Vì sao Mỹ phát triển bom MOAB thay vì sử dụng bom xuyên phá hầm ngầm?

Trong kho vũ khí của Mỹ, bom nổ trên không cỡ lớn GBU-43/B MOAB và bom xuyên phá hầm ngầm GBU-57 MOP phục vụ những nhiệm vụ khác nhau.

Dù đều có kích thước lớn, chúng được thiết kế để giải quyết những bài toán tác chiến không giống nhau.

Bom MOAB được phát triển đầu những năm 2000 nhằm tạo ra một vụ nổ cực mạnh trên diện rộng. Khi phát nổ, vũ khí tạo ra sóng nổ và áp lực có thể phá hủy công trình, thiết bị và vị trí tập trung lực lượng trong khu vực ảnh hưởng.

Đây là ưu điểm khi mục tiêu phân bố trên một khu vực lớn hoặc nằm trong mạng lưới hang động có nhiều lối thông ra bên ngoài.

Tuy nhiên, MOAB không phải loại bom được tối ưu để xuyên sâu vào lòng đất. Nếu mục tiêu nằm dưới lớp đá dày hoặc được bảo vệ bởi nhiều tầng bê tông, phần lớn năng lượng nổ trên mặt đất có thể không đủ để phá hủy trực tiếp công trình bên dưới.

Trong khi đó, GBU-57 MOP được phát triển để tấn công những mục tiêu nằm sâu dưới lòng đất.

Thiết kế của bom tập trung vào khả năng xuyên qua các lớp vật liệu kiên cố trước khi phát nổ.

Theo các thông tin công khai, GBU-57 nặng khoảng 13,6 tấn, lớn hơn MOAB về tổng khối lượng, nhưng phần thuốc nổ nhỏ hơn đáng kể.

Sự khác biệt này cho thấy kích thước và lượng thuốc nổ không phải yếu tố duy nhất quyết định hiệu quả của một loại bom.

Khả năng xuyên phá, cấu tạo đầu đạn, cơ chế kích nổ và đặc điểm công trình mục tiêu đều quan trọng.

Đối với các cơ sở hạt nhân nằm trong núi hoặc dưới nhiều lớp bảo vệ, lựa chọn vũ khí phụ thuộc vào cấu trúc công trình và độ sâu của mục tiêu.

Một quả bom tạo ra sóng nổ lớn không nhất thiết có thể thay thế loại vũ khí được thiết kế chuyên biệt để xuyên phá..

Vì vậy, nếu Mỹ cân nhắc sử dụng MOAB trong một chiến dịch nhằm vào Iran, câu hỏi quan trọng không chỉ là sức công phá của quả bom, mà còn là liệu mục tiêu có phù hợp với đặc tính thiết kế của nó hay không.