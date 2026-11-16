Vì sao MBS dự báo tăng trưởng doanh thu Vinamilk năm 2027 gần như đi ngang 2026?

Giá nguyên liệu gây sức ép lên lợi nhuận năm 2027

Theo báo cáo phân tích của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS), kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2026 của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã chứng khoán VNM) ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Doanh thu đạt 53.461 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 8.560 tỷ đồng, tăng 30,3%, lần lượt hoàn thành 75% và 76% kế hoạch dự phóng cả năm của MBS.

Động lực tăng trưởng đến từ sự phục hồi của thị trường trong nước, hoạt động xuất khẩu và kết quả kinh doanh tích cực của các công ty con ở nước ngoài.

Riêng quý III/2026, Vinamilk đạt doanh thu 18.465 tỷ đồng, tăng 8,9%; lợi nhuận sau thuế đạt 2.964 tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu thị trường nội địa tăng 9,1%, các công ty con ở nước ngoài tăng 35%, bù đắp mức giảm 10,6% của xuất khẩu do tác động trễ từ xung đột tại Trung Đông.

Biên lợi nhuận gộp tại thị trường trong nước duy trì ổn định nhờ cơ cấu sản phẩm cao cấp có khả năng định giá tốt. Ngược lại, giá bột sữa tăng gây áp lực lớn hơn lên biên lợi nhuận của mảng kinh doanh nước ngoài.

MBS dự báo tăng trưởng doanh thu năm 2027 của Vinamilk sẽ gần như đi ngang so với năm 2026.

MBS dự báo lợi nhuận sau thuế của Vinamilk năm 2026 đạt 11.324 tỷ đồng, tăng 20,3% so với năm trước, thiết lập mức cao mới. Tuy nhiên, đà tăng trưởng này khó duy trì trong năm tiếp theo.

Nguyên nhân chính đến từ diễn biến giá nguyên liệu đầu vào. Giá bột sữa gầy (SMP) và bột sữa nguyên kem (WMP) có xu hướng tăng trong nửa cuối năm 2026 do lo ngại nguồn cung suy giảm dưới tác động của hiện tượng El Nino, cùng nhu cầu bổ sung tồn kho từ Trung Quốc.

MBS dự báo giá bột sữa trong năm 2027 vẫn ở mức cao, trong khi tỷ giá tại các thị trường nước ngoài kém thuận lợi. Bên cạnh đó, Vinamilk cần gia tăng chi phí bán hàng để phát triển sản phẩm mới và mở rộng các kênh phân phối hiện đại.

Những yếu tố này có thể bù trừ phần lớn mức tăng trưởng doanh thu dự kiến. Cụ thể, doanh thu năm 2027 của doanh nghiệp được dự báo tăng 6,4%, trong khi lợi nhuận sau thuế chỉ đạt khoảng 11.338 tỷ đồng, gần như đi ngang so với năm 2026.

MBS cho rằng áp lực từ giá nguyên liệu có thể hạ nhiệt từ nửa cuối năm 2027, khi hiện tượng El Nino suy yếu, nguồn cung được cải thiện và nhu cầu bổ sung tồn kho từ Trung Quốc trở lại bình thường.

Đến năm 2028, lợi nhuận sau thuế của Vinamilk được dự báo tăng 11,1% so với năm trước, đạt khoảng 12.593 tỷ đồng. Triển vọng phục hồi đến từ việc giá bột sữa giảm theo chu kỳ, cùng hiệu quả kinh doanh tiếp tục được cải thiện.

Đâu là động lực dài hạn?

Bên cạnh những áp lực ngắn hạn, MBS đánh giá triển vọng dài hạn của Vinamilk vẫn tích cực nhờ chiến lược đổi mới danh mục sản phẩm và phát triển hệ thống phân phối.

Doanh nghiệp đang dịch chuyển cơ cấu sản phẩm sang các dòng cao cấp, dinh dưỡng chuyên biệt như sữa cao đạm, Green Farm và Mộc Châu Creamery. Hướng đi này giúp cải thiện giá bán bình quân và biên lợi nhuận trên mỗi lít sữa.

Cùng với đó, Vinamilk tái cấu trúc hệ thống phân phối theo hướng gia tăng tỷ trọng các kênh hiện đại, gồm thương mại điện tử và chuỗi cửa hàng riêng. Trong bối cảnh tiêu thụ sữa nội địa dự kiến tăng trưởng khoảng 5% mỗi năm giai đoạn 2026-2030, năng lực đổi mới sản phẩm được MBS đánh giá là lợi thế giúp doanh nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn thị trường.

Thị trường nước ngoài cũng tiếp tục đóng góp vào triển vọng kinh doanh. Hoạt động xuất khẩu được kỳ vọng phục hồi khi nhu cầu tại Trung Đông, đặc biệt là Iraq, cải thiện và Vinamilk dần thích ứng với những gián đoạn do xung đột thông qua các giải pháp vận tải thay thế.

Ở mảng công ty con nước ngoài, Angkormilk được kỳ vọng tiếp tục mở rộng thị phần tại Campuchia, trong khi Driftwood tại Mỹ duy trì hoạt động ổn định.

Trên cơ sở đánh giá triển vọng kinh doanh, MBS duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu VNM, với giá mục tiêu 69.500 đồng/cổ phiếu. Mức định giá này tương ứng tổng mức sinh lời kỳ vọng 36%, bao gồm khoảng 8% lợi suất cổ tức.

Theo MBS, sức hấp dẫn của cổ phiếu còn đến từ lợi thế quy mô, thương hiệu, triển vọng phục hồi lợi nhuận sau tái cấu trúc và mức chi trả cổ tức tiền mặt tương đối ổn định.

Như vậy, dù lợi nhuận năm 2026 được dự báo lập đỉnh mới, Vinamilk vẫn cần thêm thời gian để hấp thụ áp lực chi phí đầu vào và chuyển hóa các khoản đầu tư cho sản phẩm, hệ thống phân phối thành tăng trưởng lợi nhuận. Năm 2027 được xem là giai đoạn thử thách khả năng duy trì biên lợi nhuận, trước khi triển vọng kinh doanh được kỳ vọng cải thiện trở lại từ năm 2028.