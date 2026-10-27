Vì sao Messi không dự gala Quả bóng vàng?

Messi quyết định ở lại Mỹ để dự khán trận Boca Juniors gặp UE Cornella.

Lionel Messi vắng mặt tại gala Quả bóng vàng 2026 diễn ra ở Nhà hát London Palladium (Anh). Siêu sao người Argentina quyết định ở lại Mỹ sau chuỗi ngày di chuyển liên tục giữa nhiều địa điểm.

Theo TyC Sports, Messi vừa đến Tây Ban Nha tham dự lễ trao Giải thưởng Thể thao Princesa de Asturias. Sau đó, anh tiếp tục sang New York để cùng Inter Miami thi đấu với New York Red Bulls hôm 25/10. Đội bóng của Messi nhận thất bại 0-2 trong trận đấu này.

Đến ngày diễn ra gala Quả bóng vàng, cựu đội trưởng tuyển Argentina xuất hiện tại Messi Cup để theo dõi cuộc đối đầu giữa Boca Juniors và UE Cornella. Lịch trình dày đặc được cho là nguyên nhân khiến anh không đến London dự lễ trao giải.

Đây là lần thứ 17 Messi được đề cử Quả bóng vàng. Anh từng giành danh hiệu này 8 lần vào các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 và 2023. Messi hiện giữ kỷ lục về số lần đoạt giải trong lịch sử.

Ở cuộc bầu chọn năm 2026, tiền đạo 39 tuổi của Inter Miami chỉ xếp thứ 5. Harry Kane giành chiến thắng, tiếp đến là Kylian Mbappe, Lamine Yamal và Rodri. Dù vậy, Messi vẫn có một năm đáng nhớ cùng tuyển Argentina. Tại World Cup 2026, anh ghi 8 bàn và có 2 pha kiến tạo trong chiến thắng 2-1 trước tuyển Anh ở bán kết. Argentina sau đó thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha trong trận chung kết, qua đó kết thúc giải đấu với vị trí á quân.

Ở cuộc đua năm nay, Lautaro Martínez là cầu thủ Argentina có thứ hạng cao tiếp theo khi đứng thứ 22. Trong khi đó, Emiliano Martinez được đề cử Yashin Trophy dành cho thủ môn hay nhất, nhưng giải thưởng cuối cùng thuộc về Unai Simon.

Khoảnh khắc Harry Kane thắng giải Quả bóng vàng Sáng 27/10, Harry Kane trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên sau 25 năm giành danh hiệu Quả bóng vàng 2026.