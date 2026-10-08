Vì sao Marvel chọn công ty Hàn Quốc cho ứng dụng truyện tranh mới?

Ngày 16/11, người hâm mộ Marvel sẽ có một ứng dụng mới để đọc hàng chục nghìn đầu truyện của hãng. Tuy nhiên, đứng sau việc xây dựng nền tảng này không phải một công ty công nghệ Mỹ mà là Webtoon Entertainment, công ty con của Naver đến từ Hàn Quốc.

Ứng dụng Marvel Comics được Webtoon phát triển từ đầu cho cả điện thoại và website, kết hợp cách lật trang truyền thống của truyện tranh Mỹ với kiểu cuộn dọc vốn làm nên tên tuổi của webtoon Hàn Quốc.

Đây cũng là bước tiến mới trong mối quan hệ giữa Webtoon với những thương hiệu truyện tranh lớn của Mỹ. Công ty Hàn Quốc đang tìm cách đưa kinh nghiệm xây dựng nền tảng truyện tranh trên di động vào một kho nội dung có lịch sử hàng chục năm.

“Ứng dụng Marvel Comics đánh dấu một chương mới trong việc giúp người hâm mộ kết nối với những câu chuyện họ yêu thích”, ông Yongsoo Kim, Chủ tịch Webtoon Entertainment, cho biết.

Theo ông, việc kết hợp kinh nghiệm xây dựng nền tảng truyện tranh kỹ thuật số của Webtoon với kho nội dung của Marvel sẽ giúp cả độc giả lâu năm lẫn người đọc mới dễ dàng khám phá Vũ trụ Marvel hơn.

Công nghệ Hàn Quốc cho kho truyện Mỹ

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở cách đọc.

Truyện tranh Mỹ lâu nay chủ yếu được thiết kế theo từng trang. Trong khi đó, Webtoon phát triển mạnh với định dạng cuộn dọc, cho phép người dùng liên tục kéo màn hình điện thoại để đọc.

Marvel Comics mới sẽ hỗ trợ cả hai.

Từ 16/11, người hâm mộ Marvel sẽ có cơ hội truy cập hàng ngàn đầu truyện nổi tiếng. Ảnh: Marvel

Webtoon còn đưa vào ứng dụng giao diện Dynamic Cover Scroll, cho phép người dùng lướt qua hàng nghìn bìa truyện; hệ thống đề xuất nội dung dựa trên lịch sử và sở thích đọc; cùng Smart Panel Mode, tự phóng từng khung truyện để phù hợp với màn hình nhỏ.

Tính năng Pull List cho phép độc giả theo dõi series, nhân vật hoặc tác giả yêu thích và nhận thông báo ngay khi tập mới xuất hiện.

Những công cụ này được đưa vào một kho nội dung gồm hơn 35.000 truyện kỹ thuật số, trải dài từ những tác phẩm Marvel kinh điển tới các series hiện tại, cùng nội dung của Star Wars và 20th Century Studios.

David Abdo, Tổng giám đốc Marvel Comics, cho biết hãng nhìn thấy một lượng lớn độc giả muốn đọc truyện trên môi trường số.

“Chúng tôi biết có một lượng lớn độc giả muốn trải nghiệm truyện tranh dưới dạng kỹ thuật số, và khó có kho nội dung nào phong phú hơn Marvel Comics”, ông nói.

Theo Abdo, Marvel lựa chọn Webtoon vì đây là một trong những đơn vị dẫn đầu lĩnh vực này và kỳ vọng ứng dụng có thể tiếp tục thay đổi theo cách độc giả khám phá, đọc truyện.

Ứng dụng sẽ được giới thiệu tới công chúng tại New York Comic Con từ ngày 8 đến 11/10, trước khi chính thức hoạt động ngày 16/11.

Marvel Comics cung cấp hai gói thuê bao. Gói Base giá 9,99 USD/tháng hoặc 69,99 USD/năm, trong đó truyện mới được đưa lên sau ba tháng kể từ bản in. Gói Ultimate giá 12,49 USD/tháng hoặc 99,99 USD/năm, rút khoảng thời gian này xuống còn một tháng.

Webtoon tiến sâu hơn vào thị trường Bắc Mỹ

Với Webtoon, Marvel Comics còn cho thấy một hướng mở rộng khác: đưa công nghệ và cách đọc webtoon vào những kho sở hữu trí tuệ đã có lượng người hâm mộ lớn tại Mỹ.

Webtoon hiện có khoảng 155 triệu người dùng hoạt động hàng tháng trên các nền tảng thuộc hệ sinh thái của mình. Ngoài Webtoon, hệ sinh thái này còn gồm Wattpad, Studio N, LINE Manga và eBookJapan.

Quan hệ giữa công ty với Marvel cũng không bắt đầu từ ứng dụng mới.

Webtoon Entertainment dần khẳng định vị thế tại thị trường Bắc Mỹ. Ảnh: Webtoon

Webtoon từng hợp tác với Marvel từ năm 2022 để thực hiện miniseries Eternals: The 500 Year War. Sau đó, công ty tiếp tục đưa các thương hiệu truyện tranh truyền thống lên nền tảng theo định dạng cuộn dọc dành cho người dùng di động.

Năm 2025, quan hệ này được mở rộng đáng kể. Webtoon thông báo hợp tác với Disney để đưa khoảng 100 truyện lên một khu vực riêng trên ứng dụng tiếng Anh. Những tác phẩm đầu tiên gồm Amazing Spider-Man, Star Wars, Alien, Avengers cùng Disney As Old As Time: A Twisted Tale.

Đến nay, vai trò của Webtoon đã tiến thêm một bước: không đơn thuần đưa truyện Marvel lên nền tảng của mình mà trực tiếp xây dựng nền tảng để Marvel phân phối truyện tới độc giả.

Sự hiện diện của Webtoon tại Mỹ cũng ngày càng rõ nét. New York Comic Con năm nay đánh dấu lần thứ ba liên tiếp công ty mở gian hàng riêng tại sự kiện.

Ngoài giới thiệu Marvel Comics, Webtoon sẽ dựng không gian trải nghiệm cho FOG LAND, tổ chức ký tặng với các tác giả và nhiều phiên thảo luận về truyện tranh kỹ thuật số. Một phiên riêng ngày 9/10 còn mang tên “That Time Deadpool Fell into a WEBTOON”, giới thiệu dự án Marvel mới được phát triển cho định dạng Webtoon.

Yongsoo Kim cho rằng ứng dụng Marvel Comics là bước tiếp theo trong việc kết nối những kho nội dung lâu đời với cách độc giả hiện nay tìm và đọc truyện trên môi trường số.

“Bằng cách kết hợp kinh nghiệm xây dựng nền tảng truyện tranh kỹ thuật số của Webtoon với di sản kể chuyện của Marvel, chúng tôi đang giúp độc giả lâu năm cũng như người đọc mới dễ dàng khám phá Vũ trụ Marvel hơn”, ông nói.