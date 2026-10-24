Vì sao Meta đặt cược tương lai vào kính AI?

Tại một buổi thử nghiệm sản phẩm mới của Meta, người dùng có trải nghiệm xem Billie Eilish biểu diễn từ góc nhìn đặc biệt: lơ lửng gần sân khấu, sát bên nữ ca sĩ khi cô nắm tay một khán giả ở hàng ghế đầu.

Đó là đoạn video 3D ghi lại chương trình biểu diễn của Eilish tại Arizona và Manchester (Anh), được trình chiếu bằng kính thực tế ảo mới của Meta. Trải nghiệm này cho thấy tham vọng của tập đoàn công nghệ Mỹ: biến chiếc kính đeo thành thiết bị phục vụ cả công việc lẫn giải trí, thay vì chỉ là phụ kiện hỗ trợ điện thoại.

Dự kiến ra mắt vào mùa xuân năm 2027 với giá khoảng 1.300 USD, kính thực tế ảo mới có thiết kế giống kính râm cỡ lớn, nặng khoảng 100 g. Các bộ phận xử lý được đặt trong một mô-đun riêng, kết nối với kính bằng dây cáp. Người dùng có thể điều khiển ứng dụng bằng ánh mắt và cử chỉ ngón tay, xem phim hoặc làm việc trên nhiều màn hình ảo cùng lúc.

Theo ông Ryan Cairns, Phó chủ tịch phụ trách thực tế ảo của Meta, mục tiêu không phải thay thế máy tính hiện có, mà mở rộng khả năng sử dụng chúng ở nhiều không gian khác nhau.

“Trên máy bay, tôi có thể đeo kính thực tế ảo và gần như có ba màn hình làm việc trước mặt”, ông nói.

Bên cạnh thiết bị này, Meta ngày 13/10 ra mắt kính Ray-Ban Meta Audio không có camera, hướng đến nhu cầu sử dụng hằng ngày. Sản phẩm tích hợp loa và micro để nghe nhạc, gọi điện và trò chuyện với trợ lý AI, tương tự việc đeo tai nghe không dây nhưng không cần thêm thiết bị riêng.

Meta cũng tiếp tục nâng cấp dòng Ray-Ban Meta có camera. Phiên bản Gen 3 được giới thiệu tháng trước có thiết kế nhẹ hơn, nút truy cập nhanh và thời lượng pin dài hơn. Hãng kỳ vọng sự kết hợp giữa thiết kế thời trang, công nghệ hiển thị và trợ lý AI sẽ giúp kính thông minh trở nên gần gũi hơn với người tiêu dùng.

Kính mới của Meta cho phép người dùng xem phim, làm việc trên nhiều màn hình ảo và tương tác với trợ lý AI. Ảnh: Reuters.

Thoát khỏi cái bóng của điện thoại thông minh

Tham vọng của Meta không dừng ở việc bán thêm một dòng thiết bị, công ty muốn kiểm soát nền tảng công nghệ mà người dùng tiếp cận mỗi ngày, thay vì phụ thuộc vào phần cứng do những đối thủ như Apple, Google và Samsung sản xuất.

Meta đã bỏ lỡ cơ hội định hình thị trường điện thoại thông minh, khiến các thiết bị và hệ điều hành của những hãng khác trở thành cửa ngõ chính dẫn người dùng đến Facebook, Instagram và các dịch vụ của công ty. Điều này cũng tác động đến hoạt động kinh doanh quảng cáo cốt lõi.

Năm 2022, CEO Mark Zuckerberg cho biết tính năng bảo vệ quyền riêng tư trên iPhone, cho phép người dùng chặn ứng dụng theo dõi hoạt động trên Internet, có thể khiến Meta thất thu 10 tỷ USD trong năm đó.

Trong hơn một thập kỷ, công ty đã thử nhiều hướng đi nhằm giảm sự phụ thuộc vào các nhà sản xuất phần cứng, từ điện thoại mang thương hiệu Facebook đến thiết bị nhà thông minh và kính thực tế ảo. Tuy nhiên, phần lớn những nỗ lực này chưa tạo được sức hút đủ lớn.

