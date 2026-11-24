Không quân Mỹ (USAF) dự kiến ​​sẽ tiếp tục sử dụng máy bay ném bom B-1B Lancer đến năm 2037. Trong khi những chiếc B-21 Raider đang được chuẩn bị để thay thế chúng, USAF muốn tăng cường khả năng mang tải chiến đấu.

Hệ thống giá treo tên lửa LAM dạng module sẽ cho phép bổ sung thêm vũ khí gắn ngoài, bổ sung cho những khoang chứa vũ khí bên trong. Vào ngày 17/11/2026, Tập đoàn Boeing thông báo rằng Không quân Mỹ đã phê duyệt thiết kế kỹ thuật cho hệ thống này.

Ngay từ trong quá trình phát triển oanh tạc cơ siêu âm B-1B Lancer, các nhà thiết kế đã tích hợp các điểm treo vũ khí bên ngoài để gắn tên lửa hành trình lên máy bay.

Năm 1994, Không quân Mỹ đã loại bỏ nhiệm vụ hạt nhân của máy bay ném bom này. Việc chuyển đổi toàn bộ phi đội sang vũ khí thông thường theo Hiệp ước New START bắt đầu sau đó, vào tháng 11/2007 và hoàn tất vào tháng 3/2011.

Các điểm treo vũ khí bên ngoài vẫn được giữ lại, mặc dù hầu hết vẫn không được sử dụng trong nhiều năm. Tập đoàn Boeing đã thiết kế LAM để có thể mang 6 điểm treo như vậy.

Một nhóm kỹ sư của Boeing đã bắt đầu phát triển sản phẩm này. Họ đề xuất một trụ đỡ cho nhiều loại tải trọng treo khác nhau và chế tạo nguyên mẫu bằng nguồn vốn của công ty. Từ viết tắt LAM (Load Adaptable Modular) còn là tên người đứng đầu nhóm - ông Tristin Lam.

Vào năm 2024, một chiếc B-1B hiện đang phục vụ tại Căn cứ Không quân Edwards, đã được chọn để thử nghiệm thiết bị mới. Các chuyên gia đã đánh giá hiệu suất của nguyên mẫu LAM trong chuyến bay với các loại đạn dược không có đầu đạn.

Vào ngày 9/7/2025, đại diện Tập đoàn Boeing thông báo rằng họ đã nhận được hợp đồng từ Không quân Mỹ để cung cấp các trụ treo này.

Vào thời điểm đó, quân đội đã có kết quả thử nghiệm nguyên mẫu. Để trang bị thêm cho máy bay đang hoạt động, thiết kế toàn bộ hệ thống treo bên ngoài cần phải được phê duyệt.

Vào tháng 5/2026, Boeing thông báo hoàn thành đánh giá thiết kế sơ bộ, và tới tháng 11, họ đã vượt qua Đánh giá Thiết kế Quan trọng (CDR), một đánh giá thiết kế chi tiết.

Không quân Mỹ đã phê duyệt cấu hình hệ thống, mà Boeing sẽ sử dụng để chuẩn bị phần cứng và phần mềm cho việc thử nghiệm trên máy bay. Công ty không nêu rõ khung thời gian lắp đặt các giá treo vào những chiếc B-1B đang hoạt động.

Đại diện Tập đoàn Boeing ước tính rằng việc kết hợp hệ thống treo bên ngoài với các khoang chứa bên trong có thể tăng gấp đôi tải trọng vũ khí của máy bay ném bom B-1B.

Vào ngày 29/4/2026, Căn cứ Không quân Edwards đã công bố hình ảnh về công việc của các đội bảo dưỡng. Trong một khung hình, nhà báo Stefano D'Urso của The Aviationist đã nhận diện một tên lửa siêu thanh AGM-183A ARRW trên giá treo ngoài của máy bay B-1B.

Ngày phóng tên lửa không được biết, hình ảnh cũng không xác nhận việc triển khai vũ khí. Không quân Mỹ hiện tại chưa công khai thông báo về việc phê duyệt sử dụng tên lửa siêu thanh này cho máy bay ném bom B-1B.