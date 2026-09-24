Vì sao 'mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất thế giới' phải lên tiếng xin lỗi?

Ngày 23/9, tờ Star News Korea đưa tin Nana đã trực tiếp phản hồi những tranh luận xoay quanh vai diễn mới của cô trong phim The Scandal. Đây là series cổ trang vừa được Netflix phát hành.

Bộ phim ra mắt ngày 18/9, được giới thiệu là phiên bản làm lại của tác phẩm cùng tên năm 2003. Tuy nhiên, ngay sau khi phát hành, phim vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, trong đó có những bình luận nhắm trực tiếp đến ngoại hình của Nana.

Nhiều khán giả cho rằng họ bị phân tâm, khó chịu vì ngoại hình của Nana không hợp phim cổ trang.

Một số cư dân mạng cho rằng ngoại hình của cô không phù hợp với tạo hình cổ trang. Đặc biệt, đôi môi của người đẹp khiến nhiều khán giả khó chịu, phân tâm. Họ cho rằng nữ diễn viên vừa tiêm môi, làm ngoại hình của cô không phù hợp với tạo hình cổ trang.

Trước những ý kiến trái chiều, Nana thừa nhận: "Nếu đôi môi của tôi khiến những người xem cảm thấy khó chịu thì đó là lỗi của tôi. Tôi nghĩ lựa chọn cá nhân không phù hợp với tư cách một diễn viên".

Nana đồng thời xin lỗi những người hâm mộ đã phải đọc các bình luận tiêu cực về cô. Nữ diễn viên hiểu người hâm mộ có thể buồn khi nhìn thấy những lời chỉ trích. Cô hy vọng thời gian tới đón nhận nhiều phản hồi tích cực hơn.

Trong The Scandal, Nana thể hiện vai góa phụ Hee Yeon sống ở thời Joseon. Cô trở thành mục tiêu chinh phục của người đàn ông nổi tiếng trăng hoa Jo Won (Ji Chang Wook).

Jo Won nhận lời cá cược của phu nhân Jo (Son Ye Jin đóng) nên đã tới quyến rũ, chinh phục Hee Yeon. Càng tiếp xúc với Hee Yeon, Jo Won dần rung động trước người phụ nữ này. Từ đó, mối quan hệ giữa ba người ngày càng trở nên rắc rối.

Xuất hiện trong phim, Nana bị chê mang vẻ đẹp sắc sảo, đậm nét phương Tây, không hòa hợp với vai diễn bối cảnh cổ trang. Dù mặc hanbok có màu sắc thanh nhã, được trang điểm để làm nổi bật vẻ tiều tụy, nữ diễn viên cũng giảm cân để trở nên gầy gò hốc hác hơn nhưng ánh mắt mạnh mẽ và đôi môi đầy đặn đã khiến Nana lệch pha so với dàn diễn viên còn lại.

Bên cạnh đó, tuyến nhân vật của Hae Yeon cũng bị đánh giá xảy ra quá nhanh, chưa đủ thời lượng để thể hiện diễn biến cảm xúc nhân vật từ góa phụ tiết hạnh từ chối cám dỗ, đến khi rung động và quyết định phá vỡ khuôn khổ lễ giáo. Khả năng kết nối của Nana và Ji Chang Wook bị cho là thiếu sự ăn ý.

Nana trong nhóm After School (trên) và nhóm nhỏ Orange Caramel (dưới). Ảnh: Pledis Entertainment

Nana (năm 1991), tên thật Im Jin Ah, từng là thành viên nhóm nhạc After School trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Cô được biết đến qua các phim như The Good Wife (2016) và Justice (2019).

Nana trong phim Mask Girl. Ảnh: Netflix

Nữ diễn viên sở hữu ngoại hình đẹp. Từ năm 2013 đến nay, cô liên tiếp vào Top 100 gương mặt đẹp nhất hành tinh do trang sắc đẹp của Mỹ TC Candler bình chọn. Trong đó có hai năm 2014-2015 cô còn đứng đầu danh sách, từ đó có biệt danh "mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất thế giới".