Vì sao Mbappé bị tẩy chay tại Trung Quốc?

Ngôi sao bóng đá người Pháp Kylian Mbappé đang đối mặt với cuộc khủng hoảng truyền thông tại Trung Quốc sau khi một đoạn video phỏng vấn lan truyền trên mạng xã hội. Những phát ngôn liên quan đến hình ảnh cố lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông. Ảnh chụp màn hình đang "gây bão" trên MXH.

Sự việc mới đây đã khiến tiền đạo Real Madrid vấp phải phản ứng gay gắt, kéo theo việc nhiều doanh nghiệp lớn tuyên bố chấm dứt hợp tác thương mại.

Theo Reuters và AFP, tranh cãi bắt nguồn từ đoạn video trong đó Mbappé được hỏi về bức ảnh chế trên Internet khiến anh cảm thấy buồn cười nhất. Cầu thủ người Pháp nhắc đến hình ảnh khuôn mặt mình được ghép vào một nhân vật mà anh mô tả là một nhà độc tài Trung Quốc.

Hình ảnh được cho là liên quan đến Mao Trạch Đông, người sáng lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Phát ngôn này nhanh chóng gây tranh cãi khi được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. AFP lưu ý rằng tại thời điểm đưa tin ban đầu, hãng chưa thể xác minh độc lập tính xác thực của đoạn video.

Trên Weibo, chủ đề liên quan đến việc tập đoàn đồ uống Dongpeng chấm dứt hợp tác với Mbappé đã vươn lên nhóm tìm kiếm thịnh hành. Nhiều người dùng mạng xã hội chỉ trích phát ngôn của cầu thủ 27 tuổi và kêu gọi các thương hiệu ngừng sử dụng hình ảnh của anh trong hoạt động quảng cáo.

Nền tảng thông tin bóng đá Dongqiudi, một trong những cộng đồng bóng đá có lượng người theo dõi lớn tại Trung Quốc, cũng lên tiếng phản đối. Đơn vị này cho rằng phát ngôn của Mbappé gây tổn thương đến tình cảm của người hâm mộ Trung Quốc và tuyên bố không dịch nội dung gây tranh cãi sang tiếng Trung.

Các thương hiệu lớn đồng loạt chấm dứt hợp tác

Làn sóng phản đối nhanh chóng vượt khỏi phạm vi tranh luận giữa những người hâm mộ bóng đá, tác động trực tiếp đến các hợp đồng quảng cáo của Mbappé tại thị trường Trung Quốc. Ngày 27/10, Dongpeng Beverage, tập đoàn đứng sau thương hiệu nước tăng lực Dongpeng, thông báo chấm dứt toàn bộ hoạt động hợp tác với tiền đạo Real Madrid. Doanh nghiệp khẳng định phản đối những hành vi làm tổn thương tình cảm dân tộc.

Cùng ngày, tập đoàn sữa Mengniu cũng tuyên bố kết thúc hợp tác với Mbappé. Shanghai Milkground Food Tech, doanh nghiệp sở hữu thương hiệu sản phẩm sữa và phô mai Milkground (Miaokelanduo), thực hiện động thái tương tự. Theo Reuters, ba doanh nghiệp Trung Quốc đã quyết định chấm dứt quan hệ thương mại với cầu thủ người Pháp sau khi tranh cãi bùng phát. Đây là những diễn biến có tác động trực tiếp đến hoạt động khai thác hình ảnh của Mbappé tại một trong những thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới.

Trong khi đó, nền tảng mạng xã hội Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư) làm rõ rằng hoạt động hợp tác nội dung với Mbappé đã kết thúc từ ngày 31/12/2024, chứ không phải vừa bị hủy bỏ sau vụ việc. Nền tảng này cho biết đang rà soát và gỡ bỏ những nội dung quảng bá liên quan. Một số tài khoản truyền thông chính thức tại Trung Quốc cũng đã gỡ các nội dung liên quan đến ngôi sao người Pháp.

Diễn biến cho thấy rủi ro thương mại của một ngôi sao thể thao có thể xuất hiện ngoài sân cỏ. Với những cầu thủ sở hữu lượng người theo dõi lớn, các phát ngôn trong chương trình giải trí hoặc trên mạng xã hội đều có khả năng ảnh hưởng đến quan hệ với nhà tài trợ.

