Vì sao Mỹ tạm miễn hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga?

Theo Reuters, Tổng thống Trump hôm 16/10 đã ký sắc lệnh miễn áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt và thuế quan quy định trong Đạo luật Trừng phạt Nga và Iran mang tên cố Thượng nghị sĩ Lindsey O. Graham năm 2026, được ông ký ban hành ngày 18/9.

Đạo luật này được xây dựng nhằm gia tăng sức ép kinh tế đối với Moskva liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, trong đó có những biện pháp hạn chế hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức tài chính và lĩnh vực năng lượng Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16/10 ký sắc lệnh tạm miễn hàng loạt biện pháp trừng phạt và thuế quan mới nhằm vào Nga với lý do bảo đảm lợi ích quốc gia của Mỹ. Ảnh: Vecteezy

Đáng chú ý, đạo luật quy định mức thuế bổ sung 500% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Nga, cùng mức thuế 100% đối với hàng hóa từ 5 quốc gia nhập khẩu dầu thô và khí đốt Nga lớn nhất nếu tiếp tục thực hiện các giao dịch mua mới kể từ ngày 18/10.

Mức thuế 100% cũng được áp dụng đối với các quốc gia thuộc nhóm hỗ trợ Nga né tránh những biện pháp trừng phạt dầu mỏ của Washington.

Tuy nhiên, sắc lệnh ngày 16/10 cho phép tạm miễn thực thi các biện pháp này. Nhà Trắng cho biết quyết định được đưa ra trên cơ sở đánh giá rằng việc miễn trừ phù hợp với lợi ích quốc gia của Mỹ.

"Tôi đã đệ trình lên Quốc hội văn bản xác nhận rằng việc miễn trừ vào thời điểm này phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ", Tổng thống Trump nêu rõ trong sắc lệnh.

Theo văn bản, quyết định miễn trừ sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi Tổng thống Mỹ hoặc các quan chức cấp cao có thẩm quyền xác định cần thực hiện hành động tiếp theo. Sắc lệnh không làm thay đổi những biện pháp trừng phạt Nga đã được áp dụng theo các sắc lệnh hành pháp trước đó.

Reuters nhận định, quyết định của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang chịu sức ép kiềm chế giá năng lượng, vốn tăng mạnh do tác động từ cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Việc áp đặt thêm các biện pháp hạn chế đối với dầu khí Nga có nguy cơ khiến nguồn cung năng lượng toàn cầu thắt chặt, đẩy giá nhiên liệu tiếp tục tăng cao, nhất là khi Mỹ đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Theo Reuters, việc tạm miễn các biện pháp trừng phạt cho thấy chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc giữa mục tiêu duy trì sức ép đối với Nga và yêu cầu ổn định giá năng lượng, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tiếp tục tác động đến kinh tế toàn cầu.