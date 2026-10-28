Vì sao một phường ở Huế thông báo đóng cửa các nghĩa trang?

Ngày 28/10, ông Lê Đình Phong, Chủ tịch UBND phường Thuận An (TP Huế) vừa có thông báo về việc đóng cửa các nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn.

Theo thông báo, từ ngày 31/10, các khu nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn phường Thuận An chính thức đóng cửa. Sau thời điểm này, mọi hoạt động chôn cất người chết và xây dựng mới lăng mộ tại các khu vực trên đều bị cấm.

Việc đóng cửa các nghĩa trang, nghĩa địa được thực hiện căn cứ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, định hướng phát triển đô thị, thực tế quỹ đất nghĩa địa và yêu cầu quản lý nghĩa trang tập trung.

Từ ngày 31/10, phường Thuận An đóng cửa các nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn. Ảnh: PV.

Đối với các trường hợp có nhu cầu mai táng, người dân sẽ được hướng dẫn thực hiện tại nghĩa trang Phú Xuân cũ, nay thuộc xã Phú Hồ, và nghĩa trang xã Phú Diên cũ, nay thuộc xã Phú Vinh, theo quy hoạch và quy định hiện hành.

UBND phường Thuận An khuyến khích người dân lựa chọn hỏa táng để được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí.

Theo Chủ tịch UBND phường Thuận An, trước khi triển khai, địa phương đã tổ chức họp với người cao tuổi, người có uy tín và đại diện các dòng họ để trao đổi, vận động, tạo sự đồng thuận.

"Việc vận động người dân lựa chọn hỏa táng, không tiếp tục chôn cất và xây dựng mới lăng mộ trên địa bàn nhận được sự thống nhất cao từ những người tham dự", ông Lê Đình Phong chia sẻ.

Theo ông Phong, địa phương định hướng dành quỹ đất phục vụ phát triển dịch vụ, hạ tầng văn hóa và du lịch biển theo định hướng của thành phố. Qua đó, tạo quỹ đất thu hút các nhà đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng, khách sạn.

"Đối với những lăng mộ hiện nằm xen kẽ trong khu dân cư, địa phương sẽ xây dựng lộ trình di dời ra ngoài", ông Phong thông tin.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 2, HĐND TP Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, HĐND thành phố cũng thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn đến năm 2030. Theo đó, mức hỗ trợ được nâng lên 100% chi phí hỏa táng theo giá dịch vụ của cơ sở hỏa táng trên địa bàn thành phố.

Chính sách áp dụng đối với ba nhóm đối tượng gồm người chết có hộ khẩu thường trú tại TP Huế, người chết trên địa bàn không xác định được nhân thân hoặc có nhân thân nhưng không có thân nhân lo việc mai táng và trường hợp hỏa táng hài cốt cải táng đối với các phần mộ chôn trên địa bàn thành phố mà thân nhân của người được hỏa táng có hộ khẩu thường trú tại Huế.

Ngân sách dự kiến bố trí khoảng 2 - 4 tỷ đồng/năm để thực hiện chính sách. Bên cạnh việc hỗ trợ người dân giảm chi phí mai táng, nghị quyết còn hướng tới khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng, từng bước thay đổi tập quán địa táng, góp phần sử dụng hiệu quả quỹ đất, bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh trong việc tang.

UBND TP Huế đã ban hành quyết định quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc tổ chức lễ tang trên địa bàn. Theo quy định, việc tổ chức lễ tang phải bảo đảm trang nghiêm, tiết kiệm, văn minh, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc, thuần phong mỹ tục và quy định của pháp luật... Đáng chú ý, thời gian tổ chức lễ tang tối đa không quá 72 giờ kể từ thời điểm người mất đến khi đưa tang. Trường hợp đặc biệt, Chủ tịch UBND cấp xã sẽ xem xét, quyết định.