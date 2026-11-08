Vì sao Mercedes-Benz phải triệu hồi thêm 3.207 xe tại Việt Nam?

Theo thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), Mercedes-Benz Việt Nam vừa thông báo chương trình triệu hồi mở rộng lần 2 để kiểm tra và thay thế cụm khóa cửa phía trước bên người lái trên một số mẫu xe tại Việt Nam.

Danh sách 3.207 xe Mercedes-Benz thuộc diện triệu hồi tại Việt Nam, gồm 2.791 xe lắp ráp trong nước và 416 xe nhập khẩu. Nguồn: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Đợt mở rộng lần này bổ sung 3.207 xe vào diện triệu hồi, gồm 2.791 xe lắp ráp trong nước và 416 xe nhập khẩu nguyên chiếc. Chương trình thuộc chiến dịch triệu hồi toàn cầu của tập đoàn Mercedes-Benz.

Trong đó, nhóm xe lắp ráp trong nước gồm các mẫu C 200, C 300, C 43 AMG 4Matic, GLC 200 và GLC 300 4Matic. Các xe trên được sản xuất từ tháng 7/2021 đến tháng 11/2023.

Nhóm xe nhập khẩu gồm A 35 AMG 4Matic, GLA 45 S AMG 4Matic, GLB 35 AMG 4Matic và GLB 200, được sản xuất từ tháng 10/2019 đến tháng 10/2023.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, nguyên nhân triệu hồi liên quan đến công tắc nhỏ bên trong cụm khóa cửa phía người lái. Vật liệu bao kín công tắc có thể không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, khiến hơi ẩm xâm nhập, gây ăn mòn và làm hỏng linh kiện sau một thời gian sử dụng.

Khi công tắc bị hỏng, xe có thể không nhận biết được việc người lái mở cửa để bước ra ngoài. Vì vậy, hệ thống sẽ không tự động chuyển về chế độ đỗ hoặc kích hoạt phanh đỗ như thiết kế, khiến xe có nguy cơ tự trôi.

Mercedes-Benz GLC 300 4Matic là một trong những mẫu xe thuộc diện triệu hồi lần này do lỗi cụm khóa cửa phía người lái. Ảnh: Minh Quân.

Hãng xe Đức cho biết lỗi này không ảnh hưởng đến chức năng đóng, mở cửa thông thường. Tuy nhiên, việc hệ thống không tự động kích hoạt các chức năng giữ xe đứng yên có thể gây mất an toàn nếu người lái không thực hiện đầy đủ thao tác đỗ xe.

Mercedes-Benz Việt Nam sẽ tiến hành kiểm tra và thay mới cụm khóa cửa phía trước bên người lái trên các phương tiện thuộc diện triệu hồi.

Chương trình mở rộng lần thứ 2 dự kiến bắt đầu từ ngày 20/11/2026 và kéo dài đến ngày 31/12/2031, được thực hiện tại hệ thống nhà phân phối ủy quyền Mercedes-Benz trên toàn quốc.

Thời gian sửa chữa dự kiến khoảng 2,5 giờ/xe, chủ xe không phải trả chi phí kiểm tra và thay thế linh kiện.

Trước đó, ngày 14/9, Mercedes-Benz Việt Nam đã thông báo triệu hồi 288 xe C 200 và C 300 lắp ráp trong nước do lỗi tương tự. Đến ngày 30/9, hãng tiếp tục mở rộng chương trình, bổ sung 858 xe thuộc các dòng C 200, C 300 và GLB 200.

C 43 AMG 4Matic là một trong những mẫu xe hiệu năng cao nằm trong diện triệu hồi tại Việt Nam. Ảnh: Mercedes-Benz.

Như vậy, sau 3 đợt công bố từ tháng 9 đến đầu tháng 11/2026, tổng cộng 4.353 xe Mercedes-Benz tại Việt Nam thuộc diện triệu hồi để kiểm tra và khắc phục lỗi cụm khóa cửa phía người lái.

Khách hàng có thể tra cứu số VIN (số nhận dạng xe) trong danh sách triệu hồi do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia công bố hoặc liên hệ Mercedes-Benz Việt Nam để được hỗ trợ.