Công nghệ AI

Vì sao Mark Zuckerberg tự tin AI của Meta đã đạt đỉnh cao?

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Mark Zuckerberg bày tỏ sự tin với Muse Wonder, mô hình AI tiên tiến hướng đến khả năng ghi nhớ và tự thực hiện công việc phức tạp của Meta đã bắt kịp những đối thủ lớn nhất.

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Anh Tuấn

Mark Zuckerberg khẳng định Meta đã bắt kịp các đối thủ tiên tiến nhất trong công nghệ AI, đi kèm lời cam kết tiếp tục rót những khoản chi tiêu khổng lồ để thách thức Anthropic và OpenAI, đồng thời xoa dịu những cảnh báo về nguy cơ công nghệ này vượt ngoài tầm kiểm soát.

Trả lời phỏng vấn tờ Financial Times nhân dịp Meta ra mắt mô hình AI Muse Wonder, nhà sáng lập Facebook tuyên bố hệ thống mới sẽ "cho phép các hành vi phức tạp hơn rất nhiều, chạm tới ranh giới của những gì đang được thực hiện trong lĩnh vực AI".

Tập đoàn công nghệ thung lũng Silicon khẳng định Muse Wonder đạt hiệu suất tốt hơn so với các mô hình tương đương từ Anthropic và OpenAI trong một số tác vụ, dựa trên các bài kiểm tra điểm chuẩn kỹ thuật.

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Đỉnh cao AI

Muse Wonder và Muse Wonder Full là những mô hình tiên tiến nhất Meta công bố kể từ khi tái cấu trúc bộ phận AI. So với Muse Spark, vốn được thiết kế theo hướng gọn nhẹ và phản hồi nhanh, dòng mô hình mới có quy mô lớn hơn, được Meta đánh giá cao hơn ở các tác vụ phức tạp, đặc biệt là lập trình.

CEO Meta - Mark Zuckerberg, giới thiệu Muse Charm trong sự kiện Meta Connect ở Menlo Park, California vào ngày 23/9. Ảnh: New York Times.

Sự khác biệt của hai mô hình này nằm ở khả năng cung cấp cho các nhà phát triển bên ngoài và việc sử dụng chúng trong môi trường làm việc độc quyền của Meta.

Muse Wonder có thể được các nhà phát triển truy cập trực tiếp thông qua bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) hoặc giao diện lập trình ứng dụng (API) trả phí theo từng lần sử dụng, cho phép các nhà phát triển tích hợp mô hình vào các ứng dụng hoặc tùy chỉnh nó cho các quy trình làm việc khác nhau.

Ngược lại, Muse Wonder Full không có API hoặc SDK độc lập để truy cập bên ngoài và bị giới hạn trong môi trường chuyên dụng của Meta. Điều này giúp mô hình này phù hợp hơn cho các tác vụ dài liên quan đến các chuỗi công việc phức tạp, kéo dài.

Quyết định của Meta về việc tách các mô hình AI hiệu năng cao thành các phiên bản khác nhau dành cho nhà phát triển bên ngoài và dịch vụ riêng của công ty là đáng chú ý.

Chiến lược này dường như được thiết kế để tạo ra doanh thu từ việc bán trực tiếp các mô hình, đồng thời củng cố các công cụ AI độc quyền.

Điểm đáng chú ý của Muse Wonder nằm ở hai năng lực được Meta gọi là Active Memory và Active Focus. Active Memory giúp mô hình giữ lại những thông tin quan trọng từ các cuộc trò chuyện trước và sử dụng lại khi cần thiết.

Muse Wonder và Muse Wonder Full đạt điểm số ấn tượng so với các đối thủ hàng đầu từ OpenAI, Anthropic. Ảnh: Meta.

Trong khi đó, Active Focus là khả năng duy trì tiến độ thực hiện một nhiệm vụ, thử phương án khác khi gặp trở ngại, khắc phục lỗi và hỏi lại người dùng khi cần làm rõ yêu cầu. Hai tính năng này là yếu tố quan trọng đối với các trợ lý AI phải làm việc với một nhiệm vụ kéo dài nhiều ngày hoặc nhiều bước.