Truyền hình Trung Quốc ngừng phát sóng La Liga, Mbappé phải xin lỗi

Khủng hoảng tiếp tục lan rộng khi các cơ quan truyền thông và nền tảng thể thao tại Trung Quốc bắt đầu hạn chế những nội dung liên quan đến Mbappé. Theo hãng thông tấn EFE và AFP, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã đình chỉ phát sóng các trận đấu thuộc giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga), đồng thời gỡ bỏ những quảng cáo và video có sự xuất hiện của tiền đạo Real Madrid. China Media Group, đơn vị quản lý CCTV, xác nhận quyết định đình chỉ phát sóng được đưa ra sau tranh cãi liên quan đến phát ngôn của Mbappé. Tuy nhiên, thời điểm khôi phục chương trình chưa được công bố.

Động thái này khiến vụ việc không còn là vấn đề riêng giữa Mbappé và các nhà tài trợ. Nó bắt đầu ảnh hưởng đến hoạt động phân phối nội dung bóng đá tại thị trường Trung Quốc, nơi Real Madrid sở hữu cộng đồng người hâm mộ đông đảo.

Trên một số nền tảng thể thao, hình ảnh Mbappé cũng bị hạn chế. Theo AS, trang thông tin bóng đá Dongqiudi đã thay tên cầu thủ trong bảng xếp hạng Quả bóng vàng 2026 bằng cụm từ mang nghĩa không tìm thấy người này. Một số nội dung liên quan đến anh cũng bị gỡ khỏi các nền tảng khác.

Riêng thông tin trò chơi FC Mobile đã xóa ảnh đại diện Mbappé và các video game thủ đồng loạt loại cầu thủ này khỏi đội hình vẫn cần xác minh thêm từ nhà phát hành hoặc bằng chứng độc lập. Trước sức ép dư luận, ngày 27/10, Mbappé đăng thông điệp xin lỗi trên mạng xã hội X. Anh thừa nhận phát ngôn trong cuộc phỏng vấn là thiếu cân nhắc và hiểu rằng những lời nói đó đã khiến nhiều người tại Trung Quốc cũng như cộng đồng người Hoa trên thế giới bị tổn thương.

Tiền đạo người Pháp khẳng định bản thân không có ý định xúc phạm và bày tỏ sự tôn trọng đối với người dân cùng lịch sử Trung Quốc. Chủ tịch La Liga Javier Tebas cũng lên tiếng xin lỗi người hâm mộ Trung Quốc, đồng thời cho biết giải đấu đang làm việc với các đối tác để giải quyết những ảnh hưởng từ sự việc.

Từ ngôi sao sân cỏ đến rủi ro thương mại trên thị trường số

Cuộc khủng hoảng xảy ra ngay sau lễ trao giải Quả bóng vàng 2026, nơi Mbappé không giành được danh hiệu cao nhất. Theo AFP, giải thưởng năm nay thuộc về Harry Kane. Chỉ một ngày sau, tiền đạo Real Madrid tiếp tục phải đối mặt với những tổn thất trong hoạt động thương mại tại Trung Quốc.

Có thể thấy rõ việc các doanh nghiệp đồng loạt rút lui cho thấy giá trị thương mại của một ngôi sao bóng đá không chỉ phụ thuộc vào thành tích thi đấu. Danh tiếng, cách ứng xử trước công chúng và mức độ phù hợp với văn hóa từng thị trường cũng ảnh hưởng đến quyết định của nhà tài trợ.

Đối với các thương hiệu, hợp tác với cầu thủ nổi tiếng giúp tiếp cận hàng triệu khách hàng thông qua mạng xã hội, quảng cáo trực tuyến và các chiến dịch tiếp thị. Tuy nhiên, khi nhân vật đại diện vướng tranh cãi, hình ảnh thương hiệu cũng có nguy cơ bị cuốn vào làn sóng phản đối.

Trường hợp Mbappé còn phản ánh sức ảnh hưởng của các nền tảng số đối với ngành công nghiệp thể thao. Một đoạn video ngắn có thể được chia sẻ xuyên biên giới, tạo ra phản ứng dây chuyền từ người tiêu dùng, doanh nghiệp đến đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình. Vụ việc cũng đặt ra bài toán đối với những ngôi sao thể thao quốc tế khi khai thác thị trường Trung Quốc. Các hoạt động truyền thông cá nhân, dù diễn ra bên ngoài khuôn khổ hợp đồng quảng cáo, vẫn có thể ảnh hưởng đến những thỏa thuận thương mại đang được thực hiện.

Dù Mbappé đã công khai xin lỗi, chưa có cơ sở để xác định các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ khôi phục hợp tác hoặc những hạn chế truyền thông sẽ được dỡ bỏ trong thời gian tới. Với tiền đạo Real Madrid, thử thách trước mắt không chỉ nằm ở việc duy trì phong độ trên sân cỏ, mà còn là khả năng khôi phục niềm tin từ người hâm mộ và các đối tác thương mại sau cuộc khủng hoảng.