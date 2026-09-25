Vì sao mặt bằng ở khu 'đất vàng' rơi vào cảnh 'ế' khách thuê?

Theo ghi nhận của PV Báo Sức khỏe và Đời sống, từ đầu năm 2026 trở lại đây, tại nhiều tuyến phố sầm uất nằm trên khu "đất vàng" của Hà Nội xuất hiện tình trạng hàng loạt cửa hàng, mặt bằng treo biển cho thuê, sang nhượng nguyên căn hoặc chia tầng nhưng vẫn chưa tìm được khách thuê sau nhiều tháng bỏ trống.

Nhiều cửa hàng, văn phòng trước đây nằm trong khu vực kinh doanh sầm uất, sở hữu vị trí đắc địa với mật độ giao thông lớn như: Cầu Giấy, Đội Cấn, Đào Tấn, Kim Mã, Núi Trúc, Phố Huế, Tôn Đức Thắng, Hà Đông... thì nay lại rơi vào trạng thái ảm đạm, "vườn không nhà trống" đợi khách đến thuê. Thậm chí, một số chủ nhà đã chủ động điều chỉnh giá thuê từ 10-20% nhưng vẫn khó chốt hợp đồng.

Dù sở hữu vị trí đắc địa nhưng nhiều mặt bằng vẫn đang trong tình trạng treo biển tìm khách thuê.

Lý giải về việc vì sao nhà mặt phố vẫn "ế" khách thuê? Theo bà Phạm Thị Miền – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường BĐS Việt Nam, tình trạng nhà mặt phố, nhà phố thương mại, shophouse, mặt bằng kinh doanh hiện nay khó cho thuê xuất phát từ nhiều nguyên nhân.

Trước hết là sự lệch pha cung – cầu. Nhiều khu đô thị phát triển nhanh nhưng tốc độ lấp đầy dân cư chậm, khiến lượng khách tiềm năng cho hoạt động kinh doanh không đủ lớn.

Bên cạnh đó, mức giá thuê cũng là rào cản lớn. Nhiều chủ nhà kỳ vọng lợi nhuận cao, đưa ra mức giá vượt quá khả năng chi trả của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong khi đó, chi phí vận hành như nhân sự, điện nước, marketing… ngày càng tăng, khiến bài toán kinh doanh trở nên rủi ro.

Một yếu tố quan trọng khác là sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng. Người dân ngày càng ưa chuộng mua sắm trực tuyến hoặc tìm đến các trung tâm thương mại tích hợp, khiến các cửa hàng riêng lẻ khó cạnh tranh, dù sở hữu vị trí đẹp.

Nhiều mặt bằng kinh doanh tại khu vực 'đất vàng' của Hà Nội trong tình trạng treo biển cho thuê, bỏ trống nhiều tháng.