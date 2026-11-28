Ngày 27/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Anh Đức (sinh năm 1993, trú tại xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ). Trên mạng xã hội, Đức thường đăng video chia sẻ kết quả của học viên để quảng bá các khóa học kinh doanh do mình tổ chức.

Đối tượng Nguyễn Anh Đức tại Công an thành phố Hải Phòng↵

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đức giữ chức giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Pal Academy từ tháng 3/2023 đến tháng 7/2025. Từ tháng 8/2025, Đức làm giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Master Life.

Trong quá trình kinh doanh, Đức nhận học phí và tiền bán sách qua bốn tài khoản cá nhân. Cơ quan điều tra xác định hơn 7,6 tỷ đồng doanh thu từ các giao dịch này bị để ngoài sổ sách kế toán và không được kê khai với cơ quan thuế.

Theo Công an TP Hải Phòng, đầu tháng 11/2026, sau khi một số cơ quan truyền thông đưa tin về các khóa học, Đức chỉ đạo kế toán rà soát và xuất bổ sung hóa đơn giá trị gia tăng cho các giao dịch qua tài khoản cá nhân. Kết luận giám định ngày 26/11 xác định tổng số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp bị trốn là hơn 1,2 tỷ đồng.

Công an TP Hải Phòng đang mở rộng điều tra để làm rõ dấu hiệu lừa dối khách hàng và vai trò của những người liên quan.