Kính thông minh hiện mang đến triển vọng mới. Theo hãng nghiên cứu Counterpoint Research, lượng kính AI xuất xưởng trên toàn cầu được dự báo tăng 263% trong nửa đầu năm 2026. EssilorLuxottica, công ty mẹ của Ray-Ban, cho biết đã bán hơn 7 triệu kính AI trong năm 2025. Những con số này cho thấy thiết bị đeo đang dần trở thành một thị trường đáng chú ý trong ngành công nghệ tiêu dùng.

Bỏ lỡ làn sóng điện thoại thông minh khiến Meta phải phụ thuộc vào nền tảng của đối thủ. Với kính AI, công ty kỳ vọng giành lại quyền kiểm soát cách người dùng tiếp cận các dịch vụ của mình. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, triển vọng tăng trưởng không đồng nghĩa sản phẩm đã đáp ứng một nhu cầu thiết yếu. “Những chiếc kính này vẫn phần nào giống một giải pháp đang tìm kiếm vấn đề cần giải quyết”, ông Daniel Newman, CEO công ty nghiên cứu và tư vấn công nghệ Futurum, nhận định.

Bộ phận Reality Labs của Meta, phụ trách kính thông minh và thiết bị thực tế ảo, vẫn thua lỗ, trong khi doanh số kính thực tế ảo suy giảm trên toàn ngành. Những kết quả này đặt ra câu hỏi liệu khoản đầu tư lớn vào phần cứng có thể mang lại lợi nhuận tương xứng hay không.

Canh bạc AI và những rào cản phía trước

Một động lực quan trọng đằng sau chiến lược kính thông minh là trợ lý AI Muse của Meta. Thay vì mở ứng dụng trên điện thoại, nhập câu hỏi rồi chờ phản hồi, người dùng có thể nói trực tiếp với trợ lý và hướng kính về phía vật thể hoặc khung cảnh để tìm thông tin.

Trên kính thực tế ảo, Muse còn có thể hỗ trợ xử lý nhiều dự án và nhiệm vụ thông qua các cửa sổ ảo, ứng dụng khác nhau. Meta dự kiến tích hợp trợ lý này vào sản phẩm mới, bao gồm khả năng hỗ trợ mô hình Muse Wonder vừa được công bố ngày 12/10.

Đây là cách Meta tìm lợi thế trong cuộc cạnh tranh AI với OpenAI và Google. Nếu kính trở thành thiết bị được sử dụng thường xuyên, công ty có thể đưa trợ lý AI đến gần người dùng hơn, đồng thời tạo ra một nền tảng riêng để cung cấp dịch vụ và duy trì tương tác.

Meta muốn biến kính thông minh thành cửa ngõ mới để người dùng tiếp cận AI, trong nỗ lực cạnh tranh với OpenAI và Google. Ảnh: Reuters.

Ông Jitesh Ubrani, chuyên gia công nghệ tiêu dùng tại hãng nghiên cứu International Data Corporation (IDC), cho rằng triển vọng của chiến lược này phụ thuộc vào khả năng AI tạo ra bước chuyển tương tự sự bùng nổ của điện thoại thông minh.

Ông so sánh quá trình đó với sự phát triển của Uber và Lyft: dịch vụ gọi xe qua ứng dụng chỉ trở nên phổ biến khi điện thoại thông minh phát triển đủ rộng để người dùng dễ dàng đặt xe ở bất cứ đâu.

“Hiện nay, người tiêu dùng về cơ bản vẫn chỉ xem AI như một chatbot đơn giản. Họ chưa nhận ra công nghệ này có thể mạnh mẽ và hữu ích đến mức nào. Trong bối cảnh hiện tại, AI và kính thông minh có mối liên hệ chặt chẽ với nhau”, ông Ubrani nói.

Tuy nhiên, Meta vẫn phải thuyết phục người dùng rằng họ cần thêm một thiết bị đeo bên cạnh điện thoại, đồng hồ thông minh và tai nghe. Những lo ngại về quyền riêng tư cũng chưa biến mất, đặc biệt với các mẫu kính có camera có khả năng ghi lại hình ảnh xung quanh.

Với kính Ray-Ban Meta Audio không có camera, Meta loại bỏ một trong những tính năng gây tranh cãi nhất, nhưng vẫn cần chứng minh rằng việc tích hợp loa, micro và AI vào kính đem lại giá trị đủ lớn để người dùng sẵn sàng chi tiền.