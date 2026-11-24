Chuyến công du châu Á của Tổng thống Donald Trump hồi tháng 11 thu hút sự chú ý khi Mỹ triển khai tới 4 máy bay phát triển trên nền tảng Boeing 747.

Ngoài hai chuyên cơ VC-25A và máy bay chuyển tiếp VC-25B, đội hình còn có sự hiện diện của E-4B Nightwatch, được mệnh danh là máy bay "ngày tận thế".

Dữ liệu theo dõi hàng không cho thấy chiếc E-4B mang số hiệu 73-1676 thường xuyên bay phía sau đội hình Không lực Một.

Máy bay hạ cánh xuống căn cứ Kadena trên đảo Okinawa, Nhật Bản, trong thời gian ông Trump thăm Philippines và Trung Quốc.

Ngay sau khi đội hình chuyên cơ rời Trung Quốc, E-4B lập tức cất cánh để nhập đội hình trên hành trình trở về Mỹ.

Theo chuyên trang quân sự War Zone, đây là quy trình triển khai quen thuộc trong các chuyến công du của Tổng thống Mỹ.

E-4B không đơn thuần làm nhiệm vụ hộ tống, mà còn bảo đảm năng lực chỉ huy và liên lạc trong trường hợp xảy ra khủng hoảng nghiêm trọng.

Khi được kích hoạt, E-4B đảm nhận vai trò Trung tâm Tác chiến trên không Quốc gia (NAOC).

Máy bay có thể tiếp nhận tối đa 112 người, với phi hành đoàn tiêu chuẩn khoảng 60 thành viên thuộc 15 chuyên ngành.

Khu vực quan trọng nhất là phòng tham mưu tác chiến, nơi các sĩ quan có thể điều hành hoạt động quân sự và phối hợp chỉ huy trong tình huống khẩn cấp.

Khả năng liên lạc là điểm khác biệt đáng chú ý của E-4B. Máy bay được trang bị 67 ăng-ten và đĩa vệ tinh, cùng hệ thống ăng-ten dây dài tới 8 km để duy trì liên lạc với các tàu ngầm hạt nhân.

Những thiết bị này được gia cố nhằm chống chịu xung điện từ phát sinh từ vụ nổ hạt nhân. Một số bảng điều khiển vẫn sử dụng đồng hồ cơ học để duy trì khả năng vận hành khi hệ thống điện tử gặp sự cố.

E-4B có thể bay liên tục khoảng 12 giờ mà không cần tiếp dầu. Nhờ khả năng tiếp dầu trên không, máy bay có thể duy trì hoạt động trong nhiều ngày. Trong một chuyến bay thử nghiệm, một chiếc Nightwatch từng hoạt động liên tục hơn 35 giờ.

Không quân Mỹ hiện sở hữu 4 chiếc E-4B, đóng tại căn cứ Offutt, bang Nebraska. Mỗi chiếc có chi phí chế tạo hơn 223 triệu USD, trong khi chi phí vận hành gần 160.000 USD mỗi giờ.

Việc triển khai E-4B trong các chuyến công du còn tạo thêm phương án sơ tán và bảo vệ Tổng thống.

Sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001, một chiếc E-4B từng được điều động hoạt động trên bầu trời Washington trong khi giới chức Mỹ xem xét các phương án bảo vệ lãnh đạo.

Vai trò của dòng máy bay này càng được chú ý khi hai chiếc VC-25B thế hệ mới đang được chế tạo không có khả năng tiếp dầu trên không.

Trong khi đó, chương trình phát triển máy bay kế nhiệm E-4C, còn gọi là Trung tâm Chỉ huy Sinh tồn Trên không (SAOC), vẫn duy trì năng lực tiếp dầu và các chức năng chỉ huy chiến lược.

Sự xuất hiện của E-4B phía sau Không lực Một vì thế không phải một màn phô diễn sức mạnh.

Đó là một phần trong hệ thống bảo đảm khả năng chỉ huy, liên lạc và duy trì hoạt động của chính phủ Mỹ ngay cả khi các cơ sở mặt đất không còn khả năng vận hành.