Kết quả thử nghiệm do Meta công bố cho thấy hai mô hình đạt điểm số tương đương Fable 5.1 và GPT-6 Astra trên một số bài đánh giá. Riêng Muse Wonder đạt kết quả cao hơn Fable, Opus và Astra trong MemoryBench, bài kiểm tra liên quan đến khả năng ghi nhớ và xây dựng bộ nhớ.

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Meta chính thức

bước vào cuộc đua

Muse Wonder sẽ là một mô hình "đóng", với các phiên bản tốt nhất được bán trực tiếp cho doanh nghiệp. Điều này đặt Meta vào thế đối đầu trực tiếp với Anthropic và OpenAI để giành các hợp đồng AI doanh nghiệp, một bài kiểm tra thực sự cho tham vọng của gã khổng lồ mạng xã hội này.

Đó cũng là lý do Zuckerberg báo hiệu sẽ tiếp tục chi tiêu mạnh tay vì Meta "đã và đang làm việc cho bước tiến tiếp theo", đồng thời nói thêm rằng quá trình phát triển mô hình "có lẽ sẽ diễn ra nhanh hơn khá nhiều từ thời điểm này".

Bên cạnh đó, nhà sáng lập Facebook cũng gạt bỏ những lo ngại ngày càng tăng về việc AI đang tiến bộ với tốc độ sẽ sớm vượt qua sự kiểm soát của con người.

Mark Zuckerberg từ chối đưa ra con số dự đoán về "P(doom)", một thuật ngữ phổ biến ở Thung lũng Silicon để mô tả xác suất AI dẫn đến sự diệt vong của nhân loại. Thay vào đó, vị tỷ phú công nghệ này lập luận trách nhiệm đảm bảo an toàn cho mô hình thuộc về từng phòng thí nghiệm riêng lẻ.

"Tôi thiên về niềm tin rằng AI là một công nghệ có thể được thiết kế với các rào chắn thông thường và được xây dựng một cách có trách nhiệm, thay vì góc nhìn nhân hóa hóa AI rằng nó sẽ tự ý làm theo ý mình", Zuckerberg nhận định.

Muse Wonder đang phản ánh sự thay đổi trong cách Meta phát triển và thương mại hóa AI. Ảnh: The Verge.

Chiến lược AI của Meta từng bị đặt dấu hỏi vào tháng 4/2025 sau khi mô hình Llama 4 không đạt được kỳ vọng, buộc Zuckerberg phải chi đậm cho nhân tài và cơ sở hạ tầng.

Như một phần của nỗ lực này, Zuckerberg đã thuê Alexandr Wang, người sáng lập tập đoàn dán nhãn dữ liệu Scale AI để lãnh đạo "TBD Lab", bộ phận cốt lõi trong các kế hoạch AI của công ty.

Muse Spark, mô hình đầu tiên được cung cấp kể từ khi TBD Lab được thành lập, đã ra mắt vào tháng 4 nhưng vẫn tụt hậu so với các đối thủ.

Với Muse Wonder, Meta khẳng định mô hình này có khả năng tốt hơn trong các tác vụ đầy thách thức, chẳng hạn như lập trình nâng cao, đồng thời cải thiện khả năng ghi nhớ thông tin liên quan qua nhiều cuộc trò chuyện khác nhau với người dùng.

Muse Wonder cũng đánh dấu bước chuyển mình của Meta khỏi việc ưu tiên các mô hình nguồn mở, khi người dùng hoặc công ty sẽ phải trả tiền để truy cập.

Sẽ có nhiều cấp độ dịch vụ, với mức phí từ 0,2 USD cho mỗi triệu token ở mức sử dụng cơ bản, cho đến 200 USD một tháng cho phiên bản cao cấp Muse Wonder Full.

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