sẽ an toàn hơn. Hình dạng, vị trí và độ sâu của các đường dập phải được tính toán đồng bộ với toàn bộ kết cấu đầu xe và các tiêu chuẩn an toàn mà từng chiếc xe phải đáp ứng.

Các đường gân dập nổi trên nắp ca-pô, hông và đuôi xe ảnh hưởng trực tiếp đến tính khí động học của chiếc xe. Ảnh: Porsche

Ngoài yếu tố kỹ thuật, đường gân còn giúp các nhà thiết kế tạo hình cho phần đầu xe. Những đường dập chạy dọc từ lưới tản nhiệt, cụm đèn lên kính chắn gió có thể tạo cảm giác chiếc xe rộng, thấp hoặc khỏe khoắn hơn.

Trên nhiều dòng xe thể thao hoặc xe điện, những đường gân từ nắp capo, hông và đuôi xe được tính toán kỹ nhằm tăng tính khí động học, giúp chiếc xe chạy nhanh và tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Có thể thấy, một chi tiết tưởng như đơn giản trên nắp ca-pô thực tế là sự kết hợp giữa kỹ thuật dập thân vỏ, độ cứng kết cấu, trọng lượng, khí động học, an toàn và thiết kế ngoại thất.

Chúng là kết quả của quá trình tính toán để một tấm kim loại mỏng có thể đạt được độ cứng cần thiết, đồng thời đáp ứng yêu cầu về trọng lượng, kiểu dáng và an toàn của mỗi chiếc xe.