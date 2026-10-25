Vì sao miền Bắc nắng nóng ngột ngạt, nhiệt độ tới 35 độ C vào cuối thu dù xuất hiện không khí lạnh?

Miền Bắc nắng nóng ngột ngạt, nhiệt độ tới 35 độ C vào cuối thu

50 kỷ lục nắng nóng ghi nhận ở miền Bắc trong tháng 9 và 10. Ảnh: SKĐS

Theo Sức khỏe và Đời sống, tiết lập Thu 2026 bắt đầu từ ngày 7/8 (25/6 Âm lịch), mở đầu mùa thu theo 24 tiết khí. Nhiều người quan niệm sau khi lập Thu, thời tiết thường mát mẻ, nắng nóng không gay gắt. Tuy nhiên, ngay những ngày đầu lập Thu năm nay, miền Bắc và miền Trung đón đợt nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt, trời oi bức, ngột ngạt.

Dù đã bước sang đầu tháng 10, thời kỳ giữa mùa Thu ở miền Bắc nhưng thời tiết những ngày qua vẫn khá nóng, đặc biệt tại Hà Nội và khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Những ngày qua ở miền Bắc có nơi nắng nóng 35-37 độ C, đây là mức nhiệt khá cao so với cảm nhận thông thường về thời tiết mùa Thu.

Nền nhiệt trung bình toàn khu vực cao hơn hẳn mọi năm do không khí lạnh xuất hiện ít và hoạt động yếu, trong đó hai đợt không khí lạnh vào ngày 10/9 và 4/10 chỉ làm nhiệt độ giảm nhẹ.

Lý giải về hiện tượng thời tiết bất thường này, ông Nguyễn Văn Hưởng, đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino tạo ra khối không khí ổn định bao trùm Bắc Bộ, khiến trời nắng nhiều hơn, đồng thời ngăn cản không khí lạnh dịch chuyển xuống phía nam.

Hiện nay, nhiệt độ mặt nước biển ở vùng Nino 3.4 đã tăng tới 2,4 độ C, dấu hiệu cho thấy El Nino đang tiến tới cường độ mạnh nhất kể từ năm 1950 và dự báo kéo dài đến tháng 3 năm sau, khiến nền nhiệt ở Bắc Bộ tiếp tục cao hơn bình thường.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hưởng, mùa đông năm nay sẽ ấm hơn với nền nhiệt ở Bắc Bộ cao hơn trung bình nhiều năm từ 1 đến 1,5 độ C, các đợt rét đậm, rét hại xuất hiện muộn và ít hơn. Tuy nhiên, mùa đông ấm không đồng nghĩa với việc không xảy ra rét đậm, rét hại, do đó các địa phương và người dân, đặc biệt là khu vực vùng núi cao, cần theo dõi sát dự báo để chủ động bảo vệ sức khỏe, cây trồng và vật nuôi.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, dứt nắng nóng

Miền Bắc sắp có đợt không khí lạnh cường độ trung bình. Ảnh: SKĐS

Dự báo khoảng đầu tuần tới sẽ có đợt không khí lạnh cường độ trung bình gây mưa và hạ nhiệt miền Bắc xuống mức mát mẻ, còn các đợt rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện vào cuối tháng 12 và đầu tháng 1 tới.

Trước khi đón không khí lạnh yếu, trong ngày hôm nay miền Bắc vẫn nắng nóng khá mạnh. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết ngày 25/10, Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù cục bộ, ban ngày trời nắng.

Thời tiết ngày 25/10 các vùng trên cả nước:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ. Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, riêng phía Nam 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.