Vì sao Martinez bị thay ra sau hiệp một?

Martinez bị thay ra sau hiệp một.

Tại vòng 7 Premier League hôm 18/10, Martinez được HLV Michael Carrick xếp vào đội hình chính của MU ở trận gặp Leeds. Tuyển thủ Argentina vẫn được tin tưởng sau khi lên tiếng xin lỗi vì công khai chỉ trích cách lãnh đạo của đội ngũ thượng tầng "Quỷ đỏ".

Nhưng chỉ sau 45 phút đầu tiên, Martinez bất ngờ rời sân dù MU đang dẫn trước 1-0, nhường chỗ cho Noussair Mazraoui. Hậu vệ người Morocco phải thi đấu trái sở trường ở vị trí trung vệ, khiến cách bố trí hàng thủ của đội khách có những xáo trộn nhất định. Kết quả chung cuộc, MU bị Leeds cầm hòa 1-1 trên sân khách.

Quyết định của Carrick nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội, đặc biệt trong bối cảnh Martinez vừa vướng vào những tranh cãi liên quan đến ban lãnh đạo đội bóng.

Một bộ phận cổ động viên cho rằng việc trung vệ 28 tuổi bị rút khỏi sân có thể liên quan đến những bất đồng với Wilcox. Một tài khoản trên X bình luận: “Wilcox đã gặp Lisandro trong giờ nghỉ giữa hiệp”. Người khác đặt nghi vấn Martinez tiếp tục xảy ra tranh cãi với vị lãnh đạo MU.

Tuy nhiên, nhà báo Steven Railston của M.E.N tiết lộ Martinez bị đau và buộc phải rời sân để dưỡng thương. Tuyển thủ Argentina tỏ ra trầm ngâm khi ống kính máy quay hướng đến mình ở hiệp hai. Mức độ nghiêm trọng của chấn thương chưa được công bố.

Martinez được cho là có khả năng rời Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do khi hợp đồng hết hạn vào mùa hè 2027. Atletico Madrid có thể là điểm đến lý tưởng của Martinez nếu anh muốn rời Premier League.

Highlights Leeds United 1-1 Manchester United Tối 18/10, Manchester United hòa thất vọng 1-1 trước Leeds United với tỷ số 1-1 tại vòng 7 Premier League 2026/27.