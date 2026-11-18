Vì sao một Thám hoa lại dạy học bên vệ đường?
Năm 1554, Nguyễn Sư Lộ, người làng Bột Thái (nay là xã Hoằng Lộc, Thanh Hóa) đỗ Thám hoa, rồi ra làm quan dưới triều Lê. Khi về quê, ông không mở trường mà ngày ngày ngồi đọc sách trên một phiến đá bên đường cái, ai chưa hiểu chữ đều có thể dừng chân hỏi. Phiến đá ấy nay được đặt tại Bảng Môn Đình, cạnh văn bia ghi công các vị đại khoa của làng. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, số đặc biệt của chuyên mục “1 Phút – Nghìn Năm” kể lại câu chuyện về người thầy dạy chữ ven đường của đất học xứ Thanh.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/video/vi-sao-mot-tham-hoa-lai-day-hoc-ben-ve-duong-309573.htm