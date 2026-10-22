Vì sao Mỹ bất ngờ cắt giảm thuế đối với gỗ mềm Canada?

Cầu Ambassado ở Windsor, Ontario, kết nối Mỹ và Canada. (Nguồn: Getty Images)

Năm ngoái, Bộ Thương mại Mỹ đã khởi động đợt rà soát hành chính lần thứ 7 đối với các lệnh áp thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng đối với gỗ mềm, đồng thời đã công bố kết quả sơ bộ vào ngày 13/4.

Vào ngày 13/10, cơ quan này đã ban hành mức thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng cuối cùng với tổng cộng là 24,75%. Các mức thuế này sẽ chính thức có hiệu lực sau khi được đăng tải trên Công báo Liên bang.

Tuy nhiên, tổng mức thuế áp dụng cho các mặt hàng gỗ nhập khẩu thực tế từ Canada vẫn là 34,75%, do chính quyền Tổng thống Donald Trump trước đó đã áp đặt thêm một khoản thuế 10% riêng biệt đối với gỗ và các sản phẩm gỗ mềm, dựa trên kết quả cuộc điều tra về an ninh quốc gia theo Mục 232.

Hội đồng Thương mại Gỗ xẻ British Columbia cho biết, mức thuế cuối cùng bao gồm 14,11% thuế đối kháng (chống trợ cấp) và 10,64% thuế chống bán phá giá. Nếu tính thêm cả mức thuế quan 10%, tổng thuế nhập khẩu đối với gỗ xẻ mềm của Canada hiện ở mức gần 35%, giảm so với mức 45% trước đó. Đợt rà soát này áp dụng cho các lô hàng gỗ xẻ được vận chuyển trong năm 2024.

Kim Haakstad, Chủ tịch lâm thời của Hội đồng Thương mại Gỗ xẻ British Columbia, cho biết: “Gỗ xẻ được vận chuyển qua biên giới chung của hai nước vì các nhà xây dựng ở cả hai phía đều cần đến loại vật liệu này. Tuy nhiên, gỗ mềm của Canada vẫn phải chịu mức thuế nhập khẩu tổng cộng là 34,75% tại biên giới, sau khi tính thêm mức thuế 10% theo Mục 232 do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt”.

Theo Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada, ba công ty đã được Bộ Thương mại Mỹ xem xét riêng biệt trong đợt rà soát lần thứ 7, bao gồm: Canfor, Resolute và West Fraser đối với thuế chống bán phá giá; cùng với Resolute và West Fraser đối với thuế chống trợ cấp. Canfor phải chịu mức thuế chống bán phá giá cao nhất là 17% (giảm so với mức 35,47% trong đợt rà soát năm ngoái). Mức thuế của West Fraser thấp nhất, ở mức 4,71%, trong khi mức thuế của Resolute được ấn định là 13,13%.

Các doanh nghiệp như Interfor và Weyerhaeuser - những đơn vị không được Bộ Thương mại Mỹ xem xét riêng biệt - sẽ áp dụng mức thuế tổng hợp là 24,75%. Bộ Thương mại Mỹ cũng đã loại 105 công ty khỏi đợt rà soát chống bán phá giá, trong đó có 93 công ty được loại bỏ sau khi các yêu cầu rà soát liên quan đến họ bị rút lại.

Ông Zoltan van Heyningen, Giám đốc Điều hành của Liên minh Gỗ xẻ Mỹ, cho biết: “Bộ Thương mại Mỹ đã tái khẳng định rằng, Canada vẫn tiếp tục thực hiện các hành vi thương mại không công bằng đối với mặt hàng gỗ mềm”.

Trong khi ông Steve Swanson, Chủ tịch liên minh này, lưu ý rằng, thị phần của Canada trên thị trường gỗ xẻ Mỹ đã giảm xuống mức thấp tương đương với giai đoạn thập niên 1970.

Ngược lại, Hiệp hội Xây dựng Nhà ở Quốc gia Mỹ (NAHB) từ lâu đã phản đối các loại thuế đánh vào gỗ, vì chúng làm giảm khả năng chi trả nhà ở, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các nhà thầu, người mua nhà và người tiêu dùng tại Mỹ.

Trong bối cảnh khả năng chi trả nhà ở đang ở mức thấp kỷ lục, NAHB tiếp tục kêu gọi chính quyền ông Trump tạm dừng áp thuế đối với tất cả các loại vật liệu xây dựng – bao gồm cả gỗ mềm từ Canada – đồng thời sớm đàm phán một thỏa thuận mới về gỗ mềm với Canada nhằm loại bỏ hoàn toàn các loại thuế này.

Với sự thúc đẩy mạnh mẽ từ phía NAHB, các nhà lập pháp tại cả hai viện của Quốc hội Mỹ đã giới thiệu “Đạo luật Loại trừ Thuế đối với Vật liệu Xây dựng Nhà ở”. Nếu được thông qua, đạo luật này sẽ miễn trừ nhiều loại vật liệu xây dựng nhà ở khỏi các mức thuế hiện hành cũng như các loại thuế có thể được chính quyền ông Trump áp đặt trong tương lai.

(theo Financial Post)