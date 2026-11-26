Thông tin đến buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 26/11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM cho biết tiến độ dự án nạo vét, cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm.

Theo Ban Quản lý, công tác phối hợp bàn giao mặt bằng giữa địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị chủ quản công trình hạ tầng kỹ thuật được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Việc thi công được phối hợp chặt chẽ với các đơn vị điện lực, cấp nước.

Tại những vị trí thi công có ảnh hưởng đến công trình hạ tầng như trụ điện, chủ đầu tư chủ động phối hợp với các công ty điện lực để di dời cục bộ, phục vụ thi công.

Hiện, chủ đầu tư đang phối hợp với địa phương và các đơn vị chủ quản công trình hạ tầng triển khai nhanh tiến độ thực hiện công tác di dời các công trình theo đúng quy định và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, UBND phường Bình Thạnh đã ban hành Quyết định 1636/2026 về phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, di dời hiện trạng lưới điện trên địa bàn phường Bình Thạnh.

Hiện trạng rạch Xuyên Tâm tại gói thầu số XL01 (bên trái) và gói thầu XL02 (bên phải) ghi nhận ngày 26/3/2026. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tuy nhiên, tiến độ tại một số vị trí thuộc hai gói thầu XL01 và XL02 đang chậm hơn kế hoạch chung. Gói XL01 kéo dài từ cầu Bùi Đình Túy đến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, thuộc các phường Gia Định và Bình Thạnh. Gói XL02 từ đường Bùi Đình Túy đến đường Lương Ngọc Quyến, bao gồm các nhánh rạch Bình Lợi và Bình Triệu.

Ban Quản lý lý giải việc vận chuyển vật tư, thiết bị cơ giới quá khổ, quá tải vào các tuyến đường đô thị gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, công trường phải xử lý, di dời khối lượng lớn bê tông xi măng, xà bần sau khi tháo dỡ nhà kiên cố. Phần móng nhà còn lại sau giải tỏa gây khó khăn cho việc khoan cọc đất xi măng, khiến thiết bị khoan thường xuyên hư hỏng. Một số thiết bị của nhà thầu bị hư hỏng nhưng không được thay thế kịp thời, ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Để duy trì nhịp độ thi công trên công trường, Ban Quản lý cho biết đang triển khai song song hai nhóm giải pháp.

Thứ nhất, Ban xử lý khẩn cấp tại hiện trường. Đối với các vị trí "điểm nghẽn" cản trở mũi khoan cọc xi măng đất (CDM), Ban và nhà thầu đã phối hợp với Công ty Điện lực Gia Định tạm ứng kinh phí để di dời khẩn cấp, đến nay đã giải tỏa xong 4 vị trí.

Thứ hai, thúc đẩy phê duyệt hồ sơ. Hiện nay, UBND phường Bình Thạnh đã phê duyệt phương án bồi thường lưới điện. Ban đang phối hợp tháo gỡ vướng mắc để hoàn tất phê duyệt tại 3 phường còn lại. Phấn đấu phê duyệt hồ sơ bồi thường trong tháng 12/2026 và phía Công ty Điện Lực Gia Định hoàn thành bàn giao mặt bằng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trong quý 1/2